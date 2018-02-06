В Україні зараз демократія, але з елементами анархії – Палій

Індекс демократії України Economist Intelligence Unit на рівні 5,69 – це наслідок «гібридних» демократичних інституцій, які працюють, але недосконало, вважає філософ Євген Бистрицький. Він зауважує, що для оновлення влади потрібні нові демократичні сили. Політолог Олександр Палій вірить, що демократія в Україні є, проте з відтінком анархії.

Із суто демократичних інструментів в Україні працюють хіба що вибори, вважає директор Українського центру прямої демократії Ігор Курус, але і їх він не береться назвати демократичними з огляду на недосконалий процес формування ЦВК. На думку громадського діяча, в Україні формуються режими партократії та клептократії

Що характерно для клептократії? Корупція, лобізм і нехтування виконанням довгострокових цілей. Це в Україні всі ми бачимо насправді

«Що характерно для клептократії? Корупція, лобізм і нехтування виконанням довгострокових цілей. Це в Україні ми бачимо насправді. Тому я думаю, що Україна котиться в дуже погану ситуацію, і якщо так далі піде і в нас впаде індекс виборів та електорального процесу, думаю, ми можемо так прийти і до автократії», – припустив Курус в ефірі «Ранкової Свободи».

Як зауважує завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук Євген Бистрицький, номінально демократичні інституції в Україні працюють, але з хибами.

Електоральний процес недосконалий дуже, а плюралізм є

«Електоральний процес і плюралізм: закон про вибори не ухвалений, непрозорість фінансування політичних партій, очевидне намагання використовувати адмінресурс навіть зараз. Це говорить про те, що електоральний процес, очевидно, недосконалий дуже, а плюралізм є», – наводить приклад філософ.

Аналогічну ситуацію, за його словами, він спостерігає в ЗМІ, де є свобода слова, проте велика кількість медіа підконтрольні олігархам, а також у діяльності громадського сектору, на який намагаються тиснути, зобов’язавши активістів складати електронні декларації, і в самому політичному житті України.

А є публічність в ухваленні державних рішень? Немає

«Зараз починається адміністративна реформа, виникають директорати, які будуть розвивати публічність політики. А от є, скажімо, публічність зараз в ухваленні державних рішень? Немає», – констатує Бистрицький.

На його переконання, партії, орієнтовані на своїх лідерів, а не на певні ідеї, не мають внутрішньої демократії, а отже, політичну культуру підмінює партійний егоїзм.

У 2006 році, через рік після перемоги Помаранчевої революції, індекс демократії України, згідно з рейтингом Economist Intelligence Unit, складав 6,94 – вище, ніж після перемоги Революції гідності. Ігор Курус пояснює це людським фактором.

Ющенко був більш демократичним. Порошенко хоче керувати, він це показує

«Ющенко був більш демократичним, він був більш прозорий, у нього не було бажання узурпувати владу, і це фактично дало можливість Україні вирости в цьому рейтингу. Петро Олексійович (Порошенко – ред.) хоче керувати, хоче бути царем, він це показує», – порівнює громадський діяч.

Він стверджує, що протягом останніх років влада згортає демократичні ініціативи, започатковані після перемоги Євромайдану.

Петицію перетворили на радянську книгу скарг

«Петицію, чудовий інструмент прямої демократії, який давав би людям можливість брати участь в управлінні державою, перетворили на таку радянську книгу скарг і пропозицій, в яку ніхто не заглядає, а якщо хтось щось напише, то всі знають, що воно не буде використане», – наводить приклад Курус.

Політичний експерт Олександр Палій вважає, що в Україні панує не гібридний режим, а демократія з елементами анархії.

Іноді наша країна є більш демократичною, ніж західноєвропейські

«Наша демократія абсолютно драматичним чином не відрізняється від більшості східноєвропейських і навіть деяких західноєвропейських демократій. Так, десь бракує ще невідворотності закону. У нас демократія з елементами анархії. Іноді наша країна є більш демократичною, ніж західноєвропейські держави. Принаймні, такої свободи хаотичної в нас більше, ніж у багатьох західноєвропейських державах і навіть у Сполучених Штатах», – аргументує Палій.

Бистрицький оцінює таку заяву, як вияв наївності. На його переконання, протести, які зараз діють в Україні, є цілком підконтрольними владі.

Сили, які беруть участь у протестному русі, намагаються врівноважити одне одного

«Скажімо, ми бачили протести на Майдані, потім бачили пиття кави на Майдані, і тут викидають лозунги представники «Азова» – лозунги дуже правого толку. Тобто ми бачимо, що ті сили, які розгортаються або які принаймні беруть участь у протестному русі, намагаються взаємно врівноважити одне одного».

Із такою оцінкою погоджується Ігор Курус.

Так звані майдани та псевдомайдани – це заміщення народних можливостей

«Так звані майдани й псевдомайдани – це елемент заміщення дійсно народних очікувань і народних можливостей впливати на владу. Влада так боїться свого народу, що намагається створювати фейкові мітинги й фейкові національні дружини, щоб не дати людям насправді вийти на Майдан і сказати своє слово», – вважає він.

Якщо люди вийдуть на Майдан, з’являться «нацдружини», які їх будуть ганяти. Ці нові «тітушки» в новій формі

Курус побоюється, що «нацдружини», які не так давно заявили про намір охороняти порядок в Україні, можуть стати заміною «тітушок».

«Якщо дійсно люди вийдуть на Майдан і будуть покликані якоюсь єдиною ідеєю або єдиною метою протистояти будь-чому, тут же з’являться «національні дружини», які їх будуть ганяти. Не поліція, а ці нові «тітушки» в новій формі», – прогнозує він.

Такі заходи, на думку директора Українського центру прямої демократії, можуть бути спрямовані на те, щоб запобігти появі альтернативи чинній владі.

«Війна тут ні до чого. Тут є намагання прикриватись агресивним сусідом, Росією, і будувати свою, я вибачаюсь, маленьку «Малоросію» в Україні. Оце бажання проглядає в нинішньої влади дуже чітко, і вона робить усе для того», – нарікає Курус.

При цьому він переконаний, що для протидії «автократизації» України альтернативні політичні осередки необхідні.

«Має бути вироблене певне ядро, яке почне інакше будувати це партійне середовище, яке буде дійсно ідеологічним. І це буде альтернатива», – зазначає Курус.

У нинішніх умовах, вважає Євген Бистрицький, нова революція навряд чи буде ефективним виходом. Натомість, додає він, треба ходити на вибори.

Демократичні сили мусять об’єднатись, знайти спільну платформу, знайти спільну мову

«На вибори мусять іти демократичні сили, які повинні об’єднатись, знайти спільну платформу, знайти спільну мову і стратегію, яку вони пред’являть людям. І тоді вони будуть мати шанс на те, що буде соціальний політичний ліфт», – сподівається науковець.

В іншому випадку, на його думку, черговий Майдан неминучий.

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