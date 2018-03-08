8 березня: жіночий день чи відкриття сезону «полювання на виборців»?

Тюльпани, високі державні нагороди, туалетні аксесуари і навіть сприяння в бізнесі – таким є ідеальне привітання жінок із 8 березня, за версією українських політиків. Дехто обмежився постами у соцмережах, дехто – вийшов на вулицю та вітав жінок особисто. День захисту прав жінок – лише один з приводів для політиків заробити собі електоральні симпатії, й вони часто використовують цей привід із особливим цинізмом, стверджують громадські активісти й політологи. Частина з них вважає «березневі» подарунки жінкам елементом підкупу виборців. Частина – вбачає в цьому низьку політичну культуру. Утім, експерти не виключають, що для значної частини українок така увага політиків до 8 березня є приємною та важливою.

Сьогодні київські перехожі в районі метро Вокзальна мали нагоду очі-в-очі стикнутися з Олегом Ляшком, лідером Радикальної партії та парламентської фракції свого імені. Він та його помічники несли оберемки тюльпанів, і Ляшко роздавав їх усім зустрічним жінкам: пенсіонеркам-перекупкам, пасажиркам, що чекали своїх потягів, поліцейським, працівницям вокзальних служб і навіть продавчиням у Макдональдсі, де лідер «радикалів» обдарував усіх відвідувачів жіночої статі.

Пізніше Ляшко виклав на своїй сторінці у Facebook не лише фото, а й відео цього березневого дійства.

«Повідбиваю руки усім, хто спробує скасувати прекрасне жіноче свято. Даруйте радість, а не шукайте причини, чому цього не треба робити», – закликав політик.

Аналогічний меседж, але без роздавання квітів на вулицях, озвучують до 8 березня представники «Опозиційного блоку».

«Ми не допустимо спроб скасувати свято 8 березня», – заявив лідер політичної сили Юрій Бойко у своєму святковому відеозверненні.

Минулого року у Верховній Раді точилися дискусії про те, щоб зробити 8 березня робочим днем, але залишити йому статус свята. Для порівняння, у календарях більшості розвинених держав 8 березня є робочим днем, який, однак, позначений як Міжнародний день прав жінок і миру, відповідно до рішення ООН від 1977 року.

Частина провладних політиків та представників місцевого самоврядування вирішили обдарувати українок у цей день, але, на відміну від Ляшка, не стали робити цього особисто.

Так, бізнес-партнер Петра Порошенка, а нині заступник голови парламентської фракції його імені Ігор Кононенко 8 березня розіслав педагогам Обухівського району Київської області подарунки: рідке мило, рушник зі своїм іменем та листівку, повідомляє рух «Чесно»

У частині медіа припускають, що Кононенко таким чином готує ґрунт для того, щоб балотуватися від місцевого округу на майбутніх парламентських виборах.

Тим часом у Дніпрі жінкам дарували квіти на вулицях від імені міського голови Бориса Філатова.

Намети з квітами та листівками і написами «Борис Філатов» розмістили у різних районах міста. Загалом у цей день для жінок підготували близько 10 тисяч букетів тюльпанів.

Сам Філатов у соцмережах закликав не відмовлятися від привітань жінок із 8 березня. І натомість пригадав, як дарував квіти своїй нинішній дружині 25 років тому.

«Не відбирайте самі в себе власне минуле. Краще приберіть зі свого життя нещирість та офіціоз», – написав міський голова Дніпра.

Блок Петра Порошенка, а саме його молодіжне крило, записало відео-вітання до 8 березня і поширило його у соцмережах.

«Ви – наше натхнення та стимул. Ми вдячні вам за вашу чутливість та ніжність», – ідеться у привітанні.

Зі свого боку, Мінекономрозвитку виявилося більш винахідливим і прагматичним. У своєму Twitter відомство виставило «гіфку» (дуже коротке відео – ред.) , на якому жінка п’є червоне вино. А у тексті привітання ідеться, що жінки є ключовим рушієм світової економіки, і якщо забезпечити їхні права у бізнесі, світ переживе економічний бум.

«Жінки – це 50% успіху! Вони можуть додатково збільшити світовий ВВП на $12 трлн до 2025, а також бути успішними керівниками, розвивати бізнес та ще багато справ, які під силу тільки їм. Вітаємо жінок, бажаємо перемог, натхнення та зменшення гендерного розриву!», – заявили в Мінекономрозвитку.

Любові, миру і тепла, – «банальних речей», як сам він висловився, побажав українським жінкам прем’єр Володимир Гройсман.

Найстриманішим виявилося об’єднання «Батьківщина».

«Весна переможе!» – фото з таким традиційним для партії підписом-слоганом Юлія Тимошенко запостила у соцмережах.

Утім, об’єднання «Самопоміч» та деякі інші політичні сили, які позиціонують себе як праві, не робили з приводу 8 березня жодних заяв.

Найґрунтовніше підійшов до питання Міжнародного дня прав жінок президент України Петро Порошенко. У цей день він роздав українським жінкам близько ста державних нагород, повідомляє «Укрінформ».

«Жінка – символ усього найкращого в нашому житті: доброти й любові, радості й тепла. Завдяки таким жінкам, які є в Україні, та заради них, ми безумовно отримаємо перемогу над ворогом!» – написав Петро Порошенко у соцмережах, запостивши світлину з дівчиною у формі Збройних сил України із цуценям хаскі на руках.

​На 8 березня політики застосовують механізми легального підкупу виборця – експерт

Для політиків 8 березня – це не свято, а просто ще один привід нагадати про себе, і потішити виборця якимись матеріальними подарунками, насправді ж вони ставляться до таких дат цинічно, визнає у коментарі Радіо Свобода керівник Комітету виборців України Олексій Кошель.

8 березня могло би вже не бути вихідним днем, ми перейшли би на нормальний європейський форма

«8 березня могло би вже не бути вихідним днем, ми перейшли би на нормальний європейський формат: коли цей день вважається святом, має значення для тих, хто відстоює рівні права жінок, але не є вихідним. Ми ж досі 8 березня святкуємо у радянському форматі, з якимось фанатичним ставленням до цієї дати. Отже, повноцінної декомунізації не відбулося. Вважаймо, що до президентської кампанії залишається один рік, і не так багато дат у календарі залишилося, під час яких політики можуть застосувати механізми легального підкупу виборців. Адже будь-яка роздача матеріальним цінностей політиком має сприйматися як негатив. І нам зараз дуже важливо виробити у виборців негативне ставлення до подібних дій політиків», – наголошує очільник КВУ.

Вітають зі святом платників податків, купуючи подарунки за кошт платників податків

На його думку, дуже важко провести межу, за якою подарований політиком тюльпан перестає бути квіточкою і стає засобом підкупу. Українська політика менш цинічна, ніж у Росії, але набагато більш цинічна, ніж у ЄС, констатує Олексій Кошель. Так, за його словами, переважну більшість свого фінансування партії отримують з бюджету. Відтак критично важливо знати, чиїм коштом придбані тюльпани від Олега Ляшка чи рушнички від Ігоря Кононенка. Він не виключає, що політики «вітають зі святом платників податків, купуючи подарунки за кошт платників податків».

Це аж надто схоже на ситуацію, коли чоловік, п’яничка і нероба, бере в дружини 100 гривень, щоб купити їй квіти і шоколадку до 8 березня

«Це аж надто схоже на ситуацію, коли чоловік, п’яничка і нероба, бере в дружини 100 гривень, щоб купити їй квіти і шоколадку до 8 березня», підсумовує гендиректор КВУ.

Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко називає роздачу подарунків та нагород до 8 березня ознакою «низького рівня загальної культури» тих політиків, які вдаються до такого.

У сучасному цивілізованому світі розрізнення статей між чоловіками і жінками – це неправильно. Це ознака культурної меншовартості

«У сучасному цивілізованому світі розрізнення статей між чоловіками і жінками – це неправильно. Адже вони давно вже мають рівні права. Ми ж не роздаємо на певні календарні свята чоловікам якісь речі, які в нас асоціюються з маскулінністю: по пляшці віскі, чи по коробці сигар. Це ознака такої собі культурної меншовартості. Але якщо це подобається жінкам, які отримують подарунки чи квіти, якщо це подобається тим, хто це роздає, (але вони мають знати, що такі дії вже не матимуть великого політичного значення), то з цього можна пожартувати, по-доброму посміятися», – підсумовує аналітик.

Не підкуповувати, а дозволити ухвалювати рішення

Доки українські політики на словах, а то і матеріально вітають жінок із 8 березня, ОБСЄ закликає українську владу натомість більше залучати жіночу частину суспільства до ухвалення рішень.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертуґрул Апакан.

Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті ОБСЄ, 8 березня Апакан заявив, що існує чітка необхідність інтеграції гендерної проблематики і долучення більшої кількості жінок в процеси ухвалення рішень.

«Від моніторингу і звітності СММ ОБСЄ на місцях на сході України до кабінетів влади залучення і розширення прав жінок необхідно визнавати і заохочувати», – сказав Апакан.

За його словами, так потрібно робити, «оскільки безпека і стабільність будуть скомпрометовані доти, поки перспективи і ресурси більше ніж половини населення будуть недостатньо використаними».

Апакан заявив, що в багатьох конфліктах жінки зіграли важливу роль у подоланні розриву між конфронтуючими сторонами, хоча їхні зусилля рідко визнаються.