Мовний конфлікт і «русский мир» чи з’ясування особистих стосунків? Завуч подала позов на учасника війни з Росією

Дніпро – У Дніпрі набув розголосу конфлікт між учасником війни з Росією на Донбасі та завучем школи – викладачкою історії України в одній зі шкіл. За словами бійця, він зробив їй зауваження публічно, в соцмережах, через те, що вчителька україномовної школи, за його даними, читає свій предмет російською. Педагог, яка подала на бійця до суду позов через образу честі та гідності, зауважує, що конфлікт особистісний і виник він зовсім не через мову. Крапку в цій історії поставить суд, сподіваються обидві сторони. Між тим, під стінами міськради Дніпра активісти провели акцію протесту проти російської мови в україномовних школах.

Військовослужбовець Дмитро Сайдаков називає цей конфлікт «конфліктом світоглядів». Розповідає: суперечка виникла кілька місяців тому й розгорілась у площині соцмереж. Каже: дізнавшись, що завуч школи, де працює його дружина, читає свої уроки з історії України російською, він почав писати про це публічно, на своїй сторінці у Фейсбуці, висловлюючи думку про «совковість» і «ватництво». Там же він виклав скріншоти зі сторінки своєї опонентки, де та вітає «с Днем Победы», робить репост фото дитини у формі солдата радянської армії тощо. Ці дописи боєць вважає «проявами ватності».

Про те, що ця завуч викладає свій предмет російською, всі знають – і діти, і батьки. Батьки мовчали

«Про те, що ця завуч викладає свій предмет російською, всі знають – і діти, і батьки. Але ніхто не скаржився. Батьки мовчали, це ж місто Дніпро, російськомовне, всіх це влаштовувало, розголосу не було. Я вважаю, що це «прорадянське», «просовкове». Я зайшов на сторінку цієї людини і побачив там «діточок-солдатиків», оцей «Бессмертный полк», привітання «с Днем Победы». Це не день якоїсь великої перемоги, а день скорботи… Коли я це побачив, я став це викладати. Я став запитувати: «Ця людина навчає ваших дітей?»... І після моїх фейсбучних викладень до школи прийшла перевірка, і все невдоволення лягло на мене і мою дружину, яка там працює. Я вважаю, що маю право на своє ставлення. Це передбачено Конституцією. Зараз ми захищаємось, не ми ж подали цей позов. Позов на 90 сторінок», – сказав Радіо Свобода учасник АТО Дмитро Сайдаков.

Питання не в мові мову, питання в образах – завуч

Педагог, яка подала на бійця до суду позов через образу честі й гідності, зараз на лікарняному. Жінка зауважує: конфлікт особистісний і виник зовсім не через мову, а через непорозуміння з дружиною військового, яка працює в тій самій школі. Дописи бійця в соцмережах вона вважає образливими для себе. Від відповідачів вимагає символічну 1 гривню компенсації моральних збитків.

Мовне питання – це не проблема для мене. Тим більше, що викладаю українською мовою. Діти мені допомагають. Так, є складнощі

«Я не можу і не маю морального права ображати людей. Це не мій рівень і не мій стиль спілкування. Спір не має мовного підґрунтя як такого. Мої опоненти постійно акцентують увагу і говорять лише про російську мову. Мовне питання – це не проблема для мене. Тим більше, що викладаю українською мовою. Діти мені допомагають. Так, є складнощі, я виросла в російськомовному середовищі і викладала у російськомовних школах, і за таких обставин, як і більшість людей, маю певні труднощі у вимові. Я цього не заперечую, поряд з цим докладаю зусиль, аби покращити свої навички», – каже завуч школи.

Це безпідставні та не доведені твердження про «ватництво», агітацію «русского мира», «совок» в голові

«Відповідачі ж односторонньо тлумачать цей факт, намагаючись прив’язати цю побутову ситуацію до світоглядних суперечностей, яких насправді не існує. У своїх висловах відповідачі перейшли межі дозволеного, тому я звернулась до суду. Йдеться про поширену відповідачами в принизливій і непристойній формі інформацію про мене. Це безпідставні й не доведені твердження про «ватництво», агітацію «русского мира», «совок» у голові, мою некомпетентність і багато чого іншого… У різний спосіб поширюють викривлену інформацію про сутність і хід судової справи. Внаслідок цього проблема стала резонансною, у такий спосіб здійснюється тиск на суд. Я маю гідність і не дозволю нікому себе принижувати», – сказала в коментарі Радіо Свобода завуч школи й учитель історії Лідія Бондаренко.

В адміністрації школи зазначають, що конфлікт між учителями має «приватний характер». Виконувач обов’язків директора Олена Романовська сказала Радіо Свобода, що не буде коментувати ситуацію.

Пікет під мерією

Судове засідання в цій справі призначене на 14 лютого, однак воно може не відбутись. Вчителька-позивач хворіє, боєць-відповідач ще раніше повідомив, що перебуває на службі.

Між тим, під стінами міськради Дніпра активісти, які прочитали дописи бійця про конфлікт, провели акцію протесту проти російської мови в українських школах. Учасники нечисленного пікету вимагали від мерії проведення перевірок у школах міста і «звільнення з посад тих, хто ігнорує вимогу викладати державною».

Мерія: всі уроки українською у Дніпрі будуть через 2-3 роки

У мерії повідомили, що вважають конфлікт у школі, про який ішла мова, приватним.

Що ж до питання мови загалом, то поінформували, що вже провели нараду з керівниками шкіл щодо дотримання мовного законодавства під час навчання.

Заступник міського голови Олександр Шикуленко, зокрема, зауважив, що новий закон «Про освіту» передбачає поступовий перехід до викладання державною мовою всіх предметів у школах – до 2020 року.

«Я думаю, що в Дніпрі ми впораємося з цим за 2-3 роки. Водночас ми намагатимемося максимально забезпечити права представників національних меншин у навчанні дітей рідною мовою», – зазначив посадовець.

Днями Міністерство освіти і науки України розіслало освітнім закладам усіх рівнів лист, у якому роз’яснює застосування державної мови у цій галузі.

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