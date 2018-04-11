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11 Квітень 2018, Київ 06:25
Новини | Політика

Freedom House: демократія в Україні рухається в «негативному напрямку» – ранковий ефір Радіо Свобода

Скасування недоторканності. Яке рішення ухвалить Конституційний суд?

Чому погіршується стан демократії в Україні?

Чи готова Україна до можливої війни на морі?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук, народний депутат (фракція «Батьківщина») Руслан Богдан; голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова, шеф-редактор «Громадського ТБ» Ангеліна Карякіна; командувач ВМС України в 2014–2016 роках, віце-адмірал Сергій Гайдук та колишній перший заступник головнокомандувача ВМС, перший заступник начальника Генштабу і заступник міністра оборони, адмірал Ігор Кабаненко.

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