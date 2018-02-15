«Посміхнись, щоб заплатити»: технології розпізнавання облич сягнули нового рівня

Технологія розпізнавання облич досягла надзвичайно високих стандартів – і на відміну від поширеної думки, сьогодні її використовують не лише для того, щоб розблокувати смартфон, але й для здійснення платежів та навіть психологічного аналізу особи. Експерти прогнозують, що розпізнавання обличчя вже дуже скоро замінить відбитки пальців, але попри всю зручність технології, сьогодні вона викликає чимало занепокоєнь.

«Посміхнись, щоб заплатити»

Технології розпізнавання облич використовують для того, щоб виявити особу людини по її зображенню. Сьогодні вже мало кого можна здивувати тим, що достатньо лише навести камеру смартфону на обличчя для того, щоб розблокувати телефон. Але насправді технологію вже активно використовують в різних сферах.

Наприклад, таку систему тестує китайський сайт Alibaba – його платіжна система Alipay дозволяє розрахуватися в магазинах за допомогою системи розпізнавання обличчя. Все, що треба зробити, – посміхнутися на камеру. Система так і називається – «посміхнись, щоб заплатити» («smile to pay»).

Наприкінці минулого року цю систему почали використовувати в ресторанній мережі швидкого харчування KFC в китайському місті Ханчжоу. Авжеж, для цього необхідно мати свій акаунт у самій системі. У США в каліфорнійському ресторані CaliBurger відвідувачі також можуть замовляти та платити за їжу за допомогою розпізнавання облич.

Ізраїльська компанія Faception, наприклад, пропонує скласти психологічний портрет особи лише завдяки розпізнаванню облич. У світі «стає дедалі складніше виявляти підозрілих осіб у громадських місцях, таких як аеропорти, вокзали, державні та громадські будівлі й місцях прикордонного контролю», – йдеться на сайті компанії.

Розробники зауважують, що їхні «системи аналізують обличчя людини та автоматично розкривають її особистість, що дозволяє безпековим компаніям та установам більш ефективно виявити та затримати потенційних терористів чи злочинців, перш ніж вони матимуть можливість завдати шкоди».

Російський FindFace – ще одна система, здатна виявляти осіб по фотографіях та з’єднувати їх зі сторінками в соціальній мережі VKontakte, йдеться в Financial Times. Таким чином, незнайомець може сфотографувати людину на вулиці і легко знайти її в соціальній мережі.

Американська компанія NextGate, тим часом, має систему, яка може розпізнати особу людини та знайти її медичні дані в базі даних. Це, за даними розробників, значно полегшуватиме реєстрацію пацієнтів.

Великий брат стежить за тобою

«Розумні» окуляри, здатні аналізувати осіб, насправді існують не лише у фільмах про спецагентів. Китайські поліцейські нещодавно почали використовувати такі спеціальні сонцезахисні окуляри, які розпізнають обличчя інших людей – це допомагає їм значно швидше знаходити злочинців.

Виявляється, коли мова йде про застосування технології розпізнавання обличчя, Китай є передовим світовим лідером. В країні вже сьогодні розташовано 170 мільйонів камер спостереження, і очікується, що до 2020 року ця кількість зросте до 700 мільйонів. «Багато з цих камер оснащені штучним інтелектом, тобто Big Brother не просто дивиться на вас, а й аналізує ваші дані в реальному часі з дуже реальними наслідками», – мовиться в The Guardian.

Деякі китайські міста використовують цю технологію, наприклад, для того, щоб ганьбити людей, які переходять дорогу на червоне світло. Фотографія цієї людини одразу з’являється на великому екрані на вулиці, йдеться у статті. Тобто, з часом, технологія може зібрати достатньо даних для того, щоб дати особі соціальну «оцінку» в рейтингу громадян, подібну до оцінки сервісу замовлення таксі.

«Вона збиратиме про вас весь набір інформації – чи ви сплачуєте рахунки вчасно, хто ваші друзі, чи часто ви переходите дорогу на червоне світло – і об’єднує їх у цифру, яка відображатиме вашу довіру», – прогнозує автор.

Обличчя замість відбитків пальців

Згідно зі звітом Counterpoint Research, більш ніж мільярд пристроїв матимуть технологію розпізнавання обличчя протягом наступних двох років, повідомляє Business Insider.

Компанія Apple, ймовірно, скоро повністю відмовляться від Touch ID (сканування відбитків, наприклад, для розблокування телефонів), і перейде на розпізнавання обличчя, як вже зробила з моделлю iPhone X, йдеться в Digital Trends. Сама компанія заявляє, що шанс обійти таку безпекову систему один на мільйон, у той час як шанс «зламати» телефон за допомогою відбитку пальця становить один на 50 тисяч.

Ваша згода не потрібна

Проблема безпеки відходить на задній план у порівнянні з низкою інших занепокоєнь, які викликає система розпізнавання обличчя.

Найбільшим є питання приватності, яку ілюструє приклад із камерами спостереження в Китаї. Але на цьому занепокоєння не закінчуються.

«Досить просто думати, що розпізнавання обличчя становить собою технологічну зручність – скажімо, новий спосіб розблокувати смартфон. Це помилкове судження. По суті, розпізнавання обличчя – це біометрична ідентифікація на відстані, якій не потрібна ваша згода», – йдеться в Financial Times.

У Стенфордському університеті, наприклад, розробляють систему розпізнавання, яка навіть здатна з вірогідністю більш ніж 81% у чоловіків та 74% у жінок виявляти, чи вони традиційної орієнтації. «Але тільки уявіть алгоритм, який розпізнає сексуальні меншини в авторитарних країнах», – наголошує автор.

«На відміну від відбитків пальців, сканування сітківки або зразків крові, розпізнати обличчя можна легко без вашого відома. Це вплине на те, як ми подорожуємо, живемо, здійснюємо покупки та багато іншого. Це призведе до змін у визначенні та захищеності конфіденційності. Якщо ті, хто піклується про особисті права, не почнуть думати про наслідки зараз, нас змусять до цих змін», – пояснює автор статті.

Поки що залишається безліч питань щодо безпеки та приватності, на які все ще немає відповіді. Тим не менш, технологію це вже активно почали запроваджувати, а отже ігнорувати ці питання ставатиме все складніше.