Українських прикордонників звільнили з Росії. Але як вони там опинились?

Двоє звільнених із Росії українських прикордонників – Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак – 2 березня приїхали з пропускного пункту «Гоптівка», що на Харківщині, до Києва. У шпиталі для Держприкордонслужби вони зустрілись із найріднішими – мамою та дружиною. Попереду – повне обстеження та службове розслідування.

Ольга Марцоня, дружина Богдана Марцоні, та Людмила Дзюбак, мама Ігоря Дзюбака, видихнули лише тоді, коли рідні зайшли в двері шпиталю. За ті півдня, що прикордонники вже перебували на території України, вони лише недовго поговорили телефоном. А до цього – чотири місяці нервів, коли чоловіки перебували за ґратами в Росії.

«Був зв’язок лише через адвоката російського, а також через консула, який один раз мав змогу провідати хлопців. А сьогодні говорили одну хвилинку. Це такі емоції, не передати. «Алло, кохана», – розповідає Ольга Марцоня перед першою за довгий час зустріччю з чоловіком.

Чоловік передавав адвокатом, що умови утримання у нього нормальні, і що почуває себе також непогано, каже Ольга.

Чекати звільнення було дуже складно, розповідає жінка. Тому, коли за день до повернення їй повідомили, що чоловіка точно обміняють – не вірилось, що все позаду, говорить вона.

«Боляче зараз ще мені за батьків і за дружин, у яких також діти, сини, чоловіки у колоніях є політв’язнями. І я хочу, щоби вони відчули ту ж радість, що відчуваю я. Мені зараз за них дуже прикро», – додала Ольга.

Жінки подякували президенту Петру Порошенку, Держдприкордонслужбі і богу за те, що рідні нарешті вдома.

Що взагалі тоді сталось із Марцонею і Дзюбаком?

Проте в цій історії поки що більше запитань, аніж відповідей.

Про прикордонників Марцоню та Дзюбака Україна почула 3 жовтня 2017 року. Тоді відомство повідомило, що ці два капітани зникли біля державного кордону у Сумській області, коли «здійснювали моніторинг ділянки державного кордону».

Зранку 4 жовтня українські прикордонники з’ясували, що автомобіль зниклих колег перебуває біля лінії державного кордону. Пізніше Росія підтвердила – Марцоня та Дзюбак на її території.

«За результатами розслідування ми з’ясуємо причину того, що вони були затримані на російській території», – коментували тоді у Держприкордонслужбі.

Обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою. Були сліди двох груп, які, найімовірніше, і захоплювали наших офіцерів

9 жовтня стало відомо, що російський суд узяв їх під варту на два місяці. Розгляд у суді відбувався за двома статтями: щодо незаконного перетину кордону та злісної непокори працівникам правоохоронного органу. Вже 12 жовтня їм висунули звинувачення.

«Ці обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не пустили українського консула, лише це підтверджує. Ще один доказ на користь цієї версії: під час огляду лінії кордону у місці ймовірної «зустрічі» наших прикордонників були виявлені сліди розташування двох груп, які, найімовірніше, і захоплювали наших офіцерів», – заявляв 9 жовтня речник Держаної прикордонної служби України Олег Слободян.

І от 2 лютого 2018 року Марцоню та Дзюбака вдалось обміняти на затриманих влітку 2017 року у Херсонської області військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Кузнєцова й Аскара Кулуба, затриманих раніше на адмінкордоні з Кримом.

«Тортури не застосовувались, ставились як до злочинців»

Проте ні Держприкордонслужба, ні Міністерство внутрішніх справ поки не готове обговорювати найбільше загадку зникнення українських прикордонників: за яких обставин і чому вони взагалі опинились в Росії.

​Скажімо, коли журналісти запитали українських прикордонників, чи підштовхували їх до того, щоби вони перейшли на бік Росії – замість них відповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Ці всі запитання… Нам потрібно ще самим переговорити з хлопцями. Пізніше з цього приводу детальніше скажемо», – сказав Слободян.

Богдан Марцоня зміг лише розповісти, що з ними поводились «як із полоненими і злочинцями», не били і годували як усіх в СІЗО.

«Кращого ставлення, ніж до тих же вбивць, не було», – сказав Марцоня.

А Ігор Дзюбак додав, що до них не застосовували фізичних тортур.

Справа в тому, що вони не можуть повністю розповідати деталі, вони не мають права. Вони військовослужбовці під присягою

«Справа в тому, що вони не можуть повністю розповідати деталі, вони не мають права. Вони військовослужбовці під присягою, це перше. Друге, вони зараз приїхали спеціально до медичного закладу, щоб перевіритись, чи у них все добре зі здоров’ям», – сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.

Найближчим часом звільнені українські прикордонники будуть у шпиталі і проходитимуть поглиблене медичне обстеження, сказав начальник управління охорони здоров’я Держприкордонслужби Валентин Волоха. Після висновків лікаря буде відомо, як надовго вони повинні залишатись у лікарні.

Паралельно відбуватиметься службове розслідування, після якого, запевняє МВС, українцям буде відомо більше.