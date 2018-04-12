Накопичувальна система не врятує Пенсійний фонд – Репко

Накопичувальна система не вирішить проблем Пенсійного фонду, зазначає заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко. Більш того – якщо пенсії з солідарної системи реагують на інфляцію, то накопичення, зроблені тривалий час тому, лишатимуться стабільними і будуть знецінюватись, зауважує вона. Про ці та інші ризики накопичувальної системи Репко розповіла в ефірі «Ранкової Свободи».

– Обов’язкова накопичувальна пенсійна система – як це має працювати?

– Зараз у нас система солідарна. Тобто всі ті, хто працює, частину своєї заробітної плати через роботодавця переказують у Пенсійний фонд. З цього великого фонду виплачуються пенсії всім пенсіонерам.

Що зараз хочуть зробити – змусити кожну людину частину своєї заробітної плати понад те, що вона вже відкладає у солідарну, відкладати у накопичувальну систему. У розробників цієї історії така ідея, що ці гроші лежатимуть надійно десь у банку і потім, коли людина вийде на пенсію, цими грошима можна буде скористатись. Гроші можуть лежати в банку, в державних цінних паперах, недержавних цінних паперах.

Дві кризи поспіль – 2008-2009 років та 2014-2015 років – показали, що наша банківська система не є найнадійнішим способом зберегти ваші гроші до пенсії. А ця інвестиція надовго – на 25, 30 років

І все було б добре, якби в Україні не було стільки ризиків у фінансовому секторі. Вже дві кризи поспіль – 2008-2009 років та 2014-2015 років – показали, що наша банківська система не є найнадійнішим способом зберегти ваші гроші до пенсії. А ця інвестиція надовго – на 25, 30 років, кому як. Таким чином, поки в нас існують такі суттєві фінансові ризики, суттєві ризики просто втрати всіх накопичень, я не думаю, що доцільно вводити обов’язкову накопичувальну систему з 2019 року.

– Чи зменшаться відрахування до солідарної системи у зв’язку з відрахуваннями до накопичувальної?

– Відрахування до солідарної системи зменшувати вже просто нема куди. Бо навіть із такими відрахуваннями, як ми маємо зараз – 22% – солідарна система не справляється з тим, що буде виплачувати підвищені перераховані пенсії. В неї дефіцит. Таким чином, зменшувати ЄСВ до солідарної системи в жодному разі не можна.

Коли інфляція буде 5% плюс-мінус 1% протягом якогось тривалого періоду часу – тоді можна вважати, що накопичення в накопичувальній системі більш-менш убезпечені від інфляції. А коли вона в нас ходить і стрибає, тоді для українців єдиний вихід – це солідарна система. Бо зарплати, з яких сплачується внесок до солідарної системи, реагують на інфляцію, на відміну від заощаджень, що лежать в банках у гривні.

– Які мають бути передумови для зміни системи нарахування пенсій?

Зараз мова навіть не йде про те, що в нас вже є хоч якийсь регулятор. В нас його немає, немає фізично людей, які будуть слідкувати за порядком на цьому ринку для 12 мільйонів працюючих українців

– Пенсійні фонди – за ними має слідкувати регулятор. Він має казати, що цей керівник доброчесний, цей керівник недоброчесний, тут мають накладатись якісь санкції. Зараз немає такого регулятора, який був би спроможний це робити. Рада ніяк не проголосує закон про спліт – це таке розділення повноважень Національної комісії з ринку фінансових послуг між двома іншими регуляторами – Національним банком та Національною комісією цінних паперів. Зараз мова навіть не йде про те, що в нас вже є хоч якийсь регулятор. В нас його немає, немає фізично людей, які будуть слідкувати за порядком на цьому ринку для 12 мільйонів працюючих українців.

Давайте не ходити по тих самих граблях, давайте спочатку здійснимо передумови – сильний регулятор, правовладдя, спроможні суди – а потім будемо займатись культурою інвестування та примусових накопичень. Поки це добровільно – це відповідальність людини, і людина зважує свої ризики. Щойно це стане примусовим, а держава скаже – ти зобов’язаний накопичувати в гривні, вкладати в ОВДП та українські банки – тоді одразу ж з’являється ця велика проблема.

– Якщо нинішній Пенсійний фонд не може впоратись із ситуацією, то що буде з цим фондом?

В Україні їх можна інвестувати тільки в ОВДЗ чи банківські депозити. Більше жодних інструментів для інвестицій просто немає, не існує

– Накопичувальна система не допоможе наявному Песнійному фонду. Накопичення – це така штука, коли ви від своєї зарплати відкладаєте – скажімо, депутати хочуть 7%, а Нацкомісія по цінних паперах каже, що треба відкласти 10% – на спеціальний рахунок, де якийсь управляючий, такий дядько в костюмі, за 0,5%, 2%, 5% від вашої суми (це не він вам буде платити, а ви йому) буде кудись ці кошти інвестувати. В Україні їх можна інвестувати тільки в ОВДЗ чи банківські депозити. Більше жодних інструментів для інвестицій просто немає, не існує. У вас зарплата 10 тисяч гривень, наприклад, і ви півтори тисячі з них будете віддавати дядькові. Дядько буде за вас класти їх на депозит.

– Що робити тоді сьогодні з цим дефіцитним Пенсійним фондом, якщо накопичувальну систему запроваджувати зарано? Чи не виникне ситуація, що за рік-два взагалі не буде чим сплачувати пенсії?

– Накопичувальна система жодним чином не вирішує проблем солідарної. Вона покликана вирішити проблему, коли люди через 30 років щось накопичать, а потім підуть на пенсію, то в них буде більше грошей. Проблем поточних пенсіонерів, навіть проблему тих пенсіонерів, що будуть через п’ять років, жодні накопичення зараз не вирішать. Зараз потрібно робити дизайн солідарної системи, знову трішки його скальпелем підрізати, підлаштовувати під наші демографічні умови, а також працювати з ринком праці. Вже пора робити щось, щоб наш ринок праці став спроможним забезпечити наших пенсіонерів.

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