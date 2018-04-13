Ціна зради Батьківщині. Путін «дарує» в окупованому Криму квартири колишнім українським військовим

Колишнім українським військовим нададуть право на отримання житла в окупованому Криму ‒ відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін. Документ поширюється на колишніх військовослужбовців України, які стояли в квартирній черзі та звільнилися з української армії до 18 березня 2014 року, а також на членів їхніх сімей. Кошти на житло, згідно з указом, мають передбачити в російському бюджеті.

За інформацією Міністерства оборони України, після російської анексії Криму лише третина кримських військових виїхала на материкову Україну. Це – близько чотирьох тисяч військовослужбовців. Понад півтори тисячі з них ‒ офіцери. До окупації на півострові служили понад 13 тисяч українських військових.

Російський полковник у відставці, військовий експерт Віктор Литовкін розповідає, як влаштована система соціальних компенсацій військовим у Росії.

Мені здається, для них (українських військових) це просто подарунок долі

‒ Ті, хто за законом вислужили граничний термін на військовій службі ‒ це 20 або 25 років, отримують пенсію відповідно до звання та вислуги років, плюс враховується 50% окладу. За кожен рік додають ще 3%. Житло також належить тим, хто відслужив граничний термін. Його можна отримати або в вигляді, власне, квартири, або сертифіката на купівлю, або грошей. Наприклад, у Москві полковник з вислугою десь 30 років з дружиною та двома дітьми може розраховувати на 10-12 мільйонів рублів. На них можна не столичну квартиру купити, а маєток у провінції. Коли українські військовослужбовці в Криму перейшли в російську армію, на них мали поширитися все ті ж принципи. Однак виникло багато труднощів, тяганина, тому президент видав указ і однозначно прирівняв колишніх українських військових до російських. Мені здається, для них це просто подарунок долі.

Юрист Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко вважає, що указ російського президента лише формалізував алгоритм, який вже застосовують в анексованому Криму.

Розраховувати на квартири можуть тисячі й тисячі людей

‒ Насправді складно судити про те, скільки колишніх українських військовослужбовців у Криму зможуть розраховувати на квартири ‒ це можуть бути тисячі й тисячі людей. Військові частини розташовувалися майже на всьому узбережжі півострова, й багато хто залишився там жити після звільнення з роботи. Ми займалися проблемами місцевих військовослужбовців та їхніх сімей, у яких після переїзду на материкову частину України росіяни почали забирати службове житло. Мабуть, так вони намагалися заощадити й забезпечити житлом лояльних окупаційній владі військових. До того ж, квартири українських відставників, які залишилися в Криму, перейшли в муніципальну власність, їм теж почали висувати претензії. Тільки наприкінці минулого року в Міноборони Росії вирішили, що нікого не виселятимуть, якщо військові звільнилися до 18 березня 2014 року. Так що це рішення з указу Путіна фактично було ухвалене раніше.

Щоб Путін в черговий раз виглядав «рятівником простих людей»

Максим Тимочко дивується, чому питання «місцевого рівня», тобто компетенції «муніципальної влади», довелося окремо вирішувати президенту Росії. Юрист припускає, що це було зроблено, для того щоб Володимир Путін в черговий раз виглядав «рятівником простих людей».

‒ З іншого боку, є українське законодавство. Припустимо, військовослужбовець у Криму 18 березня 2014 року написав рапорт про звільнення і все, перейшов на службу до російської армії. Але для України це є недійсним. Є окремий порядок звільнення, і це не «просто написати рапорт». Чи буде Росія це враховувати, сказати складно.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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