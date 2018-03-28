(Друкуємо мовою оригіналу)

На днях в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays проводился круглый стол, на котором эксперты рассматривали возможность прихода к власти правых сил в Украине. Представители правых организаций попытались сорвать мероприятие. Могут ли ко власти в Украине прийти «правые», чего ожидать украинцам от такого сценария? Какая динамика популярности и активности праворадикальных движений в Украине? И с чем связан тренд популярности националистических и неонацистских движений в Европе? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали первый заместитель главы партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко и глава группы мониторинга прав национальных меньшинств, эксперт по право-радикальным движениям Вячеслав Лихачев.

– Вячеслав, на днях в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays проводился круглый стол, на котором эксперты рассматривали возможность прихода к власти правых сил в Украине. Как это повлияет на права человека? И насколько такой сценарий вероятен?

Вячеслав Лихачев: Этот круглый стол был интересен не тем, что там обсуждалось. Вопрос прихода к власти ультраправых не был в фокусе внимания. Мероприятие было в большей степени интересно тем, как оно проходило. Ряд представителей ультраправых организаций предприняли усилие по срыву мероприятия, зашли в помещение, стали срывать плакаты, прибыла полиция. После проведения мероприятия один из участников был избит.

Уровень электоральной привлекательности правых радикалов не позволяет им рассчитывать на существенное представительно в Верховной Раде

Происходившее вокруг мероприятия в большей степени демонстрировало проблематику, чем обсуждение на мероприятии.

Относительно прихода национал-радикальных организаций к власти, то социологические опросы демонстрируют некую тенденцию к росту их электоральной популярности. О приходе к власти любым другим образом кроме выборов в настоящий момент речи не идет. Уровень электоральной привлекательности правых радикалов не позволяет им рассчитывать на существенное представительно в Верховной Раде.

Назарий Кравченко: Ситуация нагнетается. То, что происходило после мероприятия – субкультурный диалог. Моменты, как он происходил, во многом зависит от нас, как мы на него реагируем и влияем. Если там кого-то избили, это вопрос к правоохранительным органам.

У нас в стране появляются свободные мысли и разные мнения. Нормально, что люди высказывают свои позиции как с одной, так и с другой стороны. Это – общественный диалог. Если он выходит за рамки законодательной схемы, этим должны заниматься правоохранительные органы.

То, что мы вешаем ярлыки «правый» и «левый», для Украины не актуально с 2014 года, я считаю. Этот диалог во многом зависит от его участников.

Если бы организаторы хотели провести его в формате круглого стола и хотели прийти к общему консенсусу, они могли бы действовать иначе. Пригласить представителей националистов. Не было бы попыток провокации и втягивания в субкультурную войну.

– В Виннице 19 марта активисты-право-радикалы сорвали круглый стол про противодействию дискриминации и преступлениям на почве ненависти. В Ужгороде 14 марта был сорван круглый стол по противодействию дискриминации и преступлениям на почве ненависти. В Ивано-Франковске 19 марта сорван круглый стол лекции-дискуссии «Поговорим о феминитивах». Все происходило по одному и тому же сценарию. Приходили активисты, которые говорили, что это оскорбляет традиционные ценности, а полиция говорила, что не может гарантировать безопасность на этих мероприятиях и они отменялись. Насколько правильно действует полиция?

Вячеслав Лихачев: Полиция в разных ситуациях действует по-разному. В Киеве полиция эффективно развела сторону, которая пришла сорвать мероприятие. Правда, уже после того, как внутрь помещения пришли и начали срывать плакаты и обещать всех перестрелять. Но само мероприятие прошло в спокойной обстановке.

Касательно случаев, когда полиция говорит, что не может обеспечить участникам мероприятия безопасность, на мой взгляд, полиция сама расписывается в своей беспомощности. Обеспечивать безопасность граждан и гарантировать свободу мирных собраний – ее функция. В данном случае действия полиции не могут считаться адекватными.

– Назарий, какая у вас идеология? Что у вас за программа, политическая сила? Что вы предлагаете делать с проблемой людей, которые не признают украинской государственности?

Все наши и мои действия направлены на свободную независимую сильную Украину

​Назарий Кравченко: В этом плане я довольно категоричен, я – националист. Все наши и мои действия направлены на свободную независимую сильную Украину. Все, что стремится к этому, хорошо, все, что мешает этому, плохо. Это мой основной внутренний ориентир. Исходя из этого, я реагирую на то или иное событие.

Если говорить о национализме, есть много пунктов и их можно долго обсуждать. Когда мы составляли программу, мы проводили круглые столы более полугода, было много противоречивых вопросов.

– А если провести ревизию европейских ценностей? Что для вас приемлемо, а что нет? Считаете ли вы всех людей равными, независимо от цвета кожи, политической позиции, сексуальной ориентации?

Назарий Кравченко: Главная линия деления: за Украину или против. Мы постоянно реагируем на проблему тех, кто не признает украинскую государственность. У нас все еще идет война – и это нужно решать в первую очередь.

Я никогда не воспринимал, например, движения ЛГБТ как проблему, я никак к этому не относился. Я никогда за этим не следил.

– Вячеслав, видите ли вы какой-то тренд популярности националистических и неонацистских движений в Европе? Чем его можно объяснить? И как в эту европейскую картину вписывается Украина?

Вячеслав Лихачев: В Европе сейчас есть некая устойчивая тенденция к росту националистических и правопопулистских движений. Это обусловлено специфическим европейским контекстом, не имеющим к Украине отношения.

Речь идет о протесте значительной части в разных европейских странах национальных обществ против наднационального Европейского союза. Он рассматривается как угрожающий государственному суверенитету, размывающий национальную идентичность. Поэтому тренд на национализм – это тренд, с одной стороны, против Европейского союза. С другой стороны, в Европе есть кризис беженцев, часть европейского общества негативно относится к большому количеству беженцев, которые готовы принять их правительство.

Значительная часть европейских ультраправых поддерживает Кремль. Для Кремля это способ подорвать единство западного общества

Кроме того, значительная часть европейских ультраправых поддерживает Кремль. Для Кремля это способ подорвать единство западного общества. Ему гораздо проще общаться с каждым правительством отдельно, чем с консолидированным международным сообществом.

Сами европейские ультраправые иногда получают финансирование от Кремля, а также в какой-то степени видят в российской модели авторитарную консервативную склонность к религиозному возрождению, как бы оно там не выглядело. Это симбиоз на материально и идеологической основе.

Для Украины все эти факторы нерелевантны, кроме фактора Кремля, который играет в противоположную сторону.

Назарий Кравченко: Не стоит равнять украинских националистов с националистами во всем мире. Это разные истории, разные проблемы.

Есть националисты с ряда европейских стран, которые помогали, воевали в «Азове» и в «Правом секторе», которые поддерживают Украину.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)