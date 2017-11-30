(Друкуємо мовою оригіналу)

Время ли шутить, когда в стране – война? Актер и продюсер Андрей Бурым уверен – да. «Люди устают смотреть ужасные новости и репортажи. Какая психика может выдержать такой поток информации? Надо смотреть то, что будет поддерживать жизненный тонус, – говорит он. – Ну нельзя же всей страной вешаться? Да, война! Многие мои знакомые и друзья, в особенности те, кто защищает Украину, смотрят наши сериалы, чтобы «отключиться» от происходящего». Также продюсер уверен, украинский вариант «озвучки» фильмов, мультфильмов и сериалов сочнее, чем российский. Да и зритель уже к нему привык, а не воспринимает в штыки, как это было десять лет назад.

Андрей Бурым родился в Луганской области. Здесь же закончил педагогическое училище и университет, выступал за команду КВН «Ва-Банкъ», а в 2004 году переехал в Киев на постоянное место жительства. За 13 лет работы в киноиндустрии луганчанин стал настоящим аксакалом украинского кинопроизводства. Сериалы «СышишьШоу» и «СуперКопы» уже 4 год не сходят с украинских телеэкранов. Об украинском языке в юморе, о патриотизме востока, о луганчанах, киевлянах и футбольном клубе «Заря» Андрей Бурым рассказал в эксклюзивном интервью Радио Донбасс.Реалии.

– Когда Радио Донбасс.Реалии готовили подборку о луганских командах КВН, то оказалось, что про «Ва-БанкЪ» в сети интернет просто невозможно найти ее историю. Как создавалась команда?

– Это была инициатива «Ворошиловских стрелков». Мне повезло, я за эту команду играл в Высшей лиге два раза… Господи, какой я древний! И капитан команды Андрей Яковлев предложил мне (как раз я работал у Виктора Ярыша в профкоме пединститута) собрать основных лидеров факультетов. Вот всех нашел и как-то автоматически попал в команду. Сначала помогал в музыкальных номерах, потом перебрался в «Приветствие» и закрутилось. Через время влились еще парни из Машинститута и Сельхозинститута. Вот уже таким составом мы выступили в Воронежской лиге КВН. На нас посмотрели, сказали: «Что-то в этих ребятах есть», и так началась история «Ва-Банка».

– У луганских команд была тенденция – никогда не проходили дальше 1/8 Высшей лиги…

– В 2001 году в Украинской лиге мы смогли прервать эту полосу неудач – впервые прошли в полуфинал. А уже в 2002 году вместе с хмельницкой командой «Три толстяка» встретились в 1/2. И вот две команды Владимир Зеленский пригласил поехать на первый юмористический фестиваль «Квартала». Мы согласились. А когда уже надо было ехать, мне позвонил главный редактор КВН Андрей Чивурин и спросил – не можем ли мы отказаться от этой поездки? Естественно, на тот момент я уже не мог отказать, ведь дал слово, что мы едем в «Квартал»… И Андрей Чивурин спросил: «Ты же понимаешь, что после этого будет?». Тогда я понял, что будет, но уже решения не поменял. Как результат, нас убрали из КВН.

– А как так получалось, что в Москве луганская команда, что называется, «не заходила», а в Украине рванула?

В Москве нас просто задавили. Уничтожили. Мы уже морально проиграли

– В Москве нас просто задавили. Уничтожили. Мы приехали с материалом и переписывали его каждый день, иногда по 2-3 раза в день. И когда мы выходили на сцену, не спав нормально практически 5 дней, переписав программу раз 6-7, мы были психологически не готовы. Просто уже морально проиграли.

– После того, как Вы ушли из КВН, долго искали себя в других проектах?

Я изначально предупреждал, если не буду на сцене, то не смогу так долго кротом сидеть в конуре и писать с 10 утра до 6 вечера тексты

– Я еще попробовал на следующий год повезти на Сочинский фестиваль КВН молодую команду – сборную Луганской лиги, которую на тот момент курировал. А оттуда сразу поехал в «95-й квартал» и договорился о работе, перевез наших авторов «Ва-Банковских» и 2,5 года работал там. Но я изначально предупреждал, что если я не буду на сцене, то не смогу так долго кротом сидеть в конуре и писать с 10-ти утра до 6-ти вечера тексты. Поэтому, когда Андрей Молочный позвал меня в Сomedy Club UA, принял решение уйти к ним. Спустя некоторое время, к моему большому удивлению, проект развалился. Какое-то время было болтание, а потом я понял, если сейчас не начну что-то делать, потом будет поздно. И спустя некоторое время, благодаря хорошим и давним друзьям из Луганска, мне удалось связаться с генеральным директором «НЛО ТV» Иваном Букреевым. И вот спустя 4 года мы вместе сняли уже более 200 серий юмористических сериалов.

– А есть разница между украинским юмором и российским?

В украинском КВНе можно было шутить обо всем, а в российском – очень жесткая цензура

– Мне кажется, что украинский более теплый, доступный. В украинском КВНе можно было шутить обо всем, а в российском – очень жесткая цензура. Мне бы не хотелось комментировать дальше.

– При этом российский Сomedy Club более пошлый…

– Нам повезло и в украинском Сomedy был редактором Михаил Марфин. Он не является сторонником такого юмора. Но тем не менее шутки на грани у нас тоже были.

– Как вам современный КВН?

– Я его не смотрю. То, что видел, как по мне, заангажировано, подобострастно, открытая лесть к руководству государства, в котором находится КВН.

Современный КВН заангажированый, подобострастный к руководству государства

​– Смотрите украинскую «Лигу смеха»?

– Якщо чесно, я в захваті. Жалко, что попасть туда не могу. Есть такая команда «Загорецька Людмила Степанівна», которая рвет меня просто в хлам. Это нестандартно, круто и непосредственно. Считаю, что это находка. Ребята, respect!

– То, что Украина отказалась от российского КВНа – это плюс?

– Конечно. Чем больше будет появляться украиноязычных команд, тем круче будет.

Вот наш новый сезон «СуперКопов» теперь стал выходить на украинском. Могу сказать, что стало смешнее. Какие-то вещи в украинском варианте реально звучат ярче и интереснее. Новый проект «ДеФективы» тоже будет украиноязычным, как и все последующие. Так в этом сериале есть мольфарка Адель, которая говорит с закарпатским диалектом.

​– Когда в Украине объявили, что теперь в кинотеатрах будет украинская озвучка, многие это восприняли в штыки…

Украинская адаптация намного сочнее и лучше, чем российская

– А теперь никто об этом не говорит. Во-первых, привыкли. Во-вторых, это действительно смешно. Украинская адаптация намного сочнее и лучше, чем российская. Вот хотя бы «Альф». Украинская адаптация признана одной из лучших.

– Сложно Вам было после КВН и Сomedy Club UA заниматься сериалами?

– Это совершенно другой уровень. Я авторски так устал за время работы с «Кварталом», что мне до сих пор тяжело писать. Легче додумывать, редактировать, докручивать... Такое ощущение, что мне вакцину от авторства ввели (смеется).

На самом деле мне очень повезло с режиссером Александром Богданенко. Он снимал «Леся+Рома», «Рюрікі», «Файна Юкрайна» и так далее. Это мега-профессионал. Вот уже 4 года сериалы наши крутятся на телевидении и в YouTube и продолжают удерживать рейтинги – это показатель хорошего продукта, который мы создаем вместе.

– Актерски Вам пришлось меняться?

– Это было очень тяжело. КВН – это более гротескный юмор, более кукольный. Очень высокая степень условности. Актерская работа в сериале – совершенно другое. Меня Саша первый сезон часто останавливал, когда у меня включался КВН – «хеге-е-е-е-ей» и все дела. А тут надо жизнь играть, чтобы люди тебе поверили.

В сериале надо жизнь играть, чтобы люди тебе поверили

Я никогда не учу тексты. Мне намного интереснее увидеть текст перед кадром. Пробежаться глазами, найти что-то свеженькое и сыграть. Я после кадра не могу вспомнить ни одного слова, что я говорил.

– Одна из первых Вашей ролей – это пацанчики на районе. Это дань «Камброду» (самый криминальный район Луганска – ред.)?

– Может быть. Во-первых, эта ниша не была занята. После российских «Реальных пацанов» никто у нас на эти темы ничего не снимал. Хотя родоначальниками типочков ведь были мы с Сергеем Стаховым на Сomedy Club UA. Потом на M1 мы обсуждали клипы звезд – кто эти люди, и почему они поют. И вот, когда я пришел к Ивану Букрееву на «НЛО ТV» и спросил – о чем бы они хотели сериал, он в ответ поинтересовался: «А не хотите типочков сделать?». Я ответил: «Хотим». И вот с этого молниеносного ответа все и началось.

Мы очень тщательно работаем над каждым нашим героем. Создаем человека с нуля. Прописываем ему родственников до бабушек и дедушек, всего его черты и интересы, его привычки – как он ест, как общается с женщинами и так далее.

И как видим, эти «типочки» близки зрителю, потому что каждый с ними сталкивался. Ведь во всех городах есть такие районы. В Луганске – «Камброд», в Донецке – «Текстильщик», во Львове – «Сыхов».

Наши персонажи четко дают понять, если они делают какую-то гадость, то за это «отгребают» по полной

Нам частенько говорили – чему вы учите молодежь? Наши персонажи четко дают понять, если они делают какую-то гадость, то за это «отгребают» по полной. Вот и мораль – не надо делать гадости людям.

– Сейчас в социальных сетях часто пишут, что пока в Украине война, стране не до юмора…

Да, война! Да, это плохо! Многие мои знакомые и друзья, в особенности те, кто защищает Украину, смотрят наши сериалы, чтобы «отключиться» от происходящего

– Люди устают смотреть ужасные новости и репортажи. Какая психика может выдержать такой поток информации? Надо смотреть то, что будет поддерживать жизненный тонус. Ну нельзя же всей страной вешаться? Да, война! Да, это плохо! Многие мои знакомые и друзья, в особенности те, кто защищает Украину, смотрят наши сериалы, чтобы «отключиться» от происходящего.



– Сериал «СуперКопы» – это такой ответ на полицейскую реформу? Как сами полицейские реагируют на такой юмор?

– Реакция разная была. Меня даже один раз отпустили полицейские. Остановили за «несильное» нарушение. Посмотрели внимательно: «А-а-а. «СуперКопы»? Не нарушайте больше». А второй раз остановили, оштрафовали. Потом меня уже узнали, но было уже поздно, протокол-то написали. Оштрафовали, сфотографировались со мной и уехали.

– Как Вам роль начальника полиции Георгия Мамиашвили?

– Абсолютно комфортно себя чувствую. Этот акцент кавказский, он как-то по жизни с нами ходит. Мы еще до этих сериалов, когда переходили на более юмористический формат общения, то появлялось – «Чтё тИ такое гАвАришь?».

То, что говорит Мамиашвили, я не контролирую. Это какой-то поток слов, который вылетает сам собой

Режиссер Александр Богданенко иногда удивляется: «Как этот Мамиашвили живет отдельно от тебя?». То, что говорит Мамиашвили, я не контролирую. Это какой-то поток слов, который вылетает сам собой, еще и смешно получается. У нас много меняется текста прямо по ходу съемок.

Но, честно, переживал немного, когда начали снимать «СуперКопы» новый сезон. Говорить с кавказским акцентом на украинском? Я не совсем понимал, что из этого получится. А вышло отлично.

– Вам самому комфортно говорить на украинском?

– Я – двуязычный изначально. Я учился в украинской школе. У меня в семье папа говорит на украинском, а мама – на русском. Я вырос в селе украиноговорящем. Все те, кто говорят, что на востоке Украины никогда не было украинских сел, нагло врут. Старобельский, Новопсковский, Беловодский, Меловской – это все украиноязычные районы.

Старобельский, Новопсковский, Беловодский, Меловской – это все украиноязычные районы

Был даже момент, когда уже более трех месяцев снимали на украинском «СуперКопов», и я прихожу домой, включаю телевизор, а там наш первый сезон показывают. И я никак не мог понять, почему все так коряво разговаривают, что происходит? Потом только понял, что это русский язык.

В итоге зрители привыкнут к украиноязычному сериалу. Кто-то смотрел первый сезон, полюбил героев, а они там были русскоговорящими, и тут хлоп – и заговорил на украинском. Это дело привычки. Пройдет время, зритель и забудет, что когда-то герои говорили на русском.

– Видите себя в серьезной роли?

– Хотел бы сыграть. Мне кажется, что смогу. Другой вопрос – как это будет восприниматься. Я иногда вижу людей, которые пытаются сыграть серьезные роли, и не верю им. Есть уже какое-то амплуа, к которому привык.

– А хотите, чтобы Ваши дети пошли в киноиндустрию?

Старшая дочка учится на третьем курсе в Карпенко-Карого на актерском отделении. Младшему почти 6 лет, он уже снимался у нас в сериале

– Конечно. Старшая дочка учится на третьем курсе в Карпенко-Карого на актерском отделении. Младшему почти 6 лет, и он уже снимался у нас в сериале. Правда, сначала рыдал на съемочной площадке, что не хочет в кадр. У него там была всего одна фраза. Потом собрался, отснялся, а когда посмотрели сериал, то плакал, что его так мало показали.

– Гонорар сыну заплатили?

– Конечно! Коля получил свои первые 300 гривен. Все по-честному. Дети, правда, очень талантливые, и я уверен, что у них все получился в кино. Ну, а если Коля решит быть не актером, то и в другой сфере мы его обязательно поддержим. Хотя вот я бы хотел, чтобы он реализовал свой талант. Он в свои годы такие вещи говорит, что я иногда останавливаюсь и спрашиваю: «Ребенок, тебе сколько лет?».

– А не боитесь, что детям наоборот будет сложнее дальше в кино сниматься, потому что могут слышать: «Конечно, у тебя же папа – продюсер»?

У меня не может быть кумовства на производстве

– Не боюсь. У меня не может быть кумовства на производстве. Мы профессионально делаем свою работу. И я хочу, чтобы на выходе был честный продукт. И если кто-то из моих близких захочет играть в фильме, но будет портить картину, он не будет там сниматься.

– Следите за событиями в Луганске?

– Да. Я знаю, что события, которые там происходят, это страшно и неправильно. И мы будем все еще это разгребать десятилетиями.

– По статистике, именно молодежь восточных регионов меньше всего путешествовала в Европу. Ощутима эта разница с молодежью других регионов?

В Луганске все были подсажены на «россТВ»

– Вот взять современное телевидение и эстраду. У нас же луганчан и дончан всегда было мало. Вот Андрей Яковлев занимается сериалами «Квартала», у меня – свое кинопроизводство. Но это скорее исключения. В Луганске не было патриотического воспитания нормального, информация доносилась только так, как было выгодно региону. Все были подсажены на «россТВ». И молодежь в том числе. И вот результат…страшный результат.

– Когда Вы играли в КВН и выступали в Сomedy Club UA, были ссоры с юмористами из Западной Украины на почве «запад против востока»?

– Нет. Это такой стереотип, который вбивался всем в голову, а на самом деле никогда таких ситуаций не было. Мы могли с Сережей Притулой за что-то «зацепиться» – пошутить, но это не была «война». Сейчас Сережа нам адаптирует тексты. Мы плодотворно сотрудничаем и дружим. Недавно у него под постом переписывались с крымчанином Вадиком Шешичем на украинском языке, ну и подкалывали Сережу. И Притула в конце написал: «Якби мені хтось 5 років тому сказав, що луганчанин та кримчанин на моїй сторінці переписуватимуться українською мовою, я би в це не повірив!».

– Работая с людьми из Донбасса, Крыма, сталкиваетесь с клеймом «переселенец»?

Кто хочет, тот работает везде, а кто ныл в Луганске – ноет и сейчас

– Мои знакомые, которые имели бизнес в Луганске, переехав в Киев, тоже открыли здесь свой бизнес. Даже те, кто уезжал под обстрелом и без копейки. Это все зависит от человека. Кто хочет, тот работает везде, а кто ныл в Луганске – ноет и сейчас. Я понимаю, что бывают случаи, когда реально людям тяжело, и они не могут попасть в струю, перестроиться на новый этап. Но кто хочет, тот старается, ищет варианты, что-то делает. У них может не все хорошо и гладко получается, но люди не останавливаются, а двигаются. И это очень важно. Я считаю, что если ты остановился, то все – ты уже сзади. Нет такого, вот я постою, передохну и всех нагоню. Надо двигаться постоянно, как бы тяжело не было.

– Когда переехали в Киев из Луганска, что больше всего поражало?

В Луганске ты мог идти на зеленый свет по зебре», тебя могли сбить, еще и выйти «навалять»

– Люди тут были светлее, не злые. Сейчас Киев уже напоминает Луганск по агрессии. А тогда так приятно было, тебе не хамят на дорогах, если кто-то подрезал, то извинялся. Я искренне удивлялся. В Луганске ведь как было? Ты мог идти на зеленый свет по «зебре», тебя могли сбить, еще и выйти «навалять».

Кроме того, оказывается ты тут со своими флажками Партии регионов никому не нужен. У нас же в 2004 году бум на них был. Все машины с сине-белыми флагами. Я переехал в Киев такой наглый, флажок нацепил, а потом 2 месяца поездил и понял, что я – один такой дебил в Киеве. Тут людям реально все равно. Они не обращают внимание. И никто тебя за этот сине-белый флаг не убьет, как нам рассказывали в Луганске.

– Болеете за луганскую «Зарю»?

Это очень круто, когда команда в такое тяжелое для нее время, оставшись без стадиона, базы и родного города, продолжает показывать такие высокие результаты

– «Заря» – чемпион! Я просто в шоке от них. К сожалению, не успеваю ездить на матчи. Но, когда они играли в Киеве, я попал на один матч. И все равно отслеживаю все, что с ними происходит. Это очень круто, когда команда в такое тяжелое для нее время, оставшись без стадиона, базы и родного города, продолжает показывать такие высокие результаты в Лиге Европы и украинской Премьер-лиге. Это уровень.

– А в Луганске ходили на матчи?

– Очень редко. Я помню, на первом курсе заболел желтухой и со мной в больнице лежал один футболист «Зари». И он меня вытянул на матч. Сбежали мы с больницы – желтые лица, желтые глаза – от нас люди шарахались. И вот на этом матче мне рассказывали о том, какой у нас талантливый игрок – 17-летний Никита Каменюка. Вот в 2014 году «Заря» играла в Киеве, прихожу на матч и слышу объявляет диктор: «Никита Каменюка». И я понимаю, что это тот 17-летний футболист, которого я видел еще вот, будучи студентом.

– Над какими проектами сейчас работаете?

– Снимаем спин-офф «СышишьШоу» – «ДеФективы». Цезарь и Тайсон открывают свое детективное агентство и по-дурацки распутывают все дела. В планах у нас еще один проект на медицинскую тематику и планируем съемки кино.

– А чем будете удивлять зрителей на Новый год?

– В прошлом году в новогоднюю ночь у нас был спецпроект «СышишьКопы», где мы объединили два сериала. В этом году традиционно встретимся в новогоднюю ночь со зрителями, но уже с другим спецпроектом – «1986». Мамиашвили попадает в прошлое, где он – не начальник полиции, а мандариновый «барыга», а его заместитель полиции Цопа в 1986 году оказывается начальником.

– В вашем коллективе командная работа или все же «диктаторская»?

Все, что происходит диктаторскими методами, единоличными, все заканчивается печально

– Только командная. Мы читаем все тексты вместе с режиссером Сашей Богданенко, исполнительным продюсером Славой Дергачевым, нашими авторами Денисом Золотаревым, Лешей Бурятинским и я. Решаем все только вместе. Если хотя бы один считает иначе, то обговариваем до тех пор, пока не будет единогласного решения. Все, что происходит диктаторскими методами, единоличными, все заканчивается печально.

Кто не пришел бы на съемочную площадку, все говорят, что у нас очень дружная банда. И это правда. Мы никогда не на кого не кричим, все делаем мирно и с юмором…а если нет, то расстреливаем (смеется). И я этой атмосферой и командой очень дорожу. Честно признаюсь, что у меня сейчас золотое время. Рядом любимая жена, младший ребенок, который радует каждый день, старшая дочка – мега-талантливая актриса, отличная команда, работающая со мной на проектах. Я действительно счастлив.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)