«Гастрольна політика»: покарання за окупований Крим і прощення за Росію

Андрій Покровський

(Рубрика «Точка зору»)

Разом і весною на гастролі до Криму вирушили російські артисти. Після чотирьох років анексії півострова багато з них зробили вибір, де виступати та яких через це зазнавати труднощів. Тим часом українські артисти продовжують «стригти купони» на просторах Росії, а Міністерство культури України з цього приводу абсолютно не турбується.

З гастролями до Криму, а дорогою ‒ в «Чистилище»

Центр Севастополя ‒ в афішах. 10 квітня з програмою «Глубина» в Культурно-інформаційному центрі виступить Стас П'єха. Ще зовсім недавно він був тренером в українському шоу «Голос країни», а тепер виступає на анексованій території.

16 квітня в Севастопольському центрі культури та мистецтв зі спеціальною програмою «Для слабых места нет» виступить рок-гурт «Ария» ‒ постійний учасник байк-шоу, які проводить в Севастополі пропутінська організація «Нічні вовки».

21 квітня в клубі «Артишок» дасть концерт рок-група з російського Санкт-Петербурга «КняZz». Колектив створений колишнім учасником і автором практично всіх текстів пісень гурту «Король и Шут» Андрієм Князєвим.

29 квітня в КІЦ виступає рок-гурт «Пикник», вкотре за останні кілька років.

1 червня анонсують великий концерт Сергія Чигракова («Чиж и Ко») в Культурно-інформаційному центрі. Артист, який на початку своєї кар'єри кілька років працював у Харкові, про Україну намагається не висловлюватися, але до Криму їздить регулярно.

Театральне життя в Севастополі теж вирує. 28 березня в Культурно-інформаційному центрі ‒ комедія «Двое в лифте, не считая текилы» за участі московських артистів Дениса Матросова та Петра Красилова. Днями, перед кримськими гастролями, в інтерв'ю Красилов розповідав: «Коли я приїхав до Криму вже в 2014 році, люди виглядали більш впевненими у своєму теперішньому. У них немає й тіні сумніву, що щось було зроблене неправильно».

29 березня в театрі імені Луначарського ‒ гастролі Театру Кшиштофа Зануссі. У прем'єрній комедії «Та еще семейка, или 37 открыток» задіяні актори Валерій Гаркалін, Марія Порошина, Ірина Лачина, Ірина Медведєва, Максим Виноградов, Марина Ніколаєва. Польський режисер і сценарист Кшиштоф Зануссі ‒ лауреат міжнародних премій. Але чи приїде він сам до Севастополя, поки незрозуміло. Зануссі, до речі, підтримував Євромайдан і засуджував імперську політику Росії. На початку лютого 2014 року Кшиштоф Зануссі розповів у Колумбійському університеті під час зустрічі під назвою «Революція в Україні та її виклик Європі» про наявні зараз відмінності між інтересами держави та суспільства, зазначивши: «Я розумію, чому для Росії так важливо утримати під своїм впливом Україну, якщо росіяни хочуть бути імперією. Але моя відповідь ‒ ні! Імперія сама собою не є цінністю або метою й навіть гальмує розвиток суспільства. Міг би британський народ бути щасливішим, отримавши назад Індію, а французи ‒ Алжир?».

19 квітня з моновиставою «Сплетни, слухи, интриги, ни слова правды» в севастопольському Центрі культури та мистецтв виступить Леонід Ярмольник. До цього він неодноразово схвалював «приєднання споконвічно російської землі ‒ Криму» до Росії, висловлювався про право Донбасу на самовизначення. Дійсно, ні слова правди.

25 квітня в Культурно-інформаційному центрі ‒ музично-драматична вистава «Визнання» за участі Гліба Матвійчука, Ольги Ажажи та Олександра Балуєва. Останнього ЗМІ зарахували до підписантів відомого «листа про Крим» ‒ на підтримку його анексії, але Балуєв розповів у інтерв'ю «Собеседнику», що невідомі люди «підписали за мене, взяли на себе це право».

30 квітня в комедії «Вокзал на троих» ‒ московські актори Віктор Логінов, Олеся Желєзняк і Сергій Сєров. У травні 2014 року Логінов говорив в інтерв'ю «Фактам»: «Те, що зараз відбувається в Україні, мене дуже засмучує. Як і ставлення Росії до вашої чудової країни. Знайте, що я дуже люблю Україну, а себе тепер називаю не росіянином, а сибіряком».

Практично всі з перерахованих артистів вже внесені до бази сайту «Миротворець», у так зване «Чистилище», їм заборонений в'їзд в Україну. Вони показали свою позицію, вибравши названий «російським» Крим і відкинувши колишню «братську країну».

Приїжджають до Севастополя й гастролери рангом нижче. Наприклад, 1 квітня в естрадно-гумористичному шоу «А-классный вечер» на честь ювілею місцевого івент-агентства виступлять фокусник, фіналіст шоу «Здивуй мене» Олексій Карза з російського міста Орел, бітбоксер із Санкт-Петербурга Ілля Орєхов, акробатичний комік-дует «Веселый Роджер» з Єкатеринбурга та «Фристайл-шоу» з Москви.

Чому український Мінкульт все ще запрягає коней?

Тим часом українські артисти продовжують «прасувати» російські театральні та концертні майданчики, не гребуючи виступами на території країни-агресора. Іван Дорн, Світлана Лобода, Pur:pur, SunSay (Андрій Запорожець), група «Грибы», Макс Барських та Віра Брежнєва. При цьому фактично переїхали до Росії Ані Лорак, Таїсія Повалій та Джанго (Олексій Піддубний), тому українськими виконавцями їх можна вважати досить умовно.

Ветерани естради ‒ Софія Ротару, Ірина Білик, Ольга Полякова та Вєрка Сердючка – не гастролюють у Російській Федерації, але зрідка з'являються на ювілеях своїх російських друзів, врученнях премій та у новорічних програмах. До того ж, той же Андрій Данилко зізнався в інтерв'ю журналістам, що виступає на закритих корпоративах і приватних вечірках.

На виступах у Росії також були помічені Дмитро Монатік, Анна Седокова, Микита Алексєєв, групи Quest Pistols і «Время и стекло». Список можна продовжувати й продовжувати.

При цьому жодних офіційних заборон на виступи в Росії немає.

До речі, тільки недавно Міністерство молоді та спорту України офіційно заборонило національним збірним командам брати участь у спортивних заходах на території Росії. «Я підписав новий наказ про те, що, відповідно до нещодавно ухваленого закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь у будь-яких змаганнях, що відбуваються на території РФ. Хочу додати, що змагання в Росії, з урахуванням внутрішньої та зовнішньої політики цієї країни, є небезпечними для наших спортсменів», ‒ повідомив міністр Ігор Жданов.

А що ж український Мінкульт? Все запрягає? Я, наприклад, не можу собі уявити, щоб радянські артисти Лідія Русланова, Клавдія Шульженко, Любов Орлова, Леонід Утьосов або Аркадій Райкін під час Другої світової війни раптом поїхали виступати до Берліну, якби й мали таку можливість. Але у гібридної війни сучасного агресора зовсім інший вплив на людей.

Андрій Покровський – кримчанин (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові

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