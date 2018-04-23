Політичних перспектив у Гройсмана немає – Кочетков

Заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про участь у парламентських виборах – це претензія на незалежну від Петра Порошенка політичну діяльність, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков. Втім, реальних підстав для таких претензій голови уряду він не бачить. А експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай припускає, що Гройсман – не єдиний з оточення президента, хто думає про власну кар’єру.
Заява Володимира Гройсмана свідчить про претензію на автономність від президента, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.
В президента такий стиль управління. Якщо різати стрічки – це йому. А всі проблеми – це хтось іншийОлександр Кочетков
«Президент вважає, що ця людина повністю залежна від нього: він її привів на першу посаду спікера, фактично зробив прем’єр-міністром, і президент вважає, що він повинен бути йому зобов’язаний до кінця життя. В президента такий бізнесовий стиль управління і керування, тому він вважає, що все позитивне повинно належати йому. Якщо різати стрічки – це йому. А всі проблеми – це хтось інший, зокрема прем’єр-міністр на чолі уряду. Гройсман заявив, що незгоден», – пояснює Кочетков в ефірі «Ранкової Свободи».
Водночас він переконаний, що шансів успішну політичну кар’єру поза командою Порошенка в Гройсмана небагато.
В Гройсмана політичної команди та перспектив немаєОлександр Кочетков
«В Гройсмана є (віце-прем’єр Володимир – ред.) Кістіон та (міністр соціальної політики Андрій – ред.) Рева, але це валіза без ручки. Політичної команди та перспектив в нього нема. Якщо пам’ятаєте, достатньо довго прем’єр-міністром був пан Пустовойтенко, і після того, як залишив посаду, виявилось, що нічого собою не являє в політичному сенсі», – порівнює аналітик.
Політолог та експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай вважає, що Володимир Гройсман лише виніс на загал те, що відбувається в оточенні президента із наближенням виборів.
Потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватись, вести тіньові перемовиниОлександр Солонтай
«Навіть в оточенні Порошенка є розуміння того, що потрібно думати про власне самостійне політичне життя. А для цього потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватись, вести тіньові перемовини і так далі. Цим займаються активно наші теперішні політики, які формально кажуть Порошенкові, що вони з ним, а неформально ведуть купу різної діяльності, розуміючи, що ймовірність заміни президента наступного року надзвичайно висока», – міркує він.
На думку експерта, ймовірність, що Порошенко цілком може поступитись наступним президентським терміном комусь іншому, доволі висока.
В Порошенка немає шансів переобратись в чесний спосіб, а в нечесний просто не дадутьОлександр Солонтай
«В українців завжди тенденція на зміну президента. З приводу того, яким чином переобрався Кучма – це не тільки технологія, це й кримінал. Тому я думаю, що в Порошенка просто взагалі немає жодних шансів наступного разу переобратись в чесний, легальний, легітимний спосіб, а в нечесний спосіб йому просто не дадуть переобратись. Хто не дасть? Люди не дадуть, ми не дамо всі разом», – переконаний він.
Солонтай вказує на високий попит на нових політиків в українському суспільстві – якщо хтось зможе його задовольнити, то зможе й змінити розпорядок сил наприкінці виборів.
Порошенко не був кандидатом у президенти буквально за рік до президентських виборів, але за півроку під час майданних подій виринає і проривається у перший турОлександр Солонтай
«Це варіант, коли з’являються такі кандидати в президенти, які всі 40% виборців, незадоволених тими кандидатами, що є, мобілізують і ведуть вперед. Тоді може змінюватись не тільки результат третього, четвертого місць, але й результат першого та другого місць і результат другого туру. Власне, такий випадок, можна сказати, був із Порошенком, бо Порошенко не був кандидатом у президенти буквально за рік до президентських виборів, але за півроку під час майданних подій виринає і настільки мобілізовує виборців навколо себе, що проривається у перший тур», – згадує політичний експерт.
Хоча коаліція та опозиція чітко розмежовані, в цих двох таборах немає єдності, вважає політолог Володимир Цибулько.
БПП має певні зобов’язання перед «Народним Фронтом», оскільки він підігравав на всіх останніх виборах БППВолодимир Цибулько
«Коло прихильників Тимошенко окреслене дуже чітко: це Гриценко, Наливайченко, під другий тур також буде працювати з Тимошенко «Самопоміч». Але «Самопоміч» пробує найти формулу, яка б дозволила їй зберегтися як парламентській партії. БПП має певні зобов’язання перед «Народним Фронтом», оскільки «Фронт» підігравав на всіх останніх виборах БПП, не висуваючи на місцях своїх кандидатів. Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у «Фронту» є резервний сценарій як запустити кілька, дві-три, паралельних колони брендів політичних».
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