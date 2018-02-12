Чехія взяла на лікування двох українців, ветеранів війни з Росією

Олег Федорчук та Віталій Легуша за кордоном уперше. За інших обставин вони могли б бути звичайними туристами, які приїхали до Чехії відвідати історичні пам’ятки. Однак цього разу зі втраченими кінцівками та внутрішніми душевними травмами українські військові ветерани приїхали до Чехії лікуватися. У реабілітаційному центрі «Дарков» неподалік чеського міста Острава вони провели місяць, упродовж якого чеські спеціалісти допомагали їм «стати на ноги» у прямому сенсі слова й пристосуватися до звичайного буденного життя. Подібних поранених в Україні сьогодні тисячі, через війну України з Росією на Донбасі, що не припиняється, їхня кількість щодня збільшується. Через недостатні можливості української держави чимало поранених ветеранів війни беруть на лікування інші країни.

Три тижні тому з київського аеропорту Бориспіль спеціальний військовий літак доставив до Чехії двох українських ветеранів війни. Олег Федорчук та Віталій Легуша зазнали серйозних травм під час боїв на Донбасі. Осколки скла відрізали Віталію праву долоню й палець лівої руки,коли він прикривав обличчя від гранати. А Олег Федорчук, який воював у Дебальцеві, наступив на піхотну міну й залишився без ноги.

На лікування постраждалих ветеранів погодився реабілітаційний центр Дарков на сході Чехії, який раніше вже мав досвід лікування іноземних військових із Лівії та Ємену. Українські військові – перші з України, хто приїхав сюди одужувати.

Поїдка на лікування здійснена за сприяння заступника голови чеського сенату Їржима Шестякова, посла Чехії в Україні Радека Матули та міністра оборони Чехії Карла Шлехтова. Витрати за реабілітацію, в перерахунку близько 9 з половиною тисячі доларів США (200 тисяч чеських крон) на себе взяла благодійна організація Regibase.

​Українських військових привозити на лікування ще не доводилося, організація займається лікуванням переважно чеських військових, поранених в Іраку та Афганістані.

За словами організаторів, пацієнтів обирають так, щоб час, витрачений на реабілітацію, не вважався просто «відпусткою», а щоб їхнє перебування тут мало для них конкретний результат для здоров’я.

Ми вибираємо такий тип травми пацієнта, де наперед можна передбачити значне покращення

«Ми обираємо хлопців на основі вільних можливостей реабілітаційного закладу. А другий критерій полягає в тому, що ми вибираємо такий тип травми пацієнта, де наперед можна передбачити значне покращення. Тобто надаємо перевагу більш виразним дефектам, щоб чеське середовище разом із чеськими фахівцями змогли звести цей дефект на мінімум або взагалі його усунути. Наприклад, після трьох днів, проведених у реабілітаційному центрі, Олег Федорчук відкинув милиці й почав ходити без них. Лікарю вдалося знайти дефект на місці, де бракує ноги. Тому Олегові не доводилось більше «полегшувати» ногу. Це значні успіхи», – розповів представник організації Regibase Гинек Чех.

Метою для обох ветеранів було покращення функціонального стану, розповів відповідальний лікар Альберт Чолко. Для Олега Федорчука завданням було – відклавши милиці, навчитися якісно використовувати протез при ходьбі.

Віталію Легуші лікарі намагалися підключити поранені руки до звичайних щоденних дій.

«Хлопці активно брали участь у лікуванні, тому, я гадаю, це принесе бажаний ефект. На жаль, під час оздоровчого процесу були виявлені інші проблеми, наприклад, залежність, через сильний біль, одного з пацієнтів від опійних анальгетиків. Це питання, яке треба вирішувати в перспективі. Також була б доречна співпраця з хірургічними колегами в цій справі, на жаль, ми самі з усім не впораємось», – розповів чеський лікар.

Самі ж молоді чоловіки приємно вражені як ставленням чеських лікарів, так і значними покращеннями у фізичному стані. Олег Федорчук, із ногою якого не могли дати ради в Україні, у чеському реабілітаційному центрі нарешті відчув прогрес.

У мене пішло покращення по правій нозі, я можу ходити по рівній поверхні без вилиць. В Україні я з лікарні не вилазив півтора року

«Я знав, що буде покращення, завжди надієшся на краще. Все, що я очікував від лікування, сталося. У мене пішло покращення в правій нозі, я можу ходити по рівній поверхні без милиць. В Україні я з лікарні не вилазив півтора року», – сказав Радіо Свобода Олег Федорчук.

Своїми результатами завдяки чеським фахівцям задоволений і Віталій Легуша, який провів в українських госпіталях 8 місяців.

«У мене були проблеми зі спиною, вже немає. З суглобами – теж немає, легше стало. Усі процедури подобались, якісь були і в Україні. Але найбільше задоволення отримав від масажу. Масажисти тут дійсно спеціалісти. Трошки присутній мовний бар’єр, але можна здогадатись, що від тебе хочуть, і ти їм можеш пояснити, що тобі потрібно. Моральна підтримка дуже велика. Незважаючи на те, що ми в іншій державі, інша мова, – всі намагалися підлаштуватися під нас і допомогти», – поділився враженням Олег Федорчук.

Попри складнощі в організаційних питаннях, систему вдалося налагодити, зазначає чеська сторона.Є надія розширити досвід у співпраці з українським пораненими. У державній службовій базі даних, з якою організація Regibase підписала контракт на рік, налічується 26 тисяч ветеранів війни, комусь згодом зможуть запропонувати важкодоступні речі в Україні – такі як протези, наприклад.

Поступово можна буде збільшувати кількість військових, яким необхідне медичне обслуговування й хірургічне втручання

«Ця подорож показала, що ми здатні реалізувати подібні візити частіше. Поступово можна буде збільшувати кількість військових, яким необхідне медичне обслуговування й хірургічне втручання, щоб, наприклад, замінити старі протези на нові, функціональніші. З Олегом співпрацювала команда протетиків, які зняли для нього мірку, все для нас підрахували. Зараз лише чекаємо, чи вдасться зібрати кошти від благодійного фонду. Тож роботи попереду багато», – поділився планами на майбутнє, організатор лікування Гинек Чех.