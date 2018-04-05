Більше за Гройсмана Порошенкові підходить хіба що сам Порошенко – Олещук

​Навряд чи президент України Петро Порошенко дійсно має намір ініціювати відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Таку думку висловив політолог Петро Олещук у зв’язку з інформацією про можливе зняття Гройсмана з посади – її нещодавно озвучили політолог Тарас Березовець та журналістка Соня Кошкіна. Колега Олещука Олеся Яхно також вважає нелогічним призначати на посаду прем’єра когось із відомих політиків на кшталт Юрія Луценка (генеральний прокурор) чи Олександра Турчинова (секретар РНБО), які мають свої завдання на інших посадах.

Політолог Олеся Яхно вважає, що чутки про відставку Володимира Гройсмана – це просто розмови. Сам факт цих розмов вона оцінює позитивно, адже вони свідчать про наявність конкурентного середовища в самій коаліції при тому, що цілі залишаються спільними.

Гройсман хоче претендувати на певну самостійність на парламентських виборах

«Багато хто асоціював Гройсмана, принаймні на початку, оскільки він був висуванцем від БПП, виключно з «Блоком Петра Порошенка». На сьогодні, мені здається, Гройсман хоче претендувати на певну самостійність на парламентських виборах. В цьому сенсі я думаю, що такі розмови частково можуть буть пов’язані саме з тим, що в 2019 році будуть парламентські вибори», – припустила Яхно в ефірі «Ранкової Свободи».

Реальних підстав думати, що Гройсмана змінить хтось інший, вона не бачить, як і прив’язки до президентських виборів.

Логічно довести справи, які вже були задекларовані, ніж когось кудись перепризначати

«Логічно довести справи, які вже були задекларовані, і це вже є питанням майбутньої перспективи для керівників тих чи інших відомств, ніж зараз претендувати на іншу посаду, що буде пояснюватись політичними розкладами. Тому я не бачу мотивів в людей, які називались, які зараз обіймають певні посади, для того, щоб зараз ламати цю схему і когось кудись перепризначати», – каже Яхно.

Президент хоче відставки Гройсмана, оскільки він не виконує всіх вказівок глави держави, переконаний співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт з внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко.

Гройсман опинився в Києві і почав розправляти крила

«Ця вся ситуація генерується главою держави, тому що він тяжіє до того, щоб оточувати себе людьми, які беззаперечно виконують його накази. З Гройсманом ситуація вийшла, на мою думку, саме через те, що Гройсман, як вінницький атлант, опинився в Києві і почав розправляти крила, відчув те, що політологи називають суб’єктністю, почав грати в свої кулуарні ігри», – переконаний Романенко.

Якщо Гройсман піде, вважає експерт, це продемонструє слабкість коаліції та самого президента напередодні президентських виборів.

Політолог Петро Олещук вбачає в цій ситуації прив’язку до того, що Гройсман має певні шанси на президентство. За його словами, український електорат поділяється на кілька сегментів, а виборці, які симпатизують ідеям Революції гідності, – на провладних та опозиційних.

В Порошенка може відібрати голоси хіба що Гройсман і Яценюк

«В сегменті влади, за великим рахунком, в кандидата Порошенка може відібрати голоси хіба що кандидат Гройсман і частково кандидат Яценюк, якщо вони справді підуть на вибори. І це достатньо серйозний, потужний механізм тиску, впливу на президента з метою досягнення своїх цілей, і ставити певні умови в цій ситуації Гройсман може запросто», – припускає експерт.

На його думку, зустрічним ходом Порошенка дійсно могла б бути спроба відправити прем’єр-міністра у відставку, але у ймовірність такого сценарію він не вірить.

Якщо президент доб’ється відставки Гройсмана, він створить кандидата на посаду президента

«Якщо президент справді доб’ється відставки Гройсмана, він таким чином автоматично створить кандидата на посаду президента Гройсмана, який буде відбирати голоси в нього. По-друге, в цій ситуації, яка зараз склалася, говорити про формування уряду не доводиться, і це буде означати лише посилення відповідної кризи в суспільстві», – міркує він, хоча погоджується, що президент може тиснути на Гройсмана, аби примусити його до переговорів.

Сам Володимир Гройсман заявив, що не планує балотуватися на посаду президента України.

Олещук впевнений, що врешті-решт сторони дійдуть компромісу, адже їхні фундаментальні інтереси спільні.

Всі питання узгодять, як це було неодноразово

«Якщо Гройсман не підходить в якості прем’єра для Порошенка, то хто тоді для нього взагалі підійде? Очевидно, лише сам президент Порошенко в якості прем’єра Порошенка, що в цій ситуації уявити, мабуть, неможливо. Я думаю, що зрештою вони всі ці питання узгодять, як це було неодноразово до цього, але це буде результат достатньо довготривалих торгів, скандалів, це все буде виноситись на публіку, будуть робитись інформаційні зливи», – впевнений Олещук.

Серед персоналій, яких називали Соня Кошкіна та Тарас Березовець – секретар РНБО Олександр Турчинов, екс-прем’єр Арсеній Яценюк, голова МВС Арсен Аваков, Олещук не бачить людини, яка була б більш вигідна для Порошенка на посаді голови уряду, ніж Володимир Гройсман.

Турчинов і Яценюк – ставити когось із них прем’єром – це тушити пожежу бензином

«Турчинов і Яценюк – дуже досвідчені політики. Вони неодноразово змінювали свою партійну приналежність і політичну підтримку, тому ставити когось із них прем’єром в цій ситуації – це тушити пожежу бензином», – стверджує він.

Натомість політичні шанси Луценка оцінює невисоко.

Луценка важко назвати видатним господарником

«До Луценка буде дуже багато претензій, тому що він переважно на посаді генерального прокурора займався створенням видимості і створенням подібних інформаційних приводів. І тим більше його важко назвати видатним господарником, хоча відсутність юридичної освіти і не завадила йому стати генпрокурором», – каже Олещук.

А Олеся Яхно нагадує, що у Гройсмана немає своєї політичної сили, що робить його залежним від фракцій парламентської коаліції.

Всі на сьогодні є взаємозалежними

«Якщо один із суб’єктів – я можу це лише припускати – виходить за межі конкурентності і озвучує якісь речі, які є неприйнятними для інших суб’єктів, то йому можуть демонструвати, що всі на сьогодні є взаємозалежними. І в цьому сенсі крок, неважливо, чи Гройсмана, чи «Народного фронту», чи БПП в певній мірі позначається і на комусь іншому», – зазначає політолог.

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