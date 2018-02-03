Радіо Свобода Daily: на «Одеський припортовий завод» впала «тінь Кононенка»?

Одеський ОПЗ і тінь Кононенка

«Одеський припортовий завод» – одне з найбільших державних підприємств, навколо якого регулярно спалахують корупційні скандали. У грудні 2017-го завод залучив для співпраці нову приватну фірму – «Всеукраїнську Енерго Компанію». Яка зобов’язалася забезпечити підприємство природним газом – основною сировиною для виробництва мінеральних добрив. Як з’ясували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), новий постачальник газу може бути опосередковано пов’язаним із близьким товаришем президента Ігорем Кононенком.

«Цінний кадр Авакова»

Придивились «Схеми» і до учасників річної підсумкової колегії МВС, яку зібрав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. З-поміж запрошених високопосадовців журналісти програми помітили і Сергія Чеботаря. Того самого вже звільненого заступника Авакова, якому офіційно була вручена підозра в розтраті бюджетних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Повернення Злочевського

Екс-урядовці та бізнесмени з оточення Януковича отримують змогу повертатися до України: кримінальні провадження проти них закривають, якщо вони є бізнес-партнерами чинної влади, стверджують експерти з протидії корупції та частина депутатів. Свіжий приклад – колишній міністр екології Микола Злочевський, який, за повідомленнями медіа, днями відвідав Україну. У Держприкордонслужбі відмовилися спростовувати чи підтверджувати приїзд колишнього урядовця. Перед цим дві кримінальні справи, порушені проти Злочевського, були закриті, однак у Генпрокуратурі стверджують, що ГПУ до закриття справ не причетна і що вона встигла повернути державі частину коштів від компаній Миколи Злочевського.

«Вишки Бойка» без Бойка?

Кілька нових обставин з'явилось і у розслідуванні щодо «вишок Бойка» – багатомільйонної корупційної оборудки із відмивання державних грошей на закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу». Виявилось, що у справі «вишок Бойка» не фігурує екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Принаймні слідству поки не вдалось встановити, чи знав він або ж чи брав участь у тій резонансній оборудці 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко і запевнив, що слідство триває – докази проти Бойка чи інших впливових осіб ще можуть з’явитись. Чому у «вишках Бойка» ГПУ не знайшла слід Юрія Бойка? Про це за лінком.

Прощання з Каденюком

У Києві відбулася церемонія прощання з першим космонавтом незалежної України, Героєм України Леонідом Каденюком. На церемонію прощання прийшли другий президент Леонід Кучма з дружиною, перший президент Леонід Кравчук і третій президент Віктор Ющенко, представники Кабміну. Ось відео з церемонії.

4G навесні

На тлі новин про близьке впровадження стандартів 4G зв’язку ми розпитали людей із галузі, коли ж його чекати. Не варто поспішати купувати нові гаджети, радить експерт із ІТ-технологій Максим Тульєв. Він прогнозує, що ціни на смартфони з підтримкою 4G/LTE можуть знизитись за той період, що лишився до початку роботи нових мереж. Поки що, за словами керівника Інтернет асоціації України Олександра Федієнка, таких гаджетів в Україні 1-15%.

Хіджаб та цілування в стопи

І про непересічну подію, що трапилась в Ірані. Там поліція заарештувала 29 жінок, які зняли з себе головні хустки на знак протесту проти закону, який змушує жінок покривати голови в публічних місцях. Також країною, де після ісламської революції 1979 року встановлений клерикальний консервативний режим, прокотилася хвиля обурення через рекомендацію, що пролунала на державному телебаченні жінкам: якщо ваш чоловік вас навіть лупцює – не чиніть спротив, а вимийте йому ноги і... поцілуйте у стопи.

Ми ж радимо поважати одне одного!

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