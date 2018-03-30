Переоцінений Крим: чому дорожчає нерухомість на окупованому півострові?

Середньостатистичній кримській сім'ї для придбання нової квартири в Сімферополі доведеться відкладати прибутки трохи більше ніж чотири роки. Таку інформацію оприлюднили аналітики російського інтернет-сервісу з нерухомості ЦІАН. Водночас, згідно з дослідженням, на житло в Севастополі доведеться збирати гроші більше ніж п'ять років.

У Криму після анексії різко виросли ціни на нерухомість: восени 2017 року однокімнатна квартира в «хрущовці» або «малосімейці» в Сімферополі коштувала від 30 тисяч доларів, а однокімнатні квартири в нових будинках з простим ремонтом і меблями ‒ більше ніж 50 тисяч доларів.

Керівник сімферопольського агентства «Парад нерухомості» Дмитро Майоров прогнозує стрибок цін на кримське житло у зв'язку з введенням в дію мосту через Керченську протоку.

У зв'язку з відкриттям мосту через Керченську протоку варто очікувати зростання цін на нерухомість на 5-7%

‒ Не можна не погодитися, що в Криму ціни на житло вищі, ніж у регіонах Росії. Це й зрозуміло, бо півострів наповнили грошима, будують багато об'єктів, відпочивальники приїжджають. Але в цілому ціни на квартири в Криму, як у російських Москві та Санкт-Петербурзі. Відбуваються міграційні процеси. Зараз багато з тих, хто живе на материковій частині України, продають (кримську ‒ ред.) нерухомість, як правило, за долари, та їдуть. Купують найчастіше росіяни, для постійного проживання. Є попит ‒ є пропозиція. Я думаю, що у зв'язку з відкриттям мосту через Керченську протоку варто очікувати зростання цін на нерухомість на 5-7%. Буде такий стрибок жадібності, спроба нажитися на росіянах, які й так зі своїх податків збудували цей міст, аеропорт тощо. Але потім, через 2-3 місяці підвищення цін все стане на свої місця.

На початку березня російський «глава» Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) так прокоментував високі ціни на кримську нерухомість:

«Для Криму це болюче питання, оскільки ставки у нас поки вищі, ніж в «інших регіонах». Підвищення доступності житла для громадян ‒ одне з основних завдань будівельної політики, яку проводить Рада міністрів. Програма «Житло для російської родини» в нинішньому році завершена. Ухвалене рішення про запуск нового проекту з будівництва житла економ-класу. Створений «Кримський республіканський фонд розвитку житлового будівництва та іпотечного кредитування».

Професор Російського економічного університету імені Плеханова, голова комісії російської Гільдії ріелторів з атестації аналітиків ринку нерухомості Геннадій Стерник вважає, що ціноутворення на кримському ринку житла спотворене менталітетом місцевих жителів.

‒ У Криму ще йде перехід від українських цін у доларах до російських цін у рублях. Коли публікують місцеву статистику в рублях ‒ це не зовсім коректно, тому що в менталітеті людей ще залишаються долари. При коливанні курсу відбуваються й коливання рублевих цін, що для Росії вже не характерне. Тому порівнювати безпосередньо поки що не коректно. І потім, що ‒ там такі високі ціни? Житло в Криму дешевше, ніж у Москві чи у Сочі. Я думаю, що через рік-два стан кримського ринку нерухомості буде вже «середньоросійським» із відповідними цінами.

Президент Асоціації ріелторів «Нерухомість Севастополя» Григорій Апресов погоджується, що у всьому «винні долари».

У Севастополі більше ніж половина покупців нерухомості ‒ самі севастопольці, близько 40-45% ‒ росіяни

‒ Не тільки Сімферополь і Севастополь, а всі приморські міста Криму, на мій погляд, дещо переоцінені. Ще за України люди купували нерухомість за долари, а зараз хочуть отримати ту саму суму в еквіваленті. Але ж з 2014 року долар удвічі подорожчав, так що й ціни стали неадекватними. Думаю, що потрібно збудувати дуже багато житла економ-класу, щоб збити ціни й на первинному, й на вторинному ринках. У Севастополі більше ніж половина покупців нерухомості ‒ самі севастопольці, близько 40-45% ‒ росіяни. Здебільшого людей цікавлять одно- і двокімнатні квартири, зокрема й для відпочинку. Будинки й дачі на зиму залишати бояться.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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