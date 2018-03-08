Гопко: Україна має приєднатися до країн, де 8 березня – не є вихідним днем

Жінки отримують на 27% нижчу заробітну плату, аніж чоловіки. Про це повідомляє Державна служба статистики України. За даними відомства, середня заробітна плата чоловіків складає 8879 гривень, а жінок – 7020. Водночас, Міністерство оборони України зазначає, що в Збройних силах України проходять службу близько 25 тисяч жінок, із них понад 3 тисячі – офіцери.

В Україні двояко ставляться до ролі жінки і не можуть визначитися, повинна вона працювати чи ні, пояснює психолог Катерина Олександровська.

«В нас дуже таке азійсько-східне суспільство ще. Ми нібито досі не визначились: потрібно до жінки ставитись як у мусульманському світі? Тому що, в принципі, велика кількість жінок абсолютно впевнені, що їх потрібно утримувати і вони тоді будуть, наприклад, доглядати за чоловіками», – відзначає психолог.

Державі варто скасувати вихідний день 8 березня, оскільки на роботі набагато легше відстоювати права жінок, наголошує народний депутат Ганна Гопко.

Україна має приєднатися до тих країн, де 8 березня – не є вихідним днем

«Україна має приєднатися до тих країн, де 8 березня – не є вихідним днем. Це Литва, Польща, Франція, Італія, Сполучені Штати Америки. Замість того, щоб дарувати жінкам квіти, в черговий раз натякати, що це свято для того, щоб підкресли їхню жіночність, чи подарувати якісь подарунки, які використовують на кухні, треба виборювати права жінок», – зазначила Гопко.

При цьому, на її думку, квіти в цей день принижують жінку. Адже, якщо є бажання, їх можна подарувати і в будь-який інший день.

Погоджується з Ганною Гопко і голова Центру соціальних ініціатив «АТОМ» Ольга Шалайська. Вона вважає, що це традиція, яка повинна поступово відійти в минуле. Через це і доступ до бізнесу в українок складний.

Жінки, за словами Шалайської, мають внутрішнє обмеження, яке не дає їм реалізувати свої плани. Тому їх треба підтримувати.

Жінка повинна на себе подивитися іншими очима, як на самодостатню персону

«Нам треба жінок підтримувати в цьому плані. Треба змінювати речі в системі освіти, треба змінювати підхід. Треба висовуватися. І якщо потрібно для цього гендерну квоту – хай буде гендерна квота. Як на мене, проблема в тому, що жінка повинна на себе подивитися іншими очима, як на самодостатню персону, яка може досягти своїх цілей, своїх мрій», ­– каже Шалайська.

Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха переконаний, що різниця в оплаті праці для жінок і чоловіків зумовлена традиціями суспільства і подолати їх досить важко.

«Це традиційна система, яку важко зламати. Чоловік завжди мав певні привілеї. Дуже важко з традиціями боротися. І я не впевнений, що це треба робити механічно. Воно поступово буде. Буде змінюватися спосіб життя, будуть змінюватися традиції», – зазначає соціолог.

Побороти традиції за один день не вийде, зазначає керівник «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська. Втім, ця тема вже порушена, і починаються певні зміни.

Жінки починають бути більш видимими в суспільстві як захисниці, як люди, які добровільно прийшли обороняти Батьківщину

«Жінки починають бути більш видимими в суспільстві як захисниці, як люди, які добровільно прийшли обороняти Батьківщину. В нас є застарілі пережитки генералів, які побоюються жінок у війську. Тому що часто жінки проявляють себе професійніше на керівних посадах, і вони бачать приниження в тому, що вони будуть керувати», – наголошує Берлінська.

Проте, попри позитивну динаміку, жінки досі не мають можливості впливати на ключові рішення, як от стратегічне оборонне планування.

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