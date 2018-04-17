Як працює медицина на окупованій території: погляд з Донецька (рос.)

(Друкуємо мовою оригіналу)

В медучреждениях неподконтрольного Донецка персонал предупреждают об ответственности за взятки; в то же время, коррупция в больницах там довольно распространена: об этом Радио Донбасс.Реалии пишет в блоге медицинский работник из неподконтрольной территории. Что еще изменилось в работе медицины во время оккупации?

– Теперь должностные инструкции медработников сформулированы в новых приказах и инструкциях так называемого «Министерства здравоохранения ДНР», под которыми работники расписываются лично. Снова ожили автографы в журналах прихода и ухода, и как ноу-хау появились бумаги, предупреждающие расписавшихся об уголовной ответственности за коррупционные действия.

Новые фигуры, продавливающие освободившиеся кресла главврачей, вспомнив из латыни фразу «Разделяй и властвуй!», тут же составили прейскурант на все виды услуг. Риск доктора в оформлении группы с фальшивым диагнозом стоит от 8000 до 20000 рублей, а вот риск не оказаться в «неприятном месте» от 3 до 7 лет помогают уменьшить те люди в так называемом «министерстве». Не пугает мафию в белых халатах и бегущая строка с номерами телефонов «горячей» линии для обиженных пациентов, транслирующаяся на экранах.

Если раньше в кабинете у доктора можно было кинуть «дрібненьку купюру» в коробочку с надписью «на нужды кабинета» и тут же рассчитывать на внимание, то сейчас этот фокус не пройдет. 100 рублей поспособствуют красноречию врача, а за консультацию не по месту придется выложить от 300 до 500 рублей. И не важно, здоров пациент или болеет, важно после осмотра назначить платные анализы с УЗИ у своих коллег, с которыми выстроены денежно-процентные отношения.

Анализы в частной лаборатории вам нужно сдать не меньше, чем на 1000 рублей, а УЗИ пройти – от 400. Есть альтернатива – пройти осмотр у лечащего доктора по месту жительства, где анализы бесплатные, но только стандартные. Многопрофильные и более квалифицированные гиганты – ОЦКБ, больница Калинина, Вишневского, просто напичканы аппаратурой и кабинетами УЗИ.

Очередь к ним разделяется на два противоположных фронта: платный и гуманитарный. Записавшиеся за несколько месяцев на бесплатное обследование ожидают своего приглашения от юркой медсестры терпеливо и долго, в то время, как она суетится между пациентами. В кабинете работа идет в шесть рук. Первые две руки ведут учет по направлениям и успевают закинуть деньги в стол, следующие две водят датчиком по животу, ища изъян, последняя пара рук под диктовку доктора пишет заключение.

Процедура длится от 5 до 8 минут, слаженная работа медиков напоминает не медицинское обследование, а работу печатного денежного станка. Куда больше разочарования у людей, попавших на прием к невропатологу. Обследование по той же нехитрой схеме обойдётся в 3500 рублей, а назначенные препараты приведут в аптеки, переполненные неэффективным, дорогим ассортиментом российского производства. Многие дончане, убедившись в фальсификате, находят способ привезти лекарства из подконтрольной Украине территории. Везут все, до дарницкого «Цитрамона».

Стремясь помочь маленьким пациентам, врачу приходится работать за троих. Этот самый честный врач имеет оклад со всеми надбавками около 15 тысяч рублей, а его медсестра, при наличии выслуги – чуть больше 8-ми. Нехватка кадров решается за счет прихода выпускников мединститута, но неглупая молодежь, получив диплом, выезжают в Россию, подальше от участи бедного педиатра.

Похвастаться иммунитетом дончане сейчас не могут. Сложившийся печальный экологический и эмоциональный фон разрушает здоровые клетки. Заболеваемость онкологическими болезнями бьет в городе все рекорды. Отдав спасителю в белом халате 40000 рублей, а то и больше, изможденный больной получает долгожданную надежду, закрепить которую еще нужно химиотерапией, если хватит средств. Можно, конечно, подать заявку со справкой на получение соцпомощи в 1500 рублей – 1 раз в три месяца с тяжелыми диагнозами, но при этом не должно быть долгов по квартплате.

Злой смех над постоянно дорожающими в Украине (на подконтрольной территории – ред.) медикаментами и непопулярными изменениями в медицинской реформе – это ни что иное, как скрытые слезы нынешнего положения медицины на оккупированной территории, где наблюдается нехватка узких и квалифицированных врачей, которые могут быть недоступны в отдаленных от центра больницах, и дефицит реактивов для более сложных анализов.



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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)