Ніякої паніки, це тільки корекція – інвестиційний банкір про коливання на ринках

У вівторок американські фондові індекси почали зростати (у межах одного відсотка в першу годину торгів 6 лютого). Це сталося після двох днів падіння, впродовж яких втрати склали понад 1800 пунктів.

Падіння фондового ринку в США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Напередодні – у понеділок – провідний американський індекс Dow Jones упав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%.

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У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones.

«Ми завжди стурбовані, коли ринок втрачає, але ми також упевнені в основних принципах економіки», – заявив представник Білого дому в ефірі CNBC 5 лютого.

Слідом за цим відбулося падіння котирувань на ринках Азії і Європи. Так, японський індекс впав за ніч на 7 відсотків. На європейських біржах вартість акцій знизилася приблизно на три відсотки. За оцінкою агентства Bloomberg, 500 найбагатших людей світу за день втратили близько 114 мільярдів доларів.

Деякі оглядачі порівнювали ситуацію з 2008 роком, коли панувала світова фінансова криза.

Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію фінансового експерта – інвестиційного банкіра Dragon Capital Сергія Фурсу:

– Поки що це не можна порівняти з 2008 роком. Це здорова корекція, бо насправді ринки дуже довго зростали. Вже не один раз досягали свого історичного максимуму, майже кожен тиждень. І тому ринок потребував корекції, і в результаті ми побачили те, що ми побачили, починаючи від п’ятниці і продовження в понеділок – це здорова нормальна корекція.

– А як це взагалі може вплинути на ситуацію в Україні з гривнею, з українськими цінними паперами?

Не варто якось зараз думати, що в довгостроковій, середньостроковій перспективі це вплине на українську економіку

– Наразі це має дуже обмежений вплив на Україну, бо якщо б ми говорили про світову фінансову кризу, дійсно, Україна відразу б потерпала дуже сильно як країна, яка дуже залежна від цін на сталь, на руду, і навіть залученням коштів.

Наразі можна сказати, що єдиний вплив – це неможливість сьогодні і завтра, умовно кажучи, вийти на ринок і залучити кошти. Проте не варто якось зараз думати, що в довгостроковій, середньостроковій перспективі це вплине на українську економіку. От коли потім наступна циклічна криза, яка також не за горами, прийде, тоді ми відчуємо це по повній програмі.

– То в даному разі не можна говорити, що це торкається пересічного українського споживача, так? Це торкається лише фірм, які мають свої папери на біржових ринках?

– Це дуже обмежено торкається фірм, які навіть мають свої цінні папери, і держави, яка також виходить на зовнішній ринок. Поки що це на Україну майже не вплинуло.

– Ви, можна сказати, заспокоюєте, що немає поки що причин для паніки в зв’язку з недавнім рекордним падінням фондового індексу у США Dow Jones?

– Так-так! Це просто здорова нормальна корекція, яка не призведе до звільнень тисяч людей чи для банкрутства тисяч компаній.

– Обвал не оминув і криптовалюти. Вартість bitcoin опустилася нижче від позначки в шість тисяч доларів. За останній місяць курс bitcoin упав на кілька тисяч доларів, до листопадового рівня. Чи власників цієї криптовалюти, яких чимало, теж можна заспокоїти?

Насправді bitcoin – це з самого початку був пузир, мильна бульбашка, і те що вона зараз здувається – це цілком логічне завершення епопеї

– Ну я їм співчуваю, бо насправді bitcoin – це від самого початку був пузир, мильна бульбашка, і те що вона зараз здувається, це цілком логічне завершення епопеї. Можливо, що не завершення, але так чи інакше в bitcoin взагалі немає цінності, є якась тільки собівартість. Тому те, що бульбашка здувається, це цілком нормальний закономірний процес, і він ще не завершений.

– Ви особисто не придбали собі цієї валюти?

Дуже некоректно називати bitcoin валютою – це просто товар спекулятивний, який використовується для торгів

– Ні. Насправді дуже некоректно називати bitcoin валютою – це просто товар спекулятивний, який використовується для торгів.

Це не валюта. Вона не відображає насправді ті цінності, які несе в собі валюта, і це просто мильна бульбашка, яка здувається.