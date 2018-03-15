Кіт Матроскін з бази «Миротворця»: що Олег Табаков говорив про Крим

15 березня у Москві, в МХАТі, відбудеться прощання з відомим російським артистом театру і кіно, режисером Олегом Табаковим. Він помер 12 березня на 82 році життя після важкої хвороби. Крим.Реалії вирішили нагадати, що пов'язувало Табакова з Кримом за життя.

Про те, що у Олега Табакова серйозні проблеми зі здоров'ям, російські ЗМІ повідомили ще наприкінці минулого року. Весь цей час артист лежав у лікарні й останнім часом жив лише завдяки тому, що був приєднаний до спеціальних апаратів. За повідомленнями деяких російських ЗМІ, причиною смерті Табакова став сепсис. Хоча його рідні поки не коментують цю тему.

Табаков запам'ятався численними ролями у відомих радянських фільмах та озвучуванням кота Матроскіна в серії мультфільмів про пригоди в Простоквашино. Останні 18 років він очолював МXАТ імені Чеxова й власну школу театрального мистецтва в Москві.

Незважаючи на своє російське походження, артист говорив про «одну чверть української крові» в своїх жилах і про зв'язок своїх рідних із Кримом.

«Мій рід у цю сім'ю чимало вклав»

Про внесок своїх рідних у кримську історію Олег Табаков почав публічно говорити з 2014 року ‒ після анексії Росією українського півострова. У 2014 році артист став одним з перших російських діячів культури, хто підписав лист на підтримку дій Путіна щодо Криму та України. За це його прізвище згодом опинилося в базі «Миротворець».

Коли Крим повернувся в свою сім'ю, я почав згадувати. Мій рід у цю сім'ю чимало вклав і крові, й поту, й сліз

Артист також дав інтерв'ю телеканалу «Россия 24», в якому розповів, що його батько та прадід пройшли фронт у Криму під час Другої світової війни. За словами Табакова, його батько допомагав вивозити з півострова поранених, а прадід рив окопи на Сапун-горі під Севастополем. «Коли Крим повернувся в свою сім'ю, я почав згадувати. Мій рід у цю сім'ю чимало вклав і крові, й поту, й сліз», ‒ стверджував Табаков.

Російську анексію півострова артист називав «справедливою». «Мені здається, це справедливо. Якби наші українські брати були розумнішими, вони б не стали дискутувати на цю тему. Навпаки, треба було сказати: «Вибачте нас, Христа ради! Ми на халяву купилися». Тому що жодного стосунку Крим до України «залежної» чи «незалежної» не має», ‒ сказав він у інтерв'ю державному російському телеканалу «Россия 24» у вересні 2014 року.

«Це ж темні та малограмотні люди»

Скандальні висловлювання про українців Олег Табаков продовжив у 2015 році, коли українська влада почала формувати перелік російських артистів, «які загрожують національній безпеці України».

У цей час в ефірі російського телеканалу «РЕН-ТВ» вийшов сюжет, в якому Табаков у телефонній бесіді з журналістом назвав українців «в якомусь сенсі убогими».

«Бабуся іноді в серцях говорила: та плюнь ти на них (українців ‒ ред.). Це ж темні та малограмотні люди. І так соромно за ту гидоту, яку вони роблять, вбиваючи людей і руйнуючи їхнє житло. Реагувати на них? Ні. Я махнув рукою, незважаючи на те, що у мене одна чверть крові українська. Я жалію їх. Вони в якомусь сенсі убогі. У всі часи їхні найкращі представники інтелекту, літератури, порівняно з російськими, були десь на другій і третій позиції. Нехай Тарас Григорович (Шевченко, український класик ‒ ред.), і то з причин політичних, якось виділявся в кращу сторону», ‒ сказав артист.

Згодом він на сторінці МХАТ у Facebook оголосив, що ця телефонна розмова була поширена журналістами без узгодження з ним, і звинуватив їх у порушенні журналістської етики.

«Я не був попереджений про те, що у мене беруть інтерв'ю. Запис бесіди не був зі мною узгоджений. <...> Мені шкода, що мої вирвані з контексту слова мимоволі когось образили. Нехай це залишиться на совісті тих, хто використовує ситуацію, щоб нацьковувати людей, розпалювати ненависть і влаштовувати подібні провокації», ‒ йдеться в заяві від імені Табакова.

Пошук кримських талантів

Проте за ці образливі висловлювання український волонтерський музично-публіцистичний проект «Мірко Сабліч» відповів Табакову сатиричною піснею.

А українська влада в грудні 2015 року заборонила артисту в'їзд в Україну серед десятків інших російських діячів.

Після цього скандалу Олег Табаков більше публічно не висловлювався про Україну та Крим. Але в 2015 році артист мав намір приїхати на півострів у пошуках талановитих студентів для власної московської театральної студії. «Будуть таланти ‒ запрошу. Ми виділимо стільки місць, скільки знайдеться обдарованих людей. Їм доведеться пройти традиційні вступні випробування», ‒ говорив він.

Цю ідею тоді підтримала й московська влада. Вони теж анонсували «спеціальний відбір» серед кримських абітурієнтів для зарахування в хореографічне училище імені Лавровського, Державне училище духового мистецтва та Музичну школу імені Гнесіних у Москві.

Голова Товариства захисту прав споживачів освітніх послуг Росії Віктор Панін тоді наголосив, що ініціативи Табакова і департаменту культури Москви допоможуть швидше інтегрувати жителів Криму та Севастополя в російську систему освіти. Але про результати цієї інтеграції не повідомлялося.

Одним із останніх проектів, в якому пропонувалося брати участь Табакову, були нові серії мультфільму «Простоквашино». Над створенням яких працює студія «Союзмультфільм». Але, вивчивши сценарій, артист не дав однозначної відповіді щодо співпраці, наголосивши, що нова версія його «свідомо менше радує».

Проте після смерті артиста в «Союзмультфільмі» повідомили, що присвятять йому всі нові серії «Простоквашино».

Поховають Олега Табакова на Новодівичому кладовищі російської столиці.

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові

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