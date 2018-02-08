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08 Лютий 2018, Київ 18:12
Політика

«Нормандська четвірка» обговорить в Німеччині ситуацію на сході України

Вольфганг Ішингер


Росія, Україна, Німеччина і Франція готуються до зустрічі за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки на наступному тижні, щоб обговорити конфлікт на сході України.

Про це повідомив у четвер голова щорічної конференції Вольфганг Ішингер.

У зустрічі на високому рівні візьмуть участь високопоставлені представники всіх чотирьох країн, включаючи президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зазначив Ішингер.

Угода про припинення вогню, яка була підписана в лютому 2015 року в Мінську, не привела до припинення насильства чи вирішення конфлікту.

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