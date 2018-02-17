Радіо Свобода Daily: Гереги й досі мають бізнес у Криму?

Гереги мають бізнес в Криму?

Народний депутат Олександр Герега із дружиною Галиною продовжують вести свій бізнес в окупованому Росією Криму і мають фірму «Руслайн Ко» у Московські області. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Цікаво, що фірма Герег «Руслайн Ко» є одним із найбільших платників податку на власність до бюджету анексованого міста Севастополя. А керівництво фірми активно бере участь у діяльності гіпермаркетів «Новацентр К» – ця російська юридична особа почала працювати на місці гіпермаркетів «Епіцентр К» на території півострова. Як прокоментував цю інформацію нашим журналістам Олександр Герега, дивіться у розслідуванні.

Труханов повернувся в Одесу

Геннадій Труханов прийшов на сесію міськради Одеси на тлі протестів із вимогою його відставки. Вхід до будівлі представники муніципальної охорони дозволяли тільки активістам із паспортами з «пропискою». Взяти з собою зелений плед із надписом «Для Гени» активістам не дозволили. Охорона заявила, що це нібито «заборонений предмет». А от як на рішення суду віддати Труханова на поруки відреагували користувачі соцмереж – читайте тут.

Photo Gallery: Фоторепортаж: Труханов, сесія, відставка. Що відбувалося в Одесі з поверненням міського голови

Де гроші на сани?

Андрій Мандзій на Олімпійських іграх у Пхьончхані представляв Україну в одиночних змаганнях. Під час першої спроби українець випав із саней, проте не відпустив їх і подолав дистанцію разом із ними. У соціальних мережах негативно коментують виступи українських санкарів – жодного фіналу. Але в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Андрій Мандзій розповів, що сани робить самостійно.

Українські видання одразу опублікували матеріали про недофінансування представників зимового виду спорту. Тож радник міністра молоді і спорту заявив, що ситуацію обов’язково виправлять, а Андрію Мандзію придбають сучасні сани, так само, як й іншим саночникам, які раніше їх не отримали.

Вирок Захтею

6 років і 6 місяців колонії суворого режиму, а також штраф у 220 тисяч рублів – такий вирок отримав у Криму фігурант справи «українських диверсантів» Андрій Захтей. Це вже четвертий засуджений на півострові українець, якого звинуватили у підготовці терактів та співпраці з Головним управлінням розвідки України. Що відомо про «українського диверсанта» Андрія Захтея, читайте у спеціальному матеріалі.

Складні польсько-українські діалоги

Розмови між Польщею та Україною на складні історичні теми продовжуватимуться. За їхнє проведення відповідатимуть віце-прем’єр-міністри обох держав, які реалізують гуманітарну політику. Про це у Варшаві після напружених переговорів заявили український віце-прем’єр Павло Розенко та польський віце-прем’єр Пьотр Глінський.

Із виступів представників польського та українського урядів виникає, що сторони чекатимуть на результати рішення польського Конституційного суду, який за поданням президента Польщі розглядатиме суперечливий закон про Інститут національної пам’яті. Утім, як наголосив Павло Розенко, потрібно бути готовим до різного розвитку подій.

І на завершення про талановите молоде покоління.

Знавець квантової фізики та астрономії в 8 років

Харків'янин Лев Бондаренко вже вчетверте став рекордсменом України. Восьмирічний хлопчик зміг назвати 140 термінів із квантової фізики та астрономії. Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів. До цього хлопчик побив рекорд зі знання наукових назв живих істот та рекорд із читання, а також на пам’ять назвав столиці всіх держав земної кулі.

Українка, що співає на вулиці Рима

Софія Чайка, студентка львівської музичної академії, вирішила просто заспівати в центрі Рима давню неаполітанську пісню «Повернись у Соренто». Один із італійців зняв її спів на відео і виставив у «Фейсбук». Кількість переглядів вразила – понад 23 мільйони. Львів’янкою зацікавились італійські журналісти, продюсери. Вона отримала десятки пропозицій на навчання та роботу за кордоном. Софія Чайка розповіла, що відпочивала у тітки в Італії, вивчала італійську мову та культуру. Дівчина повернулась у Львів, щоб завершити навчання, і роздумує, де саме його продовжити.

Розвивайте свої вміння! Хто зна, які ще таланти у Вас приховані!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.