Миротворці та російський газ. Що Меркель відповість Порошенку – ранковий ефір Радіо Свобода

Менше грошей від МВФ. На що розраховує український уряд?

Зустріч Петра Порошенка та Ангели Меркель. Яких практичних домовленостей очікувати?

«Українська доповідь». Чи можливі санкції проти українських політиків і олігархів?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко; перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий, політолог Петро Олещук; юрист Центру протидії корупції Олена Щербан та голова ГО «Центр UA» Олег Рибачук.