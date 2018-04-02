Гастролі артистів з окупованого Донецька в Абу-Дабі – українці в ОАЕ оголосили бойкот

Близькосхідний вояж з окупації. До Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, з гастролями під прапорами угруповання «ДНР» збираються поїхати артисти донецького театру «Донбас опера». Мистецтво поза політикою чи щоб догодити бойовикам? Як на це запитання відповідають українці, які живуть в Еміратах? І що про це думають в посольстві України в Абу-Дабі – дізнавалися журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Театр опери та балету окупованого Донецька збирається на гастролі в Абу-Дабі. І все б нічого, але з початком бойових дій і окупації частини Донбасу багато установ культури переїхали в підконтрольні Україні міста. Але частина артистів і працівників «Донбас опери» вирішили залишитися в Донецьку. І ось уже чотири роки театр живе за підтримки бойовиків угруповання «ДНР».

Ватажок угруповання «ДНР» Захарченко неодноразово вручав на сцені театру нагороди. Звання від бойовиків отримали і артисти «Донбас опери».

«Я дуже щаслива, тому що це саме значуща подія поки ось за весь сезон, який ось уже йде», – каже в одному з інтерв’ю «заслужена артистка» «ДНР».

Спонсори театру з 86-річною історією теж змінилися.

«Театру було виділено мільйон рублів. Такого не було в історії театру», – хвалиться його нинішній керівник.

У Міністерстві культури України підтвердили: в 2014 році театр «Донбас опера» допомогти переїхати не просив і з тих пір Мінкульт не знає, що відбувається по той бік лінії розмежування.

«Це рівень столичний. І навіть багато столичних театрів відпочивають», – пишаються театром глядачі.

І ось на еміратському сайті оголошення: 20 квітня артисти «Донбас опери» виступають в Абу-Дабі . І не самі, а разом з московськими колегами – танцюристами Большого театру. Квитки коштують від 14 до 170 доларів.

У посольстві України в Об’єднаних Арабських Еміратах про майбутні гастролі знають.

«Наші контакти з департаментом культури і туризму заявляють, що це – комерційний одноденний захід, який не матиме політичного забарвлення. З моєї точки зору, участь «Донбас опери» в якому завгодно заході не буде сприяти зміцненню наших двосторонніх українсько-еміратських відносин», – прокоментував Радіо Свобода посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Новина про майбутні гастролі артистів з окупованого Донецька швидко облетіла українську спільноту в Абу-Дабі .

«Ми вважаємо, що «ДНР» і «ЛНР» є терористичними організаціями. І представники, і народні артисти терористичних організації так званої «ДНР» не мають права виступати в інших державах», – каже громадський активіст, волонтер із Абу-Дабі Ірина-Ізольда Горбильова.

Серед українців, які легально працюють і живуть в ОАЕ, чимало вихідців з Донбасу, які намагаються перешкодити гастролям «ДНРівських» артистів.

Люди, які займаються вбивством громадян України, їх переслідуванням, після цього приїжджають сюди і збирають по 100 доларів з людини, «накручуючи гопаки» перед українською громадою. Ми сприймаємо це як плювок нам в обличчя

«Коли ти заходиш на офіційний сайт «Донбас опера» і там бачиш, що вони працюють під заступництвом «міністра культури» «ДНР», співпрацюють з каналом «Новоросія», «Оплот ТВ» і так далі. Тобто люди, які займаються вбивством громадян України, їх переслідуванням, після цього приїжджають сюди і збирають по 100 доларів з людини, грубо кажучи, «накручуючи гопаки» перед українською громадою. Природно, ми сприймаємо це як плювок нам в обличчя», ­– наголошує Горбильова.

Гастролі донецького театру в ОАЕ – далеко не перші за чотири роки окупації. Донецькі артисти опери і балету збирають овації в Росії.

Художній керівник театру – народний артист України – дякує російським чиновникам: «Я дякую Міністерству культури Росії, яке надало нам підтримку».

А на російському телебаченні про гастролі трупи з окупованого Донецька показують сюжети.

«Липецьк – шосте місто в гастрольному турі артистів головного театру Донбасу. Перші виступи пройшли в Москві, потім вистави побачили поціновувачі балету в Костромі, Володимирі і інших містах «золотого кільця» Росії», – мовиться в сюжеті.

«Це суто моральний аспект і вибір кожного. Немає такого закону, який забороняє їздити артистам. Якщо хтось порушив закон, тоді треба з тих артистів, в першу чергу, зняти звання народних артистів України і так далі, і тому подібне. Тому це на совісті кожного», – вважає продюсер Володимир Бебешко.

Тим часом в Абу-Дабі українські активісти закликають бойкотувати скандальний виступ.



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