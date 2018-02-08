«Терористи» без терактів: за що судять «ялтинську шістку» мусульман

Наприкінці січня Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону переніс засідання у справі «ялтинської шістки» ‒ кримських мусульман, переважно кримських татар, яких звинувачують у зв’язках із забороненою в Росії, а фактично і в окупованому нею українському Криму, організацією «Хізб ут-Тахрір». Причина перенесення ‒ неявка адвоката Оксани Железняк.

Чотирьох жителів Великої Ялти заарештували в лютому 2016 року – це будівельники, торговець квітами та правозахисник Емір-Усеїн Куку. Ще двох мусульман затримали через два місяці. За останні три роки Федеральна служба безпеки Росії оголосила про ліквідацію п’яти осередків «Хізб ут-Тахрір» у Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й стверджують, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні у 2003 році, внісши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій нею частині української території, хоча в Україні організація діє легально.

Адвокат Емір-Усеїна Куку Олександр Попков зазначає, що російські слідчі можуть виставити як терористів ледь чи не всіх кримських мусульман.

Все збудоване на логіці: причетний до «Хізб ут-Тахрір» ‒ значить терорист

«Мого підзахисного та Мусліма Алієва нічим не мотивованим рішенням суду перевели із загального ізолятора до ізолятора ФСБ у Ростові-на-Дону. Можливо, тому, що вони найбільш грамотні й краще вибудовують свій захист, і таким чином їх покарали. Наскільки я знаю, в ізоляторі ФСБ побутові умови кращі. Емір-Усеїн Куку почувається непогано для людини, яка два роки перебуває під вартою. Звинувачення абсурдне й відповідає тим шаблонами, за якими вже засуджували «у справах Хізб ут-Тахрір». Ми не побачили жодного доказу, що підсудні чинили якісь дії чи планували щось. Тобто все збудоване на логіці: причетний до «Хізб ут-Тахрір» ‒ значить терорист. За таким принципом, враховуючи, що ця організація не заборонена в Україні й працювала в Криму, можна притягнути до відповідальності чи не всіх місцевих мусульман», – каже адвокат.

Кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк прогнозує, що висвітлення судового процесу в російських ЗМІ буде тенденційним.

«Російські ЗМІ приходять на перше засідання й потім тільки на вирок. Інша справа, що висвітлювати процес у справі «ялтинської шістки» більшість з них буде так само, як це було із «севастопольською четвіркою». Тобто подадуть позицію звинувачення, в найкращому випадку відзначать, що підсудні не визнали свою провину, а вирок буде подаватися в позитивній формі. Я говорю про державні та навколодержавні інформагентства: «ТАСС», «РИА Новости» тощо. По суті, незалежних журналістів вигнали з Криму. Були фотографи від найбільших видань на кшталт «Коммерсанта», а з незалежних журналістів ‒ Влад Рязанцев від «Кавказского узла». Він сам зазнавав нападок за свою активістську та журналістську діяльність. І, зрештою, Радіо Свобода», – каже журналіст.

Співробітниця програми «Підтримка політв’язнів» російської правозахисної організації «Меморіал» Дар’я Костроміна вважає, що «ялтинську шістку» визнають в’язнями сумління.

«Щоб внести когось до списку політв’язнів, нам треба отримати всі документи. Документи щодо «ялтинської шістки» ми отримали зовсім недавно. До цього ми їх поставили в попередній список, залишилося кілька бюрократичних операцій, після чого, найімовірніше, всіх шістьох ми визнаємо політв’язнями. Ми вважаємо, що визнання «Хізб ут-Тахрір» терористичною організацією неправомірне, бо вона ніколи не займалася такою діяльністю. Тому в переважній більшості випадків, коли членів «Хізб ут-Тахрір» визнають терористами й немає ніяких додаткових звинувачень у закликах до насильства або чогось ще, ми визнаємо їх політв’язнями;, каже правозахисниця.

Дружина фігуранта «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва Наджіє Алієва не очікує виправдувального вироку для чоловіка.

Обвинувальний вирок абсолютно очікуваний, терміни обов’язково дадуть. Нас хочуть зробити злочинцями

«Виникають труднощі з передачею продуктів. Ми звичайно надсилаємо їх поштою, але свіжі фрукти й овочі вже не пошлеш. Взагалі, ускладнюється ситуація тим, що ми не можемо дозволити собі побачення, бо їздити матеріально важко. У Ростові мені не вдалося побачитися з Муслімом, я не встигла зайти до залу суду ‒ в останній момент щось змінилося. Цікаво, що сторона звинувачення не говорить, що ж він зробив, обмежуючись абстрактними формулюваннями на кшталт «організував діяльність терористичної організації, проводив антиросійську пропаганду». Мені здається, вони намагаються створити модель злочину, що підпадає під статтю Кримінального кодексу. Обвинувальний вирок абсолютно очікуваний, терміни обов’язково дадуть. Нас хочуть зробити злочинцями», – каже вона.

Голова інформаційного офісу «Хізб ут-Тахрір» в Україні Фазил Амзаєв робить висновок, що російська влада використовує заборону цієї організації для політичних переслідувань по всій Росії та в анексованому Криму.

У Криму переслідування кримських татар служить для залякування всього населення

«Історія нашої організації налічує понад 60 років, і за цей час мало стати зрозуміло, що ми ведемо виключно політичну та ідеологічну роботу й використовуємо тільки ненасильницькі методи. Численні міжнародні, навіть російські експерти чудово знають це. Проте Росія бореться з нами вже 15 років, з 2003 року. Схожі кримінальні справи й процеси регулярно відбуваються в областях Росії, причому терміни дають величезні, до 17 років колонії. В цілому під удар потрапляють саме мусульманські організації, а в Криму переслідування кримських татар служить для залякування всього населення, зокрема й російського», – вважає він.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії