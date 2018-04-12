«Маски-шоу» під час молитви: нові обшуки у кримських мусульман

Прихожани мечеті в селі Павлівка Джанкойського району в окупованому Криму повідомляють, що під час богослужіння до них прийшли співробітники російської ФСБ. За словами мусульман, представники спецслужб, озброєні автоматами й пістолетами, оглянули приміщення та особисті речі присутніх. Духовне управління мусульман Криму повідомило, що це – «планова перевірка документів».

За словами прихожан павлівської мечеті, співробітники російської ФСБ увірвалися на п'ятничний намаз 6 квітня. Відвідувач мечеті й батько місцевого імама Іззет стверджує, що до них прийшли близько 20 силовиків, половина з яких були в масках.

«Ми молитву почали читати, і в цей момент зайшли люди, співробітник ФСБ, який згодом показав нам свої документи. Ми прочитали всю п'ятничну молитву. Після молитви вони всіх нас зупинили біля дверей і почали зйомку, там було 4 чи 5 камер», ‒ сказав Іззет у відеоролику, опублікованому учасниками руху «Кримська солідарність».

За його інформацією, кілька співробітників ФСБ були озброєні автоматами та пістолетами. У деяких прихожани побачили наручники та електрошокери. За словами Іззета, один із силовиків повідомив, що вони прийшли, оскільки надійшла скарга на проведення в сільській мечеті «екстремістських заходів».

Тим, хто там був, дали ксерокопії паспортів. Я так зрозумів, що вони всю інформацію на наше село зібрали

«Жінка-прокурорша запитала у нас наші документи. Але у нас ніхто з документами не прийшов на молитву. А той співробітник ФСБ відразу дістав теку й каже: «Ось у мене є ксерокси». Він витягує й читає всіх прізвища: хто ходить на намаз, хто не ходить, хто навіть дорогу не знає до мечеті. І тим, хто там був, дали ксерокопії паспортів. Я так зрозумів, що вони всю інформацію на наше село зібрали», ‒ розповів Іззет.

«Вилучили дитячі журнали і зошит»

Потім, за словами прихожанина Іззета, всіх відвідувачів мечеті обшукали.

«Нас всіх виводили в іншу кімнату. Просили вийти туди ‒ там стояли співробітники ФСБ в масках з автоматами, просили підняти руки, проводили обшук. Хто був у шапках ‒ знімали шапки, показували, що в шапці. Огляд робили, обмацували всіх, шукали гострі предмети. Але хто з такими предметами приходить на п'ятничний намаз?» ‒ сказав він.

Після огляду речей, як стверджує Іззет, співробітники ФСБ опитали прихожан і попросили їх підписати протоколи. За словами жителя Павлівки, під час огляду приміщення силовики вилучили кілька номерів дитячого мусульманського журналу «Золотой родник» і зошит з особистими записами імама. Потім, за словами Іззета, співробітники ФСБ вирушили до будинку керівника релігійної громади, щоб той виніс документи на свою організацію. Всередину будинку представники спецслужб не заходили.

Село Павлівка, в якому відбувалися всі ці події, розташоване на півночі Криму ‒ в Джанкойському районі. Згідно з російським переписом населення 2014 року, а саме цього року Росія окупувала півострів, в населеному пункті живе 354 особи. Мусульманська громада в селі Павлівка має назву «Іхляс». За словами її члена, який побажав залишитися анонімним, свою організацію він і його одновірці зареєстрували відповідно до російського законодавства в 2014 році.

«У нашого імама є посвідчення від нашого кримського муфтіяту, дозвіл на проведення п'ятничних молитов. Він азовське медресе закінчував. Мечеть постійно відвідує 5-6 осіб, це одні й ті ж особи, іноді 7-8 осіб. На цьому п'ятничному намазі 9 осіб було. Решта людей тільки у свята приходять», ‒ розповів він Крим.Реалії.

За словами нашого співрозмовника, їхня мечеть ‒ це звичайний будинок, який члени громади викупили в односельця в середині 2000-х років. Правовстановлювальних документів на будівлю у них немає. Члени «Іхляс» стверджують, що вони неодноразово зверталися до сільської ради із проханням оформити папери на будинок, але результатів це не приносило.

«Як це можна назвати перевіркою?»

Духовне управління мусульман Криму та Севастополя, до складу якого формально входить і павлівська мусульманська громада, заперечує, що в мечеті проводили обшук. Прес-секретар ДУМКС Зера Емірсуїн назвала те, що трапилося, «плановою перевіркою документів».

Це – планова перевірка документів на предмет того, чи можуть вони вести служби та проводити ті чи інші обряди: похорон, одруження, п'ятничні намази

«Це – планова перевірка документів, яка періодично проводиться в тих чи інших регіонах, районах, де перевіряються в імама та голови релігійної громади або села, або району. На предмет того, чи можуть вони вести служби та проводити ті чи інші обряди: похорон, одруження, п'ятничні намази», ‒ сказала Емірсуїн.

Вона назвала те, що трапилося, «необхідним заходом», оскільки релігійні обряди може здійснювати тільки людина, яка може документально підтвердити знання ісламу та ритуалів.

Члени громади «Іхляс» не згодні з оцінкою Муфтіяту та вважають, що у них проводили не тільки перевірку документів, а й обшук.

Якщо планова перевірка, чому ж чоловік десять були в масках, з автоматами, з пістолетами, електрошокерами, в касках?

«Якщо у них планова перевірка, чому ж осіб десять були в масках, з автоматами, з пістолетами, електрошокерами, в касках? Як же це можна назвати перевіркою, це просто залякування людей! Якби це була планова перевірка, могли б на одній машині приїхати. А це десь два бусики та ще чотири або п'ять легкових машин!» ‒ сказав очевидець подій, який побажав залишитися анонімним.

Федеральна служба безпеки та інші російські силові органи не робили публічних заяв з приводу рейду в павлівській мечеті.

До цього співробітники російських силових відомств неодноразово приходили з обшуками в кримські мечеті та будинки імамів. Багато таких випадків сталося восени 2016 року. За інформацією кримськотатарського політика Нарімана Джеляла, наприкінці жовтня обшуки провели в селищах Сімеїз, Кореїз, Данилівка та ялтинському мікрорайоні Дерекой. Він стверджує, що в Кореїзі силовики підкинули книгу «Фортеця мусульманина», визнану в Росії екстремістським матеріалом.

У листопаді 2016 року на подібні дії співробітників ФСБ поскаржився імам євпаторійської громади «Хан-Джамі» Ельмар Абдулганієв. Він та інші парафіяни записали відеозвернення до призначеного Росією «глави» Криму Сергія Аксенова, в якому повідомили, що до них прийшли з обшуком і підкинули книги, визнані екстремістськими.

У вересні 2016 року голова Духовного управління мусульман України Саїд Ісмаїлов розповів, що силовики обшукали мечеть, розташовану в Сімферополі на вулиці Мокроусова. Муфтій стверджував, що й там співробітники спецслужб підкинули «екстремістську» літературу.

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