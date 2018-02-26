«Їм не вдасться знищити віру кримців». Пам’яті Номана Челебіджихана

Історичний відеоблог «Tugra»

Фатіма Османова, Ельміра Румієва

Номан Челебіджихан – видатний кримськотатарський політик, перший голова уряду Кримської народної республіки.

Він народився в родині імама, навчався спочатку в сільській школі, потім – у медресе, після чого в 1908 році вирушив до Стамбула. Там Номан здобув юридичну і богословську освіту.

Під час навчання в університеті він створив кілька літературних і політичних організацій. Повернувшись на батьківщину в 1912 році, Номан продовжив займатися громадською діяльністю.

Через п’ять років, 1 березня 1917 року, на загальнокримському мусульманському з’їзді Номана Челебіджихана обрали головою Тимчасового Кримсько-Мусульманського виконавчого комітету і головним муфтієм Криму.

Номан Челебіджихан – один із батьків-засновників кримськотатарської державності. Він брав участь у розробці Конституції Кримської народної республіки. Його вірш «Ант еткенмен» («Я поклявся») став гімном кримськотатарського народу. Він відкрив жіночу гімназію і технікум, а на базі Зинджирли-медресе утворив Педагогічний інститут.

Його вірш «Ант еткенмен» («Я поклявся») став гімном кримськотатарського народу

Номан Челебіджихан став жертвою анархо-революційного терору в Криму. 26 січня 1918 більшовики захопили владу, скинули Національний уряд, а Челебіджихана заарештували.

Через місяць, 23 лютого, натовп матросів увірвався в камеру Номана в Севастополі. Спочатку його жорстоко катували, потім розстріляли, а тіло кинули в море.

Номан Челебіджихан загинув, але його ідеї демократії і республіки в Криму живуть досі. Муфтій говорив: «Вони можуть піддати вогню весь наш край і зруйнувати все наше майно, але їм не вдасться знищити віру кримчан».

Автор тексту і ведуча – Ельміра Румієва, режисер – Фатіма Османова, оператор і режисер монтажу – Ельдар Халілов.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії