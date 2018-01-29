Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
29 Січень 2018, Київ 23:58
Політика

Треба було думати раніше – в США відповіли на застереження Росії щодо нових санкцій

Майкл Карпентер

«Андрій Костін, керівник російського банку ВТБ сказав, що додаткові санкції будуть рівноцінні війні. Вибач, приятелю, але ви всі мали подумати про це перед тим, як вторгатись до Грузії та України і нападати на нашу демократію».

Так відреагував у Twitter колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер на заяву керівника одного з найбільших російських банків в Давосі.

Андрій Костін, голова ВТБ та близький союзник російського президента Путіна, виступаючи в Давосі наголосив: «Ми – на початку нових перегонів озброєння». «НАТО просить більше зброї і поширює озброєння в Європі і Росія відповість так само», – сказав Костін, повідомляє Business insider.

«Хто від цього виграє? Тільки генерали і ті, хто вироблятиме зброю», – зазначив він.

ВТБ та «Сбєрбанк» – два найбільші банки Росії, якими головним чином володіє російський уряд і вони турбуються, що США можуть намагатись виключити їх з міжнародної платіжної системи Swift, йдеться в статті.

«Будь-які економічні санкції проти установ, особисто я вважаю, були б рівнозначними оголошенню війни. Я не бачу причин для посла Росії залишатись в Вашингтоні після цього або американському послу залишатись ...», – додав Костін, повідомляє видання.

«Гадаю, що це гірше, ніж ситуація часів Холодної війни, і що це дуже небезпечно. Гадаю, Америка грає з вогнем, тому що відносини йдуть від поганих до гірших, і ми за це не відповідаємо», – зазначив він.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG