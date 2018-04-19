Радіо Свобода Daily: депутати голосуватимуть за звернення про автокефалію

Рада про автокефалію

Розпочнемо з анонсу. Сьогодні Верховна Рада має розглянути звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Перед цим президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії. Як Україна здобуватиме церковну незалежність, політичний оглядач Віталій Портников розпитував експертів у програмі «Ваша Свобода». Окремо ми зібрали реакцію користувачів соцмереж на таку ініціативу президента.

Медведчук: не вважаю Росію агресором

Та варто звернути увагу на ще одну гучну заяву. Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі, лідер організації «Український вибір» Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором. «Конфлікт, який розпочався наприкінці березня – на початку квітня (2014 року – ред.) на Донбасі – це конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі і які не погодилися з приходом нової влади та її політикою… Це протистояння громадян однієї частини країни щодо інших», – вказав Медведчук у інтерв’ю DW, відповідаючи на запитання про те, хто насправді винен у початку збройного конфлікту на Донбасі.

Пашинський проти «Нового времени»

Тим часом набирає обертів резонанс навколо публікації видання «Новое время» щодо зловживань в оборонній сфері. Фігуранти обмінялися звинуваченнями та позовами до суду. Скажімо, голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський просить захистити його честь та гідність і вимагає у журналістів «спростування недостовірної інформації». Кличуть «Новое время» до суду й державний концерн «Укроборонпром» та польська компанія Wtorplast, які скаржаться на репутаційні втрати через статтю. Натомість, головний редактор цього медіа Віталій Сич передав докази щодо розтрат в «Укроборонпромі» до Національного антикорупційного бюро України. Проте справа заходить навіть далі: Пашинський пропонує Верховній Раді запровадити кримінальну відповідальність для усіх журналістів «за підрив обороноздатності держави».

Для більшого розуміння ситуації варто пояснити, що у статті «Нового времени» йдеться про засекречений контракт, укладений Міноборони на 2016-2017 роки щодо поставок Житомирським бронетанковим заводом (ЖБЗ) бойових машин піхоти (БМП). Мовляв, підприємство купувало старі, списані з озброєння і розібрані на вежі та шасі БМП-1 у польської компанії Wtorplast за понад 160 тисяч доларів. А вже в Україні ЖБЗ збирав їх ще за 40 тисяч доларів.

«План Авакова»

На п’ятий рік війни міністр внутрішніх справ України в інтерв’ю «Українській правді» оголосив свій план повернення Донбасу «частинами». План Авакова виглядає так: «Почати з Горлівки чи Новоазовського району, входять «блакитні каски», тікають російські найманці й бойовики, повертається українська юстиція, паралельно ухвалюється закон про амністію, проводяться вибори та, якщо подобається або ні всім сторонам, процес йде далі». «Початок такого процесу – це не мінімізація конфлікту, а наростання», – вважає політик, колишній віце-прем’єр уряду України Роман Безсмертний. Наскільки цей план реалістичний? І чи популярний хоча б серед українських політиків?

До подій у світі

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео, згідно з неофіційними повідомленнями, таємно відвідав Пхеньян і зустрічався з Кім Чен Ином, щоб підготувати можливу зустріч Дональда Трампа з північнокорейським керівником.

А у Вірменії лідер опозиції Нікол Пашинян привів сотні прихильників до урядового офісу колишнього президента Сержа Сарґсяна і пообіцяв блокувати доступ до ключових урядових будівель. Лише в Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 87.

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