«Крим – це Україна». Державний департамент США відповів Путіну, кому насправді належить півострів

«Крим – це Україна». Цими словами речниця Державного департаменту США Гедер Науерт прокоментувала заяви президента Росії Путіна під час відвідин ним незаконно анексованого Криму про буцімто «приналежність» півострова до Росії.

Путін повторив неправдиві зазіхання Росії на українську територію

«Чотири роки тому цього тижня Росія провела нелегітимний, сфабрикований «референдум» в Україні у марній спробі легітимізувати буцімто анексію нею української території. Жителів Криму примусили голосувати під наглядом важкоозброєних російських військових. Заяви Росії про те, що українці буцімто зробили вільний вибір у цьому фальшивому «референдумі», завжди сприймались без довіри», – йдеться у заяві.

«Під час виборчого мітингу в Криму сьогодні (14 березня) президент Росії Володимир Путін повторив неправдиві зазіхання Росії на українську територію, чим знову визнав, що уряд Росії зневажає міжнародне право та територіальну цілісність суверенних націй», – наголошує Науерт.

«З огляду на коментарі Путіна, важливо привернути увагу до нелегітимності постановочного «референдуму», а також тої ціни, яку кримчанам довелося заплатити через уряд Росії. Протягом останніх 4-х років Росія веде кампанію примусу та насильства проти всіх, хто виступає проти спроби анексії».

Окупаційна влада піддала кримців (кримських татар), етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивованим переслідуванням та репресіям

«Окупаційна влада піддала кримців (кримських татар), етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивованим переслідуванням та репресіям; у той же час влада придушує неурядові організації та незалежні ЗМІ. Ми підтримуємо тих хоробрих людей, які продовжують повідомляти про ці порушення і ми закликаємо Росію припинити її спроби придушити фундаментальні свободи самовираження, мирних зібрань та об'єднань, релігії та вірувань», – йдеться у заяві.

Крим є частиною України, наші санкції будуть лишатись у силі, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом

«Ми наголошуємо на нашій відданості незалежності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції, пов'язані із Кримом, будуть лишатись у силі, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом», – також заявила Науерт.