Учасники акції на захист прав жінок в Ужгороді заявляють про щоденні погрози

За два останні дні в Ужгороді четверо осіб звернулися у поліцію із заявами про побиття невідомими молодиками. Постраждалі пов’язують напади із участю в акції на захист прав жінок, яка проходила у місті 8 березня, та заявляють про переслідування й залякування. Під час самої акції нападники облили жінок червоною фарбою. Поліція затримала четверо дівчат і двох хлопців. Порушено кримінальне провадження за ст. 296 ч. 2 (хуліганство, вчинене групою осіб), ст. 161 ч. 1 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами) Кримінального кодексу України.

Ситуація набирає обертів, щодня хтось страждає. Нападали на нас представники «Карпатської січі», ми це точно знаємо. Нападали на нас представники «Карпатської січі», ми це точно знаємо

Частині постраждалих довелося звернутись за медичною допомогою: фарба потрапила в обличчя і спричинила незначні опіки. Серед таких Віталіна Коваль, організаторка акції, яка у коментарі Радіо Свобода заявила: з того часу її колеги та учасники акції отримують погрози, а дехто й зазнає побоїв. «Ситуація набирає обертів, – коментує Віталіна Коваль, – щодня хтось страждає. Різні організації, зокрема «Наш світ» та Amnesty International, готують звернення у профільні міністерства, організації на найвищому рівні, щоб здійснювався моніторинг ситуації та була відповідна реакція. Серед побитих також активіст, який не брав участі у заході 8 березня (Іван Данацко), але написав заяву у поліцію про заборону «Маршу чорної колони», яку радикали планують провести 17 березня в Ужгороді. Нападали на нас представники «Карпатської січі», ми це точно знаємо. Коли я подавала заяву до міліції, то була там кілька годин і бачила, які за затриманими приходили ті хлопці з «Карпатської січі». А серед нападниць – прес-секретар організації. На їхніх сторінках можна відслідкувати мову ворожнечі та заклики до насилля. Ми б ніколи не стикнулися з цією організацією, але коли бачимо, що йде полювання на людей, мусимо якось реагувати».

Минулого року схожу акцію за права жінок зірвали представники «Карпатської січі», про що вони відкрито заявляли. Цього разу націоналісти відкидають звинувачення.

Це повна маячня, спекуляції та загострення пристрастей

«Це повна маячня, спекуляції та загострення пристрастей, – прокоментував ситуацію Тарас Деяк, лідер «Карпатської січі» і порадив переглянути офіційну позицію організації. «8 березня група дівчат, що представляла здорову молодь Закарпаття, захистила честь та гідність нашого краю, не допустивши шабаш представників людиноненависницької «гендерної» ідеології», – мовиться на офіційній сторінці «Карпатської січі» про події минулого тижня в Ужгороді.

Наступний інцидент стався за кілька метрів від будівлі ГУ НП України в Закарпатській області 12 березня. Тоді представники «Карпатської січі», за їхніми словами. провели «виховну бесіду і невеликі сутички з псевдоактивістами». «Націоналісти, патріоти, учасники бойових дій, спортсмени та прогресивна здорова молодь краю змусила проплачених кримінальною верхівкою області псевдоактивістів відповісти за кожне брехливе слово, сказане в свою сторону» – так заявила свою позицію «Карпатська січ».

Коли я пішов на запропоновану зустріч «Карпатської січі», то мене почали бити. Я написав заяву про злочин. Наступного дня мене вже чекали біля офісу

​Олександр Пересоляк, який під час сутички зазнав тілесних ушкоджень і написав заяву до поліції, вважає, що все почалося все з 8 березня. «Я знав, що «Карпатська січ» минулого року рвала плакати у жінок на акції, і вирішив піти, як нормальний чоловік, підтримати дівчат. Після цієї акції виявилося, що нападники з цієї організації. Ми почали розбиратися із ситуацією, з’ясовувати, хто це такі, оприлюднили інформацію. Після цього мені погрожували фізичною розправою, всіляко ображали. Коли я пішов на запропоновану зустріч «Карпатської січі», то мене почали бити. Я написав заяву про злочин і прохання про особисту охорону. Наступного дня мене вже чекали біля офісу. Я не розумію, як ця організація проводить патріотичне виховання у школах і при цьому погрожують людям та б’ють», – каже потерпілий.

​Б’ють через вислови у соцмережах

У прес-службі ГУ НП України в Закарпатській області повідомили: справи розслідують. Стосовно сутичок біля будівлі поліції, то із заявами звернулися обидві сторони. «Особи, які хотіли з’ясувати стосунки, висловили свої претензії. Розпалювання подальшого конфлікту поліція не допустила, – зауважила Інеса Манзулич-Іванова з відділу комунікації поліції Закарпатської області. – Обидві сторони звернулися до поліції, заяви вивчаємо».

За останні півроку в Ужгороді почастішали інциденти, де фігурують невідомі в балаклавах. Відкрито кримінальні провадження за фактом бійки у кав’ярні у жовтні 2017 року. Не завершена справа побиття радіожурналіста Максима Барни 16 січня, хоча поліція нападників затримала. Досі не знайдено осіб, які восени 2016 року облили фарбою пам’ятник жертвам Голокосту.

Досить характерної зовнішності: вік близько двадцяти років, в чорному спортивному одязі, шапках. Дуже схожі на неонацистів із новин

Останній із постраждалих від нападників – Іван Дюлай, який теж підтримав жінок на акції. Хлопець прогулювався з подругою набережною у центрі міста, де на нього напали четверо невідомих. «Досить характерної зовнішності: вік близько двадцяти років, в чорному спортивному одязі, шапках. Дуже схожі на неонацистів із новин. Сиділи на набережній, ще переглянулись із ними, але нічого не казали. Пройшли метрів 50, почув тупіт ніг, повернувся і одразу впав. Завалили на землю й почали бити ногами. Тривало це секунд 5–10, мабуть, потім вони втекли, нічого не забрали», – розповів Іван Дюлай.

Хлопець написав заяву у поліцію, каже, що попередньо погроз не отримував. «Про їхні мотиви мені важко судити, я не є громадським активістом. Брав участь у заходах цього 8 березня, минулого року теж. Висловлювався у фейсбуці проти расизму, сексизму й інших форм дискримінації», – додає хлопець.

На Закарпаття не їхати, заходи не проводити

Весь цей тиждень на людей нападають одні і ті ж самі молодики, яких ловлять і безкарно відпускають з відділку

Сьогодні в Ужгороді мав відбутися круглий стіл на тему протидії дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті. Напередодні організатори повідомили: захід змушені скасувати. «Проплачений іще місяць тому конференц-зал готелю під тиском незрозуміло кого (особисто я підозрюю, що поліції), в останній момент відмовив у проведенні заходу. Поліція заявила, що не готова гарантувати свої сили у забезпеченні громадського порядку на час заходу, і наполегливо порадила скасувати його. Весь цей тиждень на людей нападають одні і ті ж самі молодики, яких ловлять і безкарно відпускають з відділку», – заявила Софія Лапіна з організації «Наш світ».

За словами Віталіни Коваль, довелося прислухатися до рекомендацій поліції. «Цими днями на «Марш чорної колони» з’їжджаються радикали з усієї України. З міркувань безпеки ми відкладаємо захід, у соцмережах праворадикалів закликають з’їжджатися на Закарпаття, щоб «порозминатися». Анонсований раніше як «Марш чорної колони» 17 березня Ужгородом пройде «Марш слави героїв Карпатської України», інформація про захід розміщена на офіційній сторінці «Карпатської січі» у соцмережах.

Утриматися від поїздок на Закарпаття 16–18 березня пропонує своїм громадянам і генконсульство Угорщини в Ужгороді – через можливі провокації. Таку інформацію оприлюднено на офіційній сторінці установи.

Тим часом правозахисна організація «Amnesty International Україна» оприлюднила заяву, в якій висловлює стурбованість «бездіяльністю держави щодо дій радикальних угруповань, що здійснюють напади на громадські заходи, активістів та загалом громадян по всій Україні, зокрема, у Києві, Львові, Ужгороді, Маріуполі, і лишаються безкарними».