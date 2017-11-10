Почесні артисти «Миротворця»: хто відзначився на осінніх гастролях в окупованому Криму

Крим.Реалії продовжують стежити за гастрольними турами артистів на окупованому півострові. Як ми неодноразово писали, ні режим санкцій, ні кримінальну відповідальність за порушення державного кордону України багато артистів не розглядають як перешкоду для своїх виступів на цій території. Пропонуємо свіжу добірку кримських гастролерів осені.

Прогулявшись серед афіш вулицями Сімферополя, наші кореспонденти зібрали інформацію про останні концерти, які або відбулися в місті, або ще очікуються. За нашими підрахунками, з вересня до початку листопада в окупованому Криму виступили понад два десятки виконавців і колективів. Більшість з них традиційно російські. Винятком цієї осені стала італійська група Accordi Disaccordi, яка гастролювала на півострові вдруге.

Нашестя російських театралів

Насиченою виявилася театральна афіша Криму. Як стало відомо Крим.Реалії, в жовтні в Сімферополі виступила ведуча російського державного «Першого каналу» Лариса Гузєєва з постановкою «Клара, гроші та любов» російського режисера Сергія Куниці.

​У ній також брали участь російські артисти Павло Савінков і Світлана Дороніна, а також їхній російський колега родом з української Вінниці Сергій Векслер.

Влітку минулого року з цією ж виставою вони виступали в Німеччині.

У жовтні в Сімферополі та Севастополі відбувся показ комедії «Підкаблучники». У ній брали участь російські артисти театру й кіно Олексій Маклаков, Наталія Бочкарьова (відома головною роллю матері сімейства Букіних в російському ситкомі «Щасливі разом») і Борис Щербаков.

14 листопада в Сімферополі анонсують прем'єру вистави «Гра» за участю російських акторів театру та кіно Марата Башарова й Володимира Стєклова, а 21 листопада тут відбудеться показ музично-літературної вистави «Дороги Висоцького», присвяченої 80-річчю радянського класика.

У виставі виступлять син Висоцького, російський артист театру та кіно Микита Висоцький та Олександр Домогаров (відомий за головною роллю в серіалі «Бандитський Петербург»), а також оркестр під керуванням російського музиканта Тимура Ведерникова.

​Гришковець: «Ніяких разючих змін я не побачив»

23 жовтня в Сімферополі виступив російський письменник і актор Євген Гришковець з виставою «Прощання з папером». Це не перший його виступ у Криму після подій 2014 року. За свої кримські гастролі він був внесений в українську базу «Миротворець».

Враження про свою останню поїздку до Криму Гришковець описує на своєму сайті.

За словами актора, гастролював він у Криму п'ять днів: в Сімферополі, Севастополі та Ялті. «Ніяких разючих змін з минулого року в кращу або гіршу сторону я не побачив. Тільки, мабуть, набережна в Ялті стала чи стає такою, як і має бути. Все ж інше знаходиться приблизно в тому ж стані, що і рік тому. Десь дороги зробили, але десь вони стали гіршими. Щось розібрали, щось добудували. <...> Ті масштабні роботи, які регулярно показують у новинах, тобто, нова траса й Кримський міст, всього цього не побачити, якщо не їхати туди спеціально. У тій частині Криму, в якій був я, нічого грандіозного не відбувається», ‒ пише він.

Гришковець також зазначив, що кримчани цього разу не скаржилися йому на життя, як в минулому році: «Мені сподобалося те, що нині ніхто зі мною не говорив і не збирався говорити на тему, яка в минулий мій приїзд у всіх була на устах, яка піднімалася в будь-якій розмові. Тобто, тема здивування й невиправданих очікувань. Тема подиву тим, як нова федеральна влада розпорядилася потужним патріотичним поривом людей, які з радістю вирішили стати громадянами Росії. <...> Цього року на тему того, що сталося в 2014 році, на тему очікуваних перспектив, а також на теми різноманітних переваг і незручностей нового устрою життя ніхто не розмовляв. Всі теми розмов були тільки житейські».

Мазаєв: «Бажаю, щоб Республіка Криму була окрема від усіх»

Не менш різноманітні кримські концертні тури естрадних виконавців.

У жовтні в Сімферополі в черговий раз виступала група «Уматурман», солісти якої потрапили в базу «Миротворця» за порушення державного кордону України.

Ще один фігурант «Миротворця», лідер групи «Моральний кодекс» Сергій Мазаєв гастролював в Сімферополі у вересні разом з артистом Ігорем Федоровим. Вони представили програму «Класика без Кодексу». Концерт супроводжували музиканти академічного симфонічного оркестру кримської філармонії.

Були виконані відомі твори європейських класиків, пісні з репертуару Френка Синатри та групи «Моральний кодекс». Квитки коштували від 1 до 4,5 тисяч рублів.

Кримським журналістам Сергій Мазаєв сказав, що не збирається виступати на материковій Україні. А, говорячи про кримчан, побажав їм стати незалежною від всіх республікою.

«Я не збираюся (виступати на підконтрольній Україні території ‒ ред.). Але мене туди й не запрошували вже давно, до подій кримських і східних (військових дій на Донбасі ‒ ред). По-моєму, промоутер, який організовував наші концерти, емігрував. До Криму я приїхав з подвійним настроєм через політичні проблеми, які існують між Кримом і всіма іншими людьми. Мені це неприємно все, звичайно. <...> Взагалі я бажаю кримським і севастопольським жителям, щоб вся Республіка Крим була окрема від усіх. Це було б найкрутіше. Але грошей немає в Республіці Крим», ‒ сказав артист.

Сєров: «Я ні за кого не підписувався»

4 листопада в Сімферополі виступила ще одна фігурантка «Миротворця» Лариса Доліна з симфонічним оркестром. Раніше вона теж гастролювала на півострові. За це її активно критикують в соцмережах, згадуючи одеське походження батьків артистки та її життя в цьому місті.

​17 листопада в Криму очікують концерту російського виконавця Олександра Сєрова. Він теж має українське походження, є уродженцем Миколаївської області. Раніше артист називав російську приналежність Криму «суперечливим питанням» і навіть відмовився через це святкувати свій ювілей в 2014 році.

«Зараз не до моїх ювілеїв... Потрібно думати, як прибрати весь цей негатив, який виник у відносинах України й Росії. Вистачає й внутрішніх проблем, а тут на тобі ‒ такий розкол. Навіщо? Нехай Україна вибере свого президента. Хто б це не був ‒ це буде вибір народу. І щодо Криму ‒ суперечливе питання. Тут потрібні, звичайно, судді. Щоб розсудили й українців, і росіян. Я ні за кого не підписувався, тому що мені багато незрозуміло... Я сподіваюся, коли все заспокоїться, більше з'явиться часу й посвяткувати, і поговорити», ‒ цитувала Сєрова «Теленеделя».

Майже через чотири роки артист зібрався гастролювати на півострові.

Російський хор та італійські музиканти

У жовтні в окупованому Криму виступив Патріарший хор Данилова монастиря ‒ російські виконавці духовної музики. Вони виконують канонічні твори, романси та вальси, російські, білоруські та козацькі народні пісні, класику та пісні воєнних років. Хор супроводжує урочисті богослужіння патріарха Російської православної церкви Кирила, а також бере участь у місіонерських поїздках церкви. Виконавцям хору вдається виступати в Криму й одночасно давати концерти в різних країнах світу.

Згідно з афішею хору, у 2015 році він виступав у Варні (Болгарія), а в 2016 році ‒ в китайському Гонконгу. Хоча всього за місяць до цього давав три концерти в регіонах Криму.

3 листопада в Сімферополі гастролювала італійська група Accordi Disaccordi. Її віртуози виконують джаз за допомогою акустичних гітар і контрабаса. Італійці теж приїжджають на півострів не вперше. Перший свій концерт група дала в Сімферополі в 2015 році.

У грудні в Криму, згідно з афішами, очікують ще двох фігурантів «Миротворця» ‒ Сергія Пєнкіна та російську групу «Наутилус помпилиус».

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії