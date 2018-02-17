LIVE | «Євробачення-2018». Другий півфінал українського відбору

У другому півфіналі українського національного відбору візьмуть участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, MELOVIN, Julinoza, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA та Dilemma.
За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.
Нагадаємо, члени журі Національного відбору «Євробачення»: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).
Національний відбір транслюватимуть у прямому ефірі телеканали СТБ і UA:ПЕРШИЙ.
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