«Нормандська четвірка» обговорить в Німеччині ситуацію на сході України



Росія, Україна, Німеччина і Франція готуються до зустрічі за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки на наступному тижні, щоб обговорити конфлікт на сході України.



Про це повідомив у четвер голова щорічної конференції Вольфганг Ішингер.



У зустрічі на високому рівні візьмуть участь високопоставлені представники всіх чотирьох країн, включаючи президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зазначив Ішингер.



Угода про припинення вогню, яка була підписана в лютому 2015 року в Мінську, не привела до припинення насильства чи вирішення конфлікту.