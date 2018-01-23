(Друкуємо мовою оригіналу)

Политика, экономика, спорт, здоровье, общество, культура… Два года Радио Донбасс.Реалии рассказывает о самых актуальных новостях по обе линии разграничения; общается с экспертами и прогнозирует будущее Донбасса и Украины; знакомит с известными спортсменами, культурным деятелями региона; ищет переселенцев, которые не сдались и борются на новых местах за новую жизнь. Что из этого было наиболее интересно для вас, наши читатели и слушатели? Мы выбрали 20 самых читаемых и событий, мнений, портретов и репортажей о Донбассе.

Меня удивила «украинскость» – этнолог про 1920-е годы в Донецкой области

Составительница сборника этнографичных материалов под названием «Марьинка: этнокультурный портрет украинского села в Донецкой области конца 1920-х годов» Елена Боряк рассказала, как в 2012 году поехала в экспедицию по населенным пунктам Донбасса и даже предположить не могла, что через несколько лет эта территория станет «серой зоной», ведь никаких предпосылок для конфликта в общении с людьми не замечала. Боряк говорит: Донецкая область была украиноязычной:

«В 2014 году в научном архиве рукописей и фонозаписей я наткнулась на папку архивных материалов под названием «Марьинка». Именно в период, когда Марьинка не выходила из новостей и страниц газет. Весь этот материал был записан в Марьинке 1927-1929 годах. Если взять, например, семейный обряд, то зафиксированные слова были абсолютно украинскими. В этих материалах, а они записывались со слов респондентов, русского языка не найти», – рассказала в эфире Елена Боряк.

В России заканчиваются деньги – эксперты

Хватит ли запасов прочности российской экономики и ее денежных резервов, накопленных в последние годы? По мнению директора Международного фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, Россия теряет возможность экономического развития в долгосрочной перспективе, проедая при этом нынешние резервы. Но санкции являются не основной причиной этого. Большую роль сыграло падение цен на нефть.

Обмен: кого Украина отдала взамен?

Блогеры, ультрас, активисты, солдаты…Украинских граждан, которых удалось вырвать из подвалов группировок «ЛНР» и «ДНР», встречали всей страной как героев. За них переживали, их поддерживали, а истории каждого из них – доводили читателей до слез. А вот тех «пленных», которые вернулись на неподконтрольные территории, ждал не такой теплый прием. Пара сюжетов на сепаратистских телеканалах, и больше о людях ничего не слышно. Но на кого же обменяли украинских граждан?

Эксперты про Октябрьский переворот: это не была революция

После начала российской агрессии многие этапы в жизни украинского государства, которые раньше «объединяли» с соседней страной, начали пересматривать под другой призмой. А была ли эта история вообще общей или все же ее навязали? Прошло целое столетие со дня Октябрьского переворота, а для некоторых 7 ноября так и осталось выдающимся событием. Почему этот день нельзя считать важным этапом в истории Украины? А была ли вообще революция?

Донбасс. Убийц юноши Степана Чубенко приговорили к пожизненному заключению

16-летнего краматорчанина Степана Чубенко пытали и убили трое боевиков группировки «ДНР» летом 2014 года за его активную украинскую позицию. Школьник участвовал в митингах в поддержку целостности Украины в родном городе. Три года длилось следствие и суд на подконтрольной Киеву территории – и, как результат, суд признал вину командира вооруженного подразделения «Керчь» группировки «ДНР» Вадима Погодина и приговорил его к пожизненному заключению. Правда, сам боевик находится на оккупированной территории Крыма.

«Мы живем в Украине, и каждый должен знать украинский язык» – директор школы в Луганской области

Вопрос украинского языка всегда стоял остро в Луганской и Донецкой областях. Он всегда был политическим. И именно за счет страшилок о притеснении «русскоговорящих» и начался конфликт на Донбассе. Но после событий 2014 года этот регион ощутил необходимость защиты украинского языка. Как в школах Луганщины реагируют на закон об образовании? Почему его нельзя считать принудительной украинизацией?

Достаточное количество российской политической элиты понимает, что придется уходить из ОРДЛО и Крыма – Портников

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила о желании баллотироваться на пост президента России. Вот только в ее победу не верят эксперты. Журналист Радио Свобода Виталий Портников уверен, что Собчак – всего лишь технический кандидат, и ее задача – просто привести больше народа на голосование. Отобрать голоса у Владимира Путина ей вряд ли удастся.

«В умы людей вбили, что это бандиты» – Донбасс про УПА

Почему восточная Украина против УПА и Бандеры? Кто и зачем создал стереотип: «Они стреляли в спины нашим дедам»? Почему в Донецкой и Луганской областях преподавалась альтернативная история Украины? Мы собрали мнения слушателей со всей территории Донбасса.

То, что происходит на Донбассе, – это безумие – Дональд Трамп

Почти 60 тысяч просмотров собрал ответ Дональда Трампа на вопрос: «Чего именно должны бояться страны Европы со стороны России в случае, если напряжение будет расти?». Президент США отметил, что необходимо решить проблемы на Ближнем Востоке и в Украине. Эксперты же в таком ответе заметили изменение вектора отношений между Америкой и Россией – с перезагрузки отношений на силовую конфронтацию.

«Людей нужно заставлять ходить на обследование: раковые болезни, как правило, не болят» – хирург-онкоуролог

Не только про политику… Почему украинцы не ходят на профилактические обследования? Как победить ментальную привычку не доверять украинской медицине? Почему во всем мире рак – это болезнь, которую можно и нужно лечить, а в Украине у всех одна ассоциация – смерть! Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал онкоуролог Александр Стаховский.

Захарченко в прямом эфире пригрозил захватить всю Донецкую область

За время существования группировки «ДНР» чего только главарь боевиков не обещал – и Киев захватить, и до Берлина дойти, и даже до Нью-Йорка пешком добраться. Вот и очередное заявление захватить всю Донецкую область не оставило равнодушным слушателей и читателей.

В свою очередь украинские политологи такие прямые линии Захарченко называют работой на внутреннего потребителя, чтобы показать, что группировка «ДНР» не стоит на месте. Эксперты уверены, украинская сторона не отреагирует на обещания контролируемых Россией сепаратистов о «воссоединении народа Донбасса». И как показало время, количество обещаний со стороны группировки «ДНР» не уменьшается.

«Путин хочет скинуть со своей шеи «ЛНР» и «ДНР» – Орешкин

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как Владимир Путин не знает, что делать с группировками «ЛНР» и «ДНР». Про очередной этап в непростых отношениях между Россией и подконтрольными ей группировками – в этом материале.

Как перейти на украинский

Почему многим русскоязычным людям трудно перейти на украинский язык? Как побороть психологический ступор и начать говорить? Влияет ли язык на характер и ментальность человека?

​Из Мариуполя не уйдем, мы теперь местные – командир морской пехоты Сухаревский

Вадим Сухаревский в свои 33 года – один из самых известных в народе общевойсковых командиров Вооруженных сил Украины. Майор, командир батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты, продолжающий службу в зоне конфликта. Его поступок под Славянском в апреле 2014 года, когда он нарушил приказ «не стрелять» и спас сотрудников СБУ, уже стал легендой. Как Сухаревский относится к славе? Удается ли побывать дома? Как подшучивают над молодыми морпехами?

«Одинокий чистюля». Путешествие по предновогоднему Донецку

Как Донецк готовился встретить четвертый год в оккупации? В «официальных» сообщениях группировки «ДНР» повсеместно говорят о запланированных праздничных мероприятиях, в центре города уже сделаны последние штрихи в монтаже главной ёлки. Но чем же отличается нынешний новогодний Донецк от довоенного? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из неподконтрольного Донецка.

«С 2014 года началось украинское литературное возрождение» – луганский писатель

Почему после Майдана молодые украинские писатели и поэты стали активнее знакомить украинских читателей со своими произведениями? Что изменилось в украинской литературе за эти 4 года? Почему заявить о себе стало проще? Об этом эксклюзивно для Радио Донбасс.Реалии рассказал луганский писатель Роман Батькович. Его произведения можно прочитать в антологии писателей Донбасса «Порода».

«Украина стала полигоном для нового оружия России – начальник учебного центра «Десна»

Полковник Виктор Николюк, позывной «Ветер», три с половиной года возглавлял 92-ю механизированную бригаду. Эта часть, которая считается самой боеспособной в Сухопутных войсках Украины, принимала участие в боях под Станицей Луганской, Счастьем, Иловайском, Дебальцево, Трехизбенкой, Марьинкой и Красногоровкой. Именно 92-я дольше всех без перерыва на ротацию (год и девять месяцев) обороняла свой участок в 87 километров от Счастья до Нового Айдара. Как задерживали российского офицера Ерофеева и сержанта ГРУ Александра Александрова? Изменилось ли отношение людей в прифронтовых населенных пунктах к украинской армии? Как менялось оружие у боевиков?

«На каком языке будем проводить обучение, таким и будет государство»

Что меняется в школах в связи с новым законом об образовании? На каком языке будут преподаваться предметы? Что делать тем, кто не учил украинский?

«Если бы Украина раньше вступила в НАТО, то, возможно, агрессии России не было бы» – эксперт

Парламент принял закон, который обозначает курс на вступление в НАТО. Как отреагирует Россия, если Киев подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе? И возможен ли обмен оккупированной части Донбасса на гарантии невступления Украины в НАТО?

То, что на Луганщине не было украиноязычных сел, – это вранье – Андрей Бурым

Время ли шутить, когда в стране война? Почему переход фильмов на украинский язык – это беспроигрышный шаг? Чем украинский юмор отличается от российского? И почему стереотип «Луганская область русскоговорящая» – это вранье? Рассказывает луганчанин, украинский актер и продюсер Андрей Бурым.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)