Нового радника Трампа пов'язали з Кремлем в американських ЗМІ

Новий радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон у 2013 році записав відеозвернення до російської громадської організації «Право на зброю», яка напряму пов'язана із Олександром Торшиним, якого американські ЗМІ називають російським політиком, багатієм, союзником Кремля. На це вказує матеріал американського видання NPR.

Як повідомляють американські ЗМІ, «Право на зброю», яку допоміг заснувати Олександр Торшин, протягом тривалих років розвивала відносини із надзвичайно впливовою американською організацією «Національна стрілецька асоціація», яка об'єднує політично активних власників вогнепальної зброї у США, чиє голосування грає помітну роль на виборах різного рівня в Америці.

Американські видання називають Торшина «союзником Путіна».

На момент запису відеозвернення у 2013 році Джон Болтон працював у підкомітеті «НСА» з міжнародних відносин, а саму організацію очолював (2011-2013 роки) близький товариш Болтона Девід Кін.

У відео Болтон розповідає про право на носіння зброї у США та заохочує росіян зважити на позитивні сторони права на носіння зброї.

«Право на зброю» на рівні задекларованих орієнтирів є клоном «НСА» у Росії.

Взаємини між «Правом на зброю» та «НСА» в останні місяці стали об'єктом уваги не лише американських ЗМІ, але, як повідомляється, і спеціального прокурора США Мюллера, який нібито перевіряє, чи російський уряд не намагався впливати на політичні процеси у США, використовуючи «НСА», зокрема, чи не фінансувалась виборча кампанія Дональда Трампа російськими грошима, які потрапляли до США завдяки відносинам між Торшиним та «Національною стрілецькою асоціацією».

Олександр Торшин і сам є членом «Національної стрілецької асоціації». Торшин дуже активно користується Twitter, де активно пише про свої численні міжнародні мандрівки та знайомства.

Наприклад, він розповідав, що у 2010 році святкував День дипломата разом із тодішнім головою МЗС України, а нині президентом України Петром Порошенком.

Девід Кін, екс-голова «НСА» відвідував Росію у 2013-му і виступив там із промовою на заході «Права на зброю». Відео звернення Болтона було оприлюднено за кілька днів до події.

Інформація про відеозвернення Болтона до росіян та руху очолюваного близьким до Кремля Торшиним, який розглядається як один із можливих каналів доступу Росії до Трампа, викликало зливу критики з боку демократів у США.

Так колишній кандидат у віце-президенти США сенатор Тім Кейн вже заявив, що Болтон може мати проблеми із отримання доступу до державної таємниці.

«Подібні контакти викликають у мене запитання, чи він зможе отримати доступ до державної таємниці», – відзначив Кейн.

Кейн також провів паралель між Болтоном та колишнім радником Трампа із національної безпеки генералом Майклом Фліном, який втратив свою посаду через те, що брехав про свої контакти із представниками уряду Росії.

«Сенат не має впливу на призначення радників президента із національної безпеки, у мене багато, багато запитань не лише щодо філософії Джона Болтона, але і щодо його контактів з Росією», – також заявив Кейн.

Призначення Болтона викликало хвилю заперечень в експертному середовищі США через агресивні заяви Болтона з приводу Ірану та КНДР. Болтон також є прихильником вступу України до НАТО, посилення санкцій щодо Росії та сурового покарання Кремля за отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.