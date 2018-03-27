Нова електронна війна в Україні? – DFR

Зроблене з дрона відео виявило невідому систему на території, контрольованій Росією та сепаратистами, повідомляє Лабораторія цифрових досліджень (DFR), проект аналітичного центру Atlantic Council, з посиланням на ресурс «Повернись живим».

Найбільш цікавим елементом, знятим на відео, є система ведення електронної війни, зазначають аналітики DFR. Проект DFR зробив геолокацію відео і визначив його місце розташування – біля заправки на північ від Горлівки.

Ця заправка є важливим об’єктом на неконтрольованій урядом території, заявляють дослідники, адже вона розташована біля основної траси, яка веде до одного з важливих центрів для росіян та сепаратистів – Горлівки.

Як зазначає неурядова організація «Повернись живим»: «спершу здається, що це простий відблиск від скла, адже навколо все зруйноване. Але після того, як світло трошки згасло і знову засвітилось, коптер відмовився слухати команди пілота».

Аналітики DFR заявили, що конкретно визначити, що це за система, дуже важко, бо вона не схожа на інші комплекси російської електронної війни, що є на Донбасі, такі як «Леер-3», якому було присвячено окрему статтю @DFRLab.

DFR зв’язались з Артуром Голландом Майклом з Центру вивчення дронів коледжу Bard, щоб оцінити те, яку саме систему виявили дрони в Україні. Майкл не знайшов порівнюваних систем в базі даних Центру з антидронових систем. Він також зазначив, що якби використовувався лазер, дрону було б завдано фізичної шкоди. Також він не знайшов антидронових систем, які б створювали подібний промінь.

Керовані Росією сепаратисти використовували ряд систем глушіння проти дронів спостережної місії ОБСЄ та України, а також застосовували складні системи, які могли бути привезені тільки з Росії, наголошують аналітики.

Хоча надання Росією солдатів та важкої зброї сепаратистам на Донбасі сповільнилось протягом останніх років, Росія продовжує нарощувати підтримку вторинних сфер, таких як протидія спостереженню з повітря з боку українських сил та спостерігачів ОБСЄ, йдеться в статті.