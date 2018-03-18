​Микола Круцик: «Чимало ірландців порівнюють події в Україні з власними сторінками визвольної боротьби»

Київ – Відстань у більш як три тисячі кілометрів між Ірландією та Україною аж ніяк не перешкоджає ірландським українцям активно підтримувати історичну батьківщину. Активісти створеної 10 років тому Асоціації українців Ірландії з перших днів Революції гідності долучились до акцій з підтримки України. А з початком російської агресії проти України вони включились до міжнародної інформаційної кампанії проти країни-агресора StopPutinsWarInUkraine. Не менш дієвою є і волонтерська допомога українців Ірландії добровольцям та військовослужбовцям України. Якими проблемами опікуються нині українці, які мешкають в Ірландії, Радіо Свобода розповідає голова асоціації Микола Круцик:

На сьогодні, в Ірландії мешкають приблизно три з половиною–чотири тисячі українців

– Десять років тому з ініціативи Олександра Яворського була заснована Асоціація українців Ірландії, він перший її голова. А тепер в Асоціації я головую, у такий тривожний для України час. Щоранку продивляюсь українські інформаційні джерела. Проглядаю, що європейські ЗМІ пишуть про Україну: це для того, щоби, як-то кажуть, «відчувати пульс» України. На сьогодні, в Ірландії мешкають приблизно три з половиною–чотири тисячі українців.

– Чи всі з них активні?

Ми з побратимами з Асоціації двічі були на Майдані, а пізніше ми збирали та відвозили гуманітарну допомогу українським воякам на передову, на Донбас

– Ні, до активістів я би зарахував половину з ірландських українців. Але ті, хто активно долучився до життя Асоціації, справді роблять багато добрих справ: і Україні допомагають, і ірландців про українські реалії інформують, і роблять свій внесок у боротьбу проти Росії як держави-агресора. Уявіть собі, що ми з побратимами з Асоціації двічі були на Майдані, а пізніше ми збирали та відвозили гуманітарну допомогу українським воякам на передову, на Донбас. Дотепер передаємо допомогу воякам на Схід та дітям-сиротам через волонтерів. З`явились у нас і нові друзі, яким ми збираємо та пересилаємо допомогу, це діти, хворі на ДЦП.

– Згадуєте якісь особливі акції чи відвідини України?

Ми не «зациклені» на якомусь одному місті чи на одній області: звідки просять волонтери і громадські активісти про допомогу, туди і передаємо її

– Так, це коли я особисто їхав через всю Європу своїм ходом і вів караван з трьох машин, в яких була зібрана допомога українським дітям і постраждалим на Донбасі. Розвезли допомогу, серед іншого, до Харкова, Полтави, Одеси; також передавали допомогу до Івано-Франківська та Львова. Ми не «зациклені» на якомусь одному місті чи на одній області: звідки просять волонтери і громадські активісти про допомогу, туди і передаємо її.

Приємно, коли нам потім люди передають подяку і кажуть, наскільки важливо є те, що про Україну поза її межами не забувають, що Україна багатьом людям у світі болить, сказати б. Нам важливо, щоб про нас знали і щоб ми самі пам`ятали, що ми є українцями.

– Які ще акції проводить Асоціація?

– В Ірландії ми підтримуємо дві українські школи, вони працюють у Дубліні та Вотерфорді, і я не виключаю, що ми ще кілька шкіл відкриємо. А минулого року ми провели у місті Корк мітинг у пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, щоб і про ту страшну трагедію люди не забували.

Ми співпрацюємо з українцями та українськими громадами по всьому світу. Коли ми разом, ми є потужною силою

Ще ми міркуємо над тим, аби відкрити безкоштовні курси української мови: було би добре, якби нам допомогло Посольство України, яке нас підтримує в інаших акціях на підтримку України. Підтримує нас і українська церква у Дубліні. Ну і, звісно, ми співпрацюємо з українцями та українськими громадами по всьому світу. Коли ми разом, ми є потужною силою. Хоча ми мешкаємо за кордоном, ми все рівно є українцями.

– А з боку ірландців Ви підтримку відчуваєте?

– Так! Завядки зусиллям активної частини українців. Ірландці вже знають, що відбувається в Україні, багато хто нам висловлює свою підтримку. Тут є ціла історія, коли, дізнавшись про російську агресію проти України, ірландські регбісти підписали свій прапор (підписала вся команда – 25 осіб!) і передали його українським військовим. Ірландці нам приносять речі, з проханням передати їх в Україну тим, хто тих речей потребує – це може бути одяг і взуття, наприклад, або предмети гігієни чи вітаміни. Ірландці нас добре розуміють. Мені часто кажуть: «Ви зараз боретесь за незалежність, за свою державу, як ми колись». Чимало ірландців навіть порівнюють події визвольної боротьби в Ірландії з тим, що відбувається тепер в Україні.

– Які найближчі акції заплановані?

– Цього тижня в міжнародній школі, де навчаються учні з різних країн світу, українці приготували традиційні для нашої країни смаколики. А на улюблене свято ірландців, День Святого Патрика (17 березня) українська громада традиційно готує музично-театралізовані постановки.