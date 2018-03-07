Радіо Свобода Daily: Кортеж Порошенка збив пенсіонера?

Кортеж збив пенсіонера

На перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської в центрі Києва службовий автомобіль з кортежу збив пенсіонера 1930 року народження.

«Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника», – заявили в поліції. За попередньою інформацією медиків, у потерпілого – перелом ноги та струс головного мозку.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що автомобіль був із кортежу президента Петра Порошенка. Але його речник Святослав Цеголко у Facebook не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

Далі коротко, про те, що:

«Газпром» подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу в справі про постачання газу Україні. А в цей час у Міненерго оголосили про завершення кризової ситуації через газ.

Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків із забороною їм виводити капітали з України. Йдеться про санкції щодо Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «БМ Банк».

Генштаб ЗСУ заявив, що розробив документи про початок операції Об’єднаних сил на Донбасі замість антитерористичної операції.

У Сирії розбився транспортний літак Росії Ан-26, загнули 39 російських військових.

Отруєння екс-офіцера ГРУ Росії у Великій Британії. Реакції

Критичним залишається стан колишнього російського розвідника – 66-річного Сергія Скрипаля. 5 березня стало відомо про можливе отруєння Скрипаля, засудженого в Росії за шпигунство на користь Великої Британії. Британська поліція розслідує цю справу. Що саме стало причиною отруєння – невідомо, але місцева преса з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що речовиною міг бути фентаніл.

У Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння, а депутат російської Держдуми Андрій Луговий заявив, що це – можлива провокація британських спецслужб проти Росії. Натомість Лондон готовий дати «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до цього отруєння, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

Те, що сталося, вже порівнюють з отруєнням Олександра Литвиненка у 2006 році. Втім, у сучасному світі існує набагато більше випадків убивств опонентів дивними і невідомими широкому загалу отрутами. Відтак ми підготували список отруєних опонентів Кремля за межами Росії.

Оборонно-безпековий Євросоюз

«Дорожню карту» з організації автономного військово-стратегічного напрямку роботи ЄС – Постійного структурованого співробітництва в сфері оборони та безпеки (PESCO) – ухвалили у Брюсселі. Усі 25 держав-учасниць, без Данії, Великобританії та Мальти, тепер працюватимуть над підготовкою військових, створенням командно-контрольних систем, а також над новими науково-технічними розробками у воєнній сфері. І це «перша ластівка» на шляху побудови так званого Оборонного союзу. Які наслідки це матиме, з’ясовував наш кореспондент у Брюсселі.

Аргументи на користь демократичного оптимізму

А на завершення про глобальне, а точніше про демократію, яка переживає чи не найбільшу кризу за десятиліття. Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) Томас Кент у статті для політичного журналу The American Interest пише, що песимісти схильні квапитися у своїх висновках щодо неминучого занепаду демократії. Автор пояснює, як працює Радіо Свобода та яку роль організація відіграє у сприянні демократичному відновленню.

Будьте оптимістами навіть у песимістичній ситуації!

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