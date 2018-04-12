Сирія. Трамп і Путін за крок від глобального конфлікту – ранковий ефір Радіо Свобода

Сирійський конфлікт. Як розрядити конфронтацію між Росією і США.

Накопичувальні пенсії. Світовий банк радить зачекати, український уряд – не зволікати.

Президент Медведчук. Кремлівські (і не тільки) сценарії виборів в Україні.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, народний депутат (фракція «Народний фронт») Юрій Береза; заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко, колишній віце-прем’єр і міністр економіки Володимир Лановий; керівник відділу адвокації «Реанімаційного пакету реформ» Андрій Гевко і директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.