Вибори Путіна в Україні – блокування дільниць і «коридори ганьби»

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Російські активісти, які перебувають у політичній еміграції в Україні, підтримали рішення українських націоналістів блокувати вибори президента Росії. Представники націоналістичних партій «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» заявили, що 18 березня будуть перешкоджати виборам президента Росії у всіх дипломатичних представництвах країни-агресора в Україні.

У російському посольстві в Києві та диппредставництвах у Харкові, Одесі та Львові 18 березня будуть організовані виборчі дільниці. У ЦВК Росії планують, що в цих місцях громадяни Росії зможуть проголосувати за нового президента. Партія «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» вирішили заблокувати ці дипломатичні установи в день виборів. Головна причина акції, за словами організаторів, в тому, що вибори також будуть проходити на окупованій українській території – в Криму, розповідає прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський. Деякі російські ЗМІ навіть анонсували приїзд Путіна на голосування в Севастополь.

Коли йдеться про окуповані території України і коли там проводяться вибори президента Росії, націоналісти не можуть цього допустити

«Те, що відбувається в Росії і хто за кого там голосує, – нас це не хвилює. Але, коли йдеться про окуповані території України і коли там проводяться вибори президента Росії, то, безумовно, націоналісти не можуть цього допустити. 19 березня в Росії не буде легітимного президента, тому що вибори президента будуть проходити і на окупованій Україні», – сказав Артем Скоропадський.

«Коридори ганьби» та блокування дипломатичних представництв – «Національний корпус»

Можливо, будуть організовані так звані «коридори ганьби» біля дипломатичних представництв. Можливо, ділянки будуть повністю заблоковані. Один з організаторів акції, перший заступник голови партії «Національний корпус» Назарій Кравченко деталі поки не розголошує.

«Вони ж не проводили вибори або референдум перед тим, як вторгатися в Україну. Адміністрація і президент Росії просто взяли і вторглися. І тепер вони будуть говорити, що нібито будуть проводити «демократичні» вибори. Ми як патріоти будемо на це реагувати. Як це буде, поки не вирішено. Можливо, ми будемо проводити виховну бесіду з кожним, хто буде приходити на вибори, можливо, просто заблокуємо ділянки», – вважає Назарій Кравченко

Блокування місць для голосування – це і є активний бойкот – Курносова

Більшість росіян з активною позицією, що перебувають в Україні, не братимуть участі у виборах, розповіла російський політик в еміграції Ольга Курносова. Вона вже 3 роки живе в Україні, бо була змушена виїхати через те, що підтримала Майдан і виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. Ольга повідомила, що вона і її російські товариші приєднаються до акції українських націоналістів.

Це лише легітимація чергового сходження на пост глави Росії Путіна. Легітимацію може зменшити зниження кількості людей, які прийшли на дільниці

«Блокування місць для голосування – це і є активний бойкот. Ми прекрасно розуміємо, хто переможе на цих виборах, і вони виборами не є. Це лише легітимація чергового сходження на пост глави Росії Володимира Путіна, це порушує навіть російську конституцію. Легітимацію може зменшити зниження кількості людей, які прийшли на дільниці», – розповіла Ольга Курносова.

Путін стане сумнівно легітимізованим, як Кім Чен Ин – Чорновіл

Необхідно подбати, щоб акція блокування пройшла без нападів на дипломатичні установи, не можна втрачати своє обличчя, вважає політолог Тарас Чорновіл. Після того, як оберуть Путіна, Україні доведеться виробити свою тактику, як ставитись до його статусу президента. Можливо, Заходові і Україні доведеться використовувати так званий «принцип сумнівної легітимності», вважає політолог.

Будемо зберігати до Путіна ставлення як до людини із сумнівною легітимністю

«Міжнародне право сприймає проведення таких виборів як міжнародний злочин проти виборчих прав, проти територіальної цілісності. Повинно бути покарання за такі вибори. Але як? Загальних відповідей немає. Напевно, будемо зберігати до нього (Путіна – ред.) ставлення як до людини із сумнівною легітимністю. Немає чіткого формулювання в міжнародному праві «сумнівної легітимності», але де-факто це використовується дуже часто. Всі сприймають вибори керівництва Північної Кореї як сумнівну легітимність», – вважає Тарас Чорновіл.

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова ще раніше порадила росіянам, що проживають в Україні, поїхати голосувати в Росію. А також заявила, що більше не запрошуватимуть українських спостерігачів на вибори.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)