На Чернігівщині простять залишити поштові відділення

Мешканці Чернігівщини занепокоєні «поштовою реформою», яку в якості експерименту хочуть запровадити поки що тільки в цьому північному регіоні. Її суть полягає в тому, що замість звичних стаціонарних відділень поштові послуги населенню надаватимуть мобільні бригади на автомобілях.

​Пенсіонерка Олена Гудимова вже понад 15-ть років очолює поштове відділення в селі Бреч. Вона ж там і листоноша. На кожну з двох посад жінка оформлена на неповну ставку. Але роботи виконувати доводиться багато.

«Треба прийняти платежі, прийняти, якщо людина принесла, переказ або посилку, – розповідає про свою роботу Олена Гудимова. – Листоношам потрібно прийняти те, що машина привезла. Потрібно мені перерахувати гроші. Бо це кожного дня чи пенсії, чи якісь доплати – щось та є. Відправити листоношу, все прописати. Потім самій треба розкласти ті самі газети, і нести мені газети та пенсії так само».

Розносити газети по селах жінці допомагає її чоловік, теж пенсіонер. Якби не він, каже, сама навряд чи впоралась. Але незабаром пенсіонерка остаточно піде на заслужений відпочинок. Через експеримент, який на Чернігівщині проводить «Укрпошта». Планують замінити стаціонарні поштові відділення на пересувні. Це стосується тих населених пунктів, де кількість населення не перевищує 2-х тисяч осіб.

Поштовий експеримент

«Пересувне відділення поштового зв’язку буде обслуговувати маленькі населені пункти. Ми будемо приїжджати в кожен населений пункт – туди, де вже давно нема приміщення «Укрпошти» сьогодні. І бригада в складі начальника пересувного відділення поштового зв’язку, листоноші, водія – вони будуть обслуговувати такі села», – пояснює директор філіалу Чернігівської дирекції Укрпошти Олена Дорошенко.

Пересувні відділення будуть працювати за графіком. Приїжджатимуть в села у визначені дні та години.

«Поки начальник відділення буде обслуговувати клієнтів у відділенні, листоноша піде в доставку. Буде обслуговувати людей. Машина з листоношею та кур’єром будуть також обслуговувати це село, якщо воно велике. А також найближчі села», – розповідає начальник центрального відділення поштового зв'язку «Корюківка» Антрій Тосенко.

Люди бояться експерименту

Та нововведення від поштовиків мешканців сіл та хуторів лякають. Люди бояться, що поштові відділення взагалі ліквідують. А для багатьох пошта – це чи не єдиний зв’язок зі світом!

«Пошта – це найголовніше для села. Тому що в селі більшість населення – пенсіонери. Так що закриття – це велика проблема! Як люди будуть отримувати, наприклад, пенсії? Пенсіонерам, які сидять вдома, дійти кудись – дуже складно. Я думаю, що люди будуть тільки проти закриття пошти», – говорить соціальний працівник Лариса Бабинець.

«Пошту не можна закривати ні в якому разі! Вона ж нам потрібна! Ми туди сплачуємо. Ощадбанк же закрили. А тепер нам куди йти? І газети, і журнали, і пенсії – потрібна пошта! Ми вже говорили всім селом! Що нам робити?!», – бідкається мешканка села Тупичів Анастасія Єрмак.

В багатьох селах на Чернігівщині немає жодного банківського відділення чи банкомату. Поштове відділення там – це єдине місце, де можна провести грошові операції. Наприклад, оплатити комунальні послуги чи переслати кошти рідним.

«Як більше тисячі сімей оплатити комунальні послуги?! Хай 200 з них оплатить через інтернет. Решта 800 як це зробить?!», – запитує голова Тупичівської об’єднаної громади Лариса Шовкова.

«Ситуація плачевна. У нас було відділення Ощадбанку, але його закрили. Зараз, якщо приїжджають з громади, наприклад, прописатись – це треба заплатити якісь кошти. У нас платять на пошті», – говорить сільський голова Плисківської об’єднаної територіальної громади Марина Вірко.

«У нас тихий шок. Бо села є дуже віддалені. І часто поштарі виконують соціальну функцію. Вони не лише розносять газети і пенсії, соціальні виплати, вони говорять з бабусями! Це дуже важливо! Вони приносять якісь продукти. І взагалі – це носії інформації. Ми не розуміємо, чому ця реформа починається з Чернігівської області», –говорить про проблему секретар Сосницької селищної ради Світлана Пастушенко.

Чому Чернігівщина?

Обрали для експерименту саме Чернігівщину, бо в регіоні великі відстані між населеними пунктами і низька щільність населення, пояснюють в «Укрпошті». Запевняють, що всі побоювання та критика від населення – через нерозуміння суті експерименту.

«Хтось повинен бути першим все рівно. Всі чекають цих змін і тому бояться. Не розуміють цих змін, а тому бояться. Листоноша в бригаді залишається, листоноша доставляє пенсію. Листоноша обслуговує населення на дому. Газета і пенсії – в кожен дім в форматі нового проекту залишається. Ми хочемо якраз покращити послуги. Ми хочемо, щоб люди, які будуть працювати в «Укрпошті», розуміли, що це їх основна робота, а не хобі, коли «є господарство і трішечки працюю на пошті». Таким чином ми покращуємо якість надання послуг», – говорить директор філіалу Чернігівської дирекції «Укрпошти» Олена Дорошенко.

Хто залишиться працювати?

Скільки людей доведеться звільнити у поштових відділеннях внаслідок такої реформи – поки що не відомо.

«Ми будемо пропонувати залишатися працювати у нас, у пересувних відділеннях поштових. Це дасть їм можливість працювати з повним навантаженням. Це дасть можливість нам вимагати якісне виконання своїх функціональних обов’язків, – говорить Олена Дорошенко. – Знову ж таки – це покращення для сільського населення. Люди з більшою відповідальністю будуть відноситись до своєї роботи».

Поштарка Олена Гудимова до звільнення готова. Буде займатись господарством та більше часу приділятиме собі та родині. А ось в успішності експерименту вона сумнівається. В області, каже, багато доріг між селами, якими можна проїхати хіба що на велосипеді.

«Це ж подумайте скільки бензину! Це тільки центр у нас заасфальтований. Далі всюди ґрунтовка. Зараз – бруд по коліно, зимою сніг, дороги чистяться тільки центральні. Люди кажуть: «Хай ти не прийдеш сьогодні до мене, так я завтра буду йти по хліб, занесу тобі квитанцію, ти проб’єш у себе, проведеш, квитанцію мені вернеш. А якщо будуть чужі їздить – не зрозуміло, що воно тут буде», – начальник поштового відділення в селі Бреч Олена Гудимова.

Поки пілотний проект готується до старту, селяни звертаються до влади з проханням скасувати поштовий експеримент. Та поки що – безрезультатно.