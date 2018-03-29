«Зачищені» на півострові: що сталося з «неугодними» кримськими телеканалами

Чотири роки тому в Криму почалася зачистка інформаційного поля. Вона завершилася тим, що частина ЗМІ змушена була залишити півострів, інші або перейшли під контроль місцевої влади, або припинили свою діяльність. Таким чином, десятки журналістів були позбавлені права на професію, а кримчани опинилися в російському інформаційному полі, фактично позбавлені доступу до альтернативних джерел інформації.

У результаті російської анексії півострова 31 телерадіокомпанія України була позбавлена права на аналогове телемовлення в Криму, ще 28 були позбавлені права на цифрове мовлення, повідомляють у Нацраді з телебачення та радіомовлення України.

До того ж, російська влада незаконно припинила ефірне радіомовлення на півострові 39 телерадіокомпаній. Все це ‒ наслідок подій весни 2014 року, коли представники «самооборони Криму» та підконтрольна Росії місцева влада захоплювали передавачі й редакції кримських телерадіокомпаній. Тоді під загрозою знищення опинилися ЗМІ з багаторічною історією та усталеною аудиторією, які в одну мить були поставлені перед непростим вибором: або залишити півострів, або припинити своє існування.

«ATR в Києві ‒ це близько 30% того ATR, який ми втратили»

Російські пристави із «самообороною» і виносили майно редакції «Чорноморки»

«3 березня 2014 року першою в Криму була відрізана від ефіру «Чорноморська ТРК». Вона мала найбільшу кількість передавачів на півострові ‒ 19. З них 13 ‒ власність телеканалу. На них тут же запустили мовлення російського державного телеканалу «Россия 24». Але на цьому неприємності для телеканалу не закінчилися. Тому що потім були російські пристави з «самообороною», які виносили майно редакції «Чорноморки», ‒ згадує телеведучий і колишній генеральний продюсер «Чорноморки» Олександр Янковський.

На телеканалі зробили вибір і перемістили його редакцію до Києва, звідки продовжують мовлення на півострів через інтернет і супутник.

Аналогічна доля спіткала перший кримськотатарський телеканал ATR. З 2015 року він змушений був припинити мовлення в Криму. Керівництво телеканалу до останнього намагалося зберегти його на півострові, навіть після того, як колектив пройшов через обшуки ФСБ. Але зрештою АТR не отримав ліцензію від Роскомнадхзору і змушений був залишити півострів. Він також продовжує мовлення для кримчан з Києва.

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Заступник гендиректора телеканалу Айдер Муждабаєв говорить, що фінансові втрати ЗМІ в результаті втрати основної аудиторії та рекламного ринку становлять близько 9 мільйонів доларів.

У Криму було заарештоване окупантами наше майно на 4,5 мільйона доларів

«Це колосальні втрати для нашого телеканалу. Ми втратили своїх рекламодавців. Також в Криму було заарештоване окупантами наше майно на 4,5 мільйона доларів. Зараз ATR в Києві ‒ це близько 30% того ATR, який ми втратили. Також важливо розуміти, що основна наша аудиторія залишається в Криму», ‒ зазначив він на засіданні «круглого столу» в Києві 27 березня.

Навесні 2014 року також ще була захоплена держтелерадіокомпанія «Крым», на базі якої тепер ведуть мовлення два телеканали ‒ «Первый крымский» і «Крым 24», контрольовані місцевою владою. Після російської анексії Криму телекомпанія була заснована Міністерством внутрішньої політики, інформації та зв'язку підконтрольного Росії уряду Криму, яке очолює Дмитро Полонський. Керує телекомпанією її колишній кореспондент Катерина Козир, яку також називають однокласницею Полонського.

Ми зберегли кожну частоту в себе й сподіваємося повернутися на свої частоти найближчим часом

«ДТРК «Крим» втратила у Криму змогу мовити на 18 каналах у п'ятому мультиплексі. Ефірне мовлення велося, згідно з однією ліцензією, на 16 телеканалів, згідно з другою ‒ на 23. Це всі населені пункти Криму. У Севастополі тільки радіочастот було 16. Це те, що сьогодні є нашим ресурсом, наші частоти, на яких тимчасово веде мовлення окупант. Ми сподіваємося, що кожна частота, яка належить громадському мовнику, буде повернута. Тому ми зберегли кожну частоту в себе й сподіваємося повернутися на свої частоти найближчим часом», ‒ каже екс-гендиректор ДТРК «Крым», заступник гендиректора НТКУ Михайло Шматов.

У результаті зачистки інформаційного простору Криму багато медіа-проектів змушені були припинити своє існування. Серед них, наприклад, радіо «Ассоль», яке працювало на півострові 15 років, «Транс-М-Радио», радіо «Лидер» та інші. Низка відомих кримських журналістів зазнали кримінального переслідування за неприйняття російської анексії півострова.

Кримські частоти для 20 медіахолдингів

З 2014 року українські частоти в Криму використовуються російськими ЗМІ та кримськими телеканалами, які служать інструментом російської пропаганди. Вони щодня навіюють жителям півострова думку про щасливе життя в Росії та всіляко демонізують Україну, а також використовуються в політичних цілях під час виборів.

Українським частотним ресурсом в Криму користуються 20 ліцензіатів Роскомнадзору

«Українським частотним ресурсом в Криму користуються 20 ліцензіатів Роскомнадзору. Це не 20 телекомпаній, це 20 медіахолдингів і окремих компаній, які володіють кількома радіостанціями та телеканалами. У Севастополі ‒ 14 таких ліцензіатів. Телевізійне мовлення в Криму здійснюють 22 російські телерадіокомпанії, в Севастополі ‒ 23», ‒ повідомляє член Нацради Сергій Костинський.

За інформацією Нацради, з 2014 року Росія незаконно використовує 503 частоти для потреб телерадіомовлення в Криму. Станом на березень 2018 року сума неотриманих надходжень до держбюджету за ліцензійний збір становить близько 18 мільйонів гривень.

Українські телеканали, які в 2014 році теж були заблоковані російською владою, повідомили відомству про збитки в розмірі 60 мільйонів гривень. «Ці суми подані тільки за 2014 рік. За чотири роки вони ще збільшилися», ‒ зазначає Сергій Костинський.

Наразі в Нацраді спільно з Мінінформполітики України готують звіт про захоплене в Криму державне та приватне майно телеканалів і об'єктів телерадіомовлення, який згодом буде поданий міжнародній спільноті.

Порушене право майже двох мільйонів жителів Криму на отримання достовірної інформації з різних джерел

«Внаслідок російської анексії Криму можна виділити три групи порушень у сфері телерадіомовлення, які допустила Росія. Порушені норми міжнародного права й завдані збитки Україні. Знищений інститут приватної власності, завдані збитки суб'єктам господарської діяльності, порушене право майже двох мільйонів жителів Криму на отримання достовірної інформації з різних джерел», ‒ говорить голова Нацради Юрій Артеменко.

Спільний звіт у відомствах планують оприлюднити найближчим часом. Результатом мають стати нові санкційні списки, до яких увійдуть, зокрема, й російські ЗМІ, що ведуть мовлення на захоплених у Криму українських ресурсах.

У прокуратурі АРК, в свою чергу, кваліфікують захоплення кримського майна, зокрема, частот і майна телеканалів, як порушення норм Міжнародного гуманітарного права. У відомстві мають намір інформувати про це офіс прокурора Міжнародного кримінального суду ООН.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії