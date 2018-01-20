Можливість брати участь в Олімпіаді залишилася у 389 росіян

Можливість взяти участь в Олімпійських іграх у південнокорейському Пхйончхані залишилася в 389 російських атлетів. Міжнародний олімпійський комітет 19 січня скоротив на 111 пунктів попередній список, який раніше налічував 500 осіб.

При цьому поки що не відомо, хто саме з росіян поїде на ігри. Остаточні списки будуть опубліковані не раніше ніж 27 січня, після кількох перевірок, заявляють у МОК.

Видання The New York Times зазначає, що Росія зберігає шанс на «потужну» присутність на Олімпійських іграх, і нагадує, що в Сочі збірну представляли 232 атлети.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.