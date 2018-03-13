Київ повинен використати помилки «Газпрому» (огляд преси)

Поразка «Газпрому» в Стокгольмі призвела до помилок менеджменту компанії. Справа української сторони – використати ці можливості. Як пише «Газета по-українськи», агресивна позиція Росії може вплинути на європейські країни, і вони виступлять проти «Північного потоку-2». Але щоб це сталося, потрібна інтеграція українського газового ринку в Європу. Фактично «Газпром» відмовився виконувати рішення Стокгольмського арбітражу й атакував транзит. Але удар пішов навіть не в штангу, а скоріше у власні ворота. В України виникла можливість на прикладі цієї ситуації показати Європі всю «надійність» та «якість» партнерства з «Газпромом». Європейці мають усвідомити, що так само «Північний потік-2» працюватиме проти них. Бо Росія використовує газову зброю у політичних інтересах, наголошує газета у публікації «Маємо використати помилки «Газпрому».

Після завершення дії державної програми щодо поводження з небезпечними речовинами робота з утилізації пестицидів призупинилася в усій Україні, констатує газета «День». Видання інформує, що Мінекології ліквідувало ліцензію в кількох підприємств, які реально працювали в цих сферах, і тепер фактично в Україні немає компаній, які можуть надавати такі послуги в законний спосіб. Уже два з половиною роки міністерство не видає дозволів на проведення подібних робіт. Газета пише, що на Вінниччині розташований найбільший у Європі отрутомогильник, який не можуть ліквідувати через зволікання влади. Про його небезпеку йдеться в статті «Екологічна «бомба» сповільненої дії».

Чим раніше буде ухвалений закон «Про прощення», підготовлений Центром деокупації руху «Сила права», тим швидше Україна зможе зруйнувати «стіну Росії», пише газета «День». Видання зазначає, що Закон повинен зруйнувати стіну нерозуміння, ненависті й страху, яку Кремль будує між вільними й окупованими територіями України. Документ пропонує чітко окреслити коло тих діянь, за які можуть притягуватися до відповідальності українці, що проживають на окупованій території. Видання наголошує, що у питанні прощення є два аспекти: юридичний та моральний. Примирення з точки зору моралі відбуватиметься на рівні міжлюдських стосунків. Воно триватиме доволі довго, бо пробачити особисту зраду та відновити довіру – справа не проста. Юридичну процедуру прощення має організувати держава. Як саме це краще зробити, розповідає газета «День».

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати умови безстрокового припинення вогню в районі АТО, зазначає газета «Україна молода». Тим часом СБУ продовжує здійснювати заходи щодо повернення на підконтрольну Києву територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях російсько-окупаційних військ. Загалом цією програмою скористалися уже 200 осіб. Із них звільнено від кримінальної відповідальності судами – 125, від відбування покарання – 9. Докладніше з програмою «День» знайомить в матеріалі «Всіх чекають удома».