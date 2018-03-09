Радіо Свобода Daily: Фарбою, зеленкою і газовими балончиками «привітали» жінок на 8 березня

Святкувати чи протестувати? От в чому запитання

Проти дискримінації жінок та насильства щодо них, сексизму та нерівної оплати за однакову роботу 8 березня мітингували у Києві та низці інших українських міст. Найбільший столичний марш мав назву «Годі терпіти» і зібрав представників різних правозахисних та феміністичних організацій. Не обійшлося без інцидентів. Зокрема, про напад на активістів після завершення ходи у Києві повідомили її організатори: декого з постраждалих облили зеленкою, проти інших застосували газові балончики.

Окрім того, в Ужгороді на мітингувальниць напали і облили червоною фарбою.

За межами України Міжнародний день жінок також відзначився багатьма демонстраціями та протестами. Жінки в Ірландії виборювали право на переривання вагітності. В Іспанії 5 мільйонів робітників взяли участь у «феміністичному страйку». За словами представників профспілок, вони протестували проти статевої дискримінації, домашнього насильства та нижчої оплати праці для жінок. Також оглядачі говорять, що цьогорічне відзначення Міжнародного дня солідарності жінок змінила і потужна кампанія проти сексуальних домагань, що прокотилася світом наприкінці минулого року.

І щоб поставити крапку в цій темі, пропонуємо почитати добірку 5 найбільш поширений порушень прав жінок в Україні і пройти наш тест на фемінізм.

«Втручання у приватне життя» Медведчука

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») начебто порушили недоторканність приватного життя лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Головне управління Національної поліції в Києві на вимогу столичного Печерського райсуду розпочало відповідне кримінальне провадження. Санкція статті – арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.

«Це ніщо інше, як невдала спроба банального тиску на редакцію. Зараз ми у правовий спосіб домагаємось кримінальної відповідальності для охоронців самого Медведчука, які здійснили фізичний напад на нашу знімальну групу поблизу аеропорту Київ, перешкодивши їхній законній журналістській діяльності. Одному з них Нацполіція Києва вже вручила підозру. Очевидно, будь-що «завести справу» на наших журналістів – це такий крок Медведчука у відповідь», – зазначає автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька.

​Декілька новин «з-закордону» далі.

Сотні косовських етнічних албанців відзначили день, коли 20 років тому розпочався збройний опір режимові сербського лідера Слободана Мілошевича.

Під час інавгурації президента Чехії Мілоша Земана група депутатів вийшла з зали на знак протесту

А у Росії вибухнув скандал через морозиво «Бідний єврей»

У передчутті паралімпіади

Паралімпіада в Кореї для харків’янина Віталія Лук’яненка є шостою у житті. Його називають найдосвідченішим спортсменом української команди. З попередніх Паралімпійських ігор українець привіз вісім медалей, з яких чотири – золоті. Як Віталій Лук’яненко розпочинав спортивну кар’єру і як спорт змінив його життя? Про це розповідаємо в одному з матеріалів про українських спортсменів.

Персональні дані українців

І про безпеку насамкінець. Залишити свій номер телефону, адресу та інші персональні дані під різними приводами зараз просять майже усюди –​ в торгових мережах, спортзалах, ресторанах, на пошті і в банках. Згодом деякі з таких клієнтів починають отримувати безліч нав’язливих смс та дзвінків із невідомих номерів із пропозицією щось купити або скористатися якоюсь послугою. Журналісти Радіо Свобода вирішили дослідити, як зберігаються персональні дані українців та як вони потрапляють до рук зловмисників.

Будьте пильними і не розповідайте про себе забагато!

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