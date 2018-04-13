Обережно, міни! Скільки вибухонебезпечних знахідок приховує Донбас? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Ввізне мито на авто. Як захистити український автопром?

Замінований Донбас. Як зберегти людські життя?

Гендерна рівність. Що запланували в уряді?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: народний депутат (фракція Радикальної партії), голова парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк, голова ГО «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич; начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони України, полковник Максим Комісаров, офіцер Генерального штабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх; президент ГО «Жіноча професійна ліга» Олена Лазоренко та провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Анна Герасименко.