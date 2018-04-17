Районний суд російського міста Красноярськ засудив Оксану Походун до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Активістку визнали винною за статтею про екстремізм, повідомляє кореспондент «Сибір.Реалії» із засідання суду.

Прокуратура вимагала для Походун півтора року колонії-поселення.

Слідство заявляло, що з липня 2015-го протягом року вона під псевдонімом опублікувала в соцмережі «ВКонтакте» низку зображень, які стосувалися України, священнослужителів і президента Росії Володимира Путіна. Картинки були опубліковані в закритому альбомі, до якого доступ мала тільки вона, сказала Походун.

Під час оголошення вироку суддя зачитала опис зображень і написи до них як «доведених фактів вчинення злочину щодо порушення ненависті і ворожнечі», також були зачитані всі показання свідків і технічних фахівців, дані лінгвістичної експертизи.

Суд вирішив, що отриманих доказів достатньо, щоб визнати Походун винною: «Підстав не довіряти свідкам немає, умисел у вчиненні злочину очевидний».

На одному із засідань з'ясувалося, що оригіналів скріншотів у електронному вигляді до суду представлено не було. Звинувачення будувалося тільки на основі чорно-білих роздруківок зображень поганої якості, зафіксованих за допомогою клавіші Print Screen. Як стверджувала сторона захисту, ці матеріали мали ознаки редагування і фальсифікації.

Походун, як і раніше, не визнає себе винною. На її думку, переслідування пов'язане з її активною громадянською позицією. Захист має намір оскаржити вирок.

У 2017 році Походун почала брати участь в антикорупційних мітингах, організованих прихильниками Олексія Навального, і «прогулянках» руху «Артпідготовка» (заборонений і торік визнаний екстремістським в Росії). Правоохоронці вважають, що вона перебуває в складі організації, але жінка заперечує це. Вона каже, що «з ними ходила», але не вважає себе членом «Артпідготовки», пише «Медіазона».

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