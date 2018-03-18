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18 Березень 2018, Київ 15:58
Суспільство

​Микола Круцик: «Чимало ірландців порівнюють події в Україні з власними сторінками визвольної боротьби»

Микола Круцик, український активіст

Київ Відстань у більш як три тисячі кілометрів між Ірландією та Україною аж ніяк не перешкоджає ірландським українцям активно підтримувати історичну батьківщину. Активісти створеної 10 років тому Асоціації українців Ірландії з перших днів Революції гідності долучились до акцій з підтримки України. А з початком російської агресії проти України вони включились до міжнародної інформаційної кампанії проти країни-агресора StopPutinsWarInUkraine. Не менш дієвою є і волонтерська допомога українців Ірландії добровольцям та військовослужбовцям України. Якими проблемами опікуються нині українці, які мешкають в Ірландії, Радіо Свобода розповідає голова асоціації Микола Круцик:

На сьогодні, в Ірландії мешкають приблизно три з половиною–чотири тисячі українців

– Десять років тому з ініціативи Олександра Яворського була заснована Асоціація українців Ірландії, він перший її голова. А тепер в Асоціації я головую, у такий тривожний для України час. Щоранку продивляюсь українські інформаційні джерела. Проглядаю, що європейські ЗМІ пишуть про Україну: це для того, щоби, як-то кажуть, «відчувати пульс» України. На сьогодні, в Ірландії мешкають приблизно три з половиною–чотири тисячі українців.

Чи всі з них активні?

Ми з побратимами з Асоціації двічі були на Майдані, а пізніше ми збирали та відвозили гуманітарну допомогу українським воякам на передову, на Донбас

– Ні, до активістів я би зарахував половину з ірландських українців. Але ті, хто активно долучився до життя Асоціації, справді роблять багато добрих справ: і Україні допомагають, і ірландців про українські реалії інформують, і роблять свій внесок у боротьбу проти Росії як держави-агресора. Уявіть собі, що ми з побратимами з Асоціації двічі були на Майдані, а пізніше ми збирали та відвозили гуманітарну допомогу українським воякам на передову, на Донбас. Дотепер передаємо допомогу воякам на Схід та дітям-сиротам через волонтерів. З`явились у нас і нові друзі, яким ми збираємо та пересилаємо допомогу, це діти, хворі на ДЦП.

Згадуєте якісь особливі акції чи відвідини України?

Ми не «зациклені» на якомусь одному місті чи на одній області: звідки просять волонтери і громадські активісти про допомогу, туди і передаємо її

– Так, це коли я особисто їхав через всю Європу своїм ходом і вів караван з трьох машин, в яких була зібрана допомога українським дітям і постраждалим на Донбасі. Розвезли допомогу, серед іншого, до Харкова, Полтави, Одеси; також передавали допомогу до Івано-Франківська та Львова. Ми не «зациклені» на якомусь одному місті чи на одній області: звідки просять волонтери і громадські активісти про допомогу, туди і передаємо її.

Приємно, коли нам потім люди передають подяку і кажуть, наскільки важливо є те, що про Україну поза її межами не забувають, що Україна багатьом людям у світі болить, сказати б. Нам важливо, щоб про нас знали і щоб ми самі пам`ятали, що ми є українцями.

Микола Круцик (крайній зліва)
Микола Круцик (крайній зліва)

Які ще акції проводить Асоціація?

– В Ірландії ми підтримуємо дві українські школи, вони працюють у Дубліні та Вотерфорді, і я не виключаю, що ми ще кілька шкіл відкриємо. А минулого року ми провели у місті Корк мітинг у пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, щоб і про ту страшну трагедію люди не забували.

Ми співпрацюємо з українцями та українськими громадами по всьому світу. Коли ми разом, ми є потужною силою

Ще ми міркуємо над тим, аби відкрити безкоштовні курси української мови: було би добре, якби нам допомогло Посольство України, яке нас підтримує в інаших акціях на підтримку України. Підтримує нас і українська церква у Дубліні. Ну і, звісно, ми співпрацюємо з українцями та українськими громадами по всьому світу. Коли ми разом, ми є потужною силою. Хоча ми мешкаємо за кордоном, ми все рівно є українцями.

А з боку ірландців Ви підтримку відчуваєте?

– Так! Завядки зусиллям активної частини українців. Ірландці вже знають, що відбувається в Україні, багато хто нам висловлює свою підтримку. Тут є ціла історія, коли, дізнавшись про російську агресію проти України, ірландські регбісти підписали свій прапор (підписала вся команда – 25 осіб!) і передали його українським військовим. Ірландці нам приносять речі, з проханням передати їх в Україну тим, хто тих речей потребує – це може бути одяг і взуття, наприклад, або предмети гігієни чи вітаміни. Ірландці нас добре розуміють. Мені часто кажуть: «Ви зараз боретесь за незалежність, за свою державу, як ми колись». Чимало ірландців навіть порівнюють події визвольної боротьби в Ірландії з тим, що відбувається тепер в Україні.

Микола Круцик (стоїть третій справа)
Микола Круцик (стоїть третій справа)

Які найближчі акції заплановані?

– Цього тижня в міжнародній школі, де навчаються учні з різних країн світу, українці приготували традиційні для нашої країни смаколики. А на улюблене свято ірландців, День Святого Патрика (17 березня) українська громада традиційно готує музично-театралізовані постановки.

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