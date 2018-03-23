Історія з Надією Савченко є ще одним прикладом загрози державним інституціям (огляд преси)

Історія з Надією Савченко є ще одним прикладом загрози державним інституціям, переконує газета «День». Видання пише, що розкручувати політичні проекти «одного імені» дуже вигідно олігархам, адже через конкретну персону набагато зручніше керувати проектом. Проблема Савченко полягає не лише в ній, зазначає газета. Це набагато ширша і вкрай тривожна тема, яка оголила вразливість держави зсередини. Розкручені персони, «піна», яка піднімається завжди під час революцій та війни на рівні з істинними героями – все це в будь-який момент може стати динамітом під державністю. Й одним арештом Савченко, яку агресор уже робить жертвою «хунти», в той час, як Путін її «помилував», тут не обмежитись, наголошує газета у статті «Щоб не розчаровуватись...»

Ув'язнювати Надію Савченко для влади не дуже вигідно, бо після учорашнього виступу вона зі статусу терористки та неконтрольованої особи перейде в статус жертви режиму, наголошує газета «Україна молода». До неї знову буде прикута увага і преси, і громадськості. І навіть якщо будуть спроби блокувати контакт із пресою безпосередньо Надії, то спікером стане її сестра Віра, яка теж опиниться в центрі уваги. У будь-якому разі, заарештувавши Савченко, влада отримає серйозного політичного конкурента. Бо така вже ментальність українців – дослухатися до тих, хто за ґратами. Принаймні тому ж Юрію Луценку чи Юлії Тимошенко їхнє ув’язнення лише додало політичної ваги, зазначає газета у матеріалі «Кіно і Надя».

Експерт «Газети по-українськи» вважає, що Савченко – жертва власного конфліктного темпераменту, схильного до авантюризму. Для неї війна – стан душі, спосіб життя. Не важливо, з ким воювати: з Путіним чи з Порошенком, в Іраку, на Донбасі. Видання пише, що у Надії Савченко нема схильності до аналізу. Що думає – те й робить. На президентсько-парламентську кампанію ця історія з Надією суттєво не вплине. Її можуть почати сприймати, як жертву режиму. Якщо буде за ґратами – можуть висунути кандидатом у президенти. Але результат Савченко та її оточення розчарує, переконує видання.

Газета «Сегодня» пише, що гривня після невеликого ослаблення зміцнюється вже третій день. Експерти видання переконують, що в найближчі два місяці курс нацвалюти як у готівковому продажі, так і на міжбанківському ринку буде коливатися в межах 3%, в залежності від попиту і пропозиції. Однак для послаблення гривні підстав зараз немає, адже в Україну йде приплив валюти під посівну.

Приватизація державних підприємств, що входять до державного концерну «Укроборонпром» неминуча, переконує газета «Голос України». Шлях до нового життя лежить через корпоратизацію. Поки що Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом із держконцерном розробляють законопроект про корпоратизацію 67 підприємств. Приватизація для держпідприємств – можливість розвитку, можливість залучення капіталу й одержання нових ринків збуту. Як для будь-якого машинобудівного підприємства – це дуже позитивна тема, наголошує експерт газети.