​Якби була інфраструктура, зимову Олімпіаду можна було б провести в Карпатах – журналіст

Відсутність російської збірної може спричинити несподіванки в підсумкових рейтингових таблицях зимової Олімпіади, припускає спортивний журналіст Валентин Щербачов. Українські ж спортсмени, очікує він, навіть якщо не здобудуть медалей, здатні показати високі результати. Зимовий спорт не надто культивується в Україні, визнає віце-президент Національного олімпійського комітету Володимир Бринзак, тож будь-які досягнення олімпійців матимуть вагу.

Спортивний журналіст Валентин Щербачов прогнозів щодо кількості медалей не будує, проте висловлює надію, що українські спортсмени не повернуться з порожніми руками.

В біатлоні будемо мати медалі

«Зараз ми маємо реально дивитись на речі. В біатлоні ми будемо мати медалі. Нехай не кажуть, що зараз наші хлопці й дівчата на передолімпійських етапах Кубка світу не дуже яскраві результати показують. Головне, щоб пік їхньої форми припав на Олімпійські ігри», – стверджує Щербачов в ефірі «Ранкової Свободи».

Більше перспектив, на думку експерта, має жіноча збірна з біатлону, проте він очікує хороших результатів від усіх олімпійців.

Будь-яке четверте, п’яте, шосте місце – це дуже високо. Понад 90 країн беруть участь

«Навіть не медаль, а будь-яке четверте, п’яте, шосте місце – це дуже високо. Понад 90 країн беруть участь, і Україна, якщо наші спортсмени будуть показувати такі результати, також буде рейтинговою державою. Крім того, я маю надії на Олександра Абраменка, дуже досвідчений наш фристайліст, в акробатиці-фристайлі показує останнім часом дуже хороші результати. Тож може вистрілити й він, і може бути медаль у фристайлі», – припускає журналіст.

Спорт має унікальну консолідуючу силу

Голова комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народний депутат Артур Палатний оголосив звернення голови Верховної Ради Андрія Парубія до спортсменів, які вирушили на змагання. Він зазначив, що досягнення українських спортсменів є візитівкою держави.

«Мільйони українців вболівають за кожного з вас і сподіватимуться на найкращі результати. Упевнений, що серед вас – майбутні рекордсмени та переможці Олімпійських ігор. Переконаний, що цей Олімпійський форум сприятиме зміцненню дружніх зв’язків між країнами і народами у цей непростий час, адже спорт має унікальну консолідуючу силу», – сказав парламентар.

Водночас віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Бринзак нарікає на те, що ніхто з вищого ешелону влади не був присутній пі час проведення української збірної на Олімпійські ігри.

Ми забули, коли бачили перших осіб держави на таких спортивних заходах

«Ми вже забули, коли бачили перших осіб держави на таких спортивних заходах. Ніхто не прийшов навіть провести команду на Олімпійські ігри, хоча планували до останнього, ми сподівались, чекали, але ніхто так і не прийшов», – сказав Бринзак.

Незважаючи на хвороби двох біатлоністок – Юлії Джуми та Анастасії Меркушиної, віце-президент НОКУ сподівається, що команда буде в належній формі до початку змагань.

Якість бронзової та золотої медалі не так сильно відрізняється

«В зимовому виді спорту, який не так культивується в Україні, якщо в нас немає жодного сучасного біатлонного комплексу, де можна змагання високого рівня проводити – для нас будь-яка медаль буде дуже важливою, ми цінуємо кожне досягнення наших спортсменів. Думаю, якість бронзової та золотої медалі не так сильно відрізняється», – вважає він.

Втім, медалі таки мають свою ціну – за словами Володимира Бринзака, додатковою мотивацією для спортсменів та тренерів стали підвищення зарплат та преміальних виплат.

Є спонсори, які вже заявили, що є і квартири, і автомобілі

«Це дуже важливий показник, тим більше, що всі знають, що, крім того, ще є спонсори, які вже заявили, що є і квартири, і автомобілі, кошти. Так що є за що боротись, тільки треба завойовувати медалі», – підсумовує Бринзак.

Заборона російській збірній брати участь у зимових Олімпійських іграх-2018, на думку Валентина Щербачова, може стати причиною сюрпризів в результатах змагань.

ВАДА і МОК покарали за проведення дуже наглючої політики щодо допінгу. Це – прецедент

«Несподіванки в олімпійських рейтингових таблицях будуть, тому що, безперечно, дуже сильна збірна Росії завжди виставлялася, дуже масово вони їхали на всі змагання. Але покарання цілком зрозуміле, ВАДА і Міжнародний олімпійський комітет їх покарали за проведення такої вже дуже наглючої політики щодо допінгу. Це – прецедент, який прислуговується зараз для всіх країн: треба дуже акуратно ставитись до олімпійських законів», – зазначає він.

Україні ж, переконаний журналіст, слід дбати про розвиток спорту на всіх рівнях – як професійному, так і аматорському.

На урочистостях під час проведення української збірної до Пхйончхану президент НОК України Сергій Бубка зазначив, що Україна історично не має достатньої інфраструктури для зимових видів спорту і зазвичай більш успішна в літніх.

Валентин Щербачов вважає, що цей стереотип можна зруйнувати.

Траси, які є в Кореї – Карпати навіть кращі були б, якби інфраструктуру налагодити

«Ті траси, які є в Кореї – Карпати, я б сказав, навіть кращі були б, якби інфраструктуру налагодити. Що поробиш, в нас поки що безгосподарність спортивних баз відчувається. Це не на часі, як нам кажуть весь час, але це було б дуже й дуже престижно для країни і для здоров’я нації, до речі. Тому олімпійські об’єкти працюють, а потім вони кому? Вони людям», – аргументує він.

Будівництво державних спортивних об’єктів, на думку журналіста, дозволило б залучити до спортивного дозвілля більше аматорів. Він впевнений: є зв’язок між великою кількістю людей, які активно катаються на лижах, та кількістю медалей на Олімпійських іграх.

Верхня частина їде на зимові Олімпійські ігри, а внизу мають бути мільйони

«Це підґрунтя, це основа піраміди. Піраміда яка: верхня частина зараз їде на зимові Олімпійські ігри, а внизу в нас мають бути мільйони», – стверджує Щербачов. Спорт, на його переконання, є важливим не тільки для фізичного, а й морального здоров’я українців.

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