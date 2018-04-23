Політичних перспектив у Гройсмана немає – Кочетков

Заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про участь у парламентських виборах – це претензія на незалежну від Петра Порошенка політичну діяльність, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков. Втім, реальних підстав для таких претензій голови уряду він не бачить. А експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай припускає, що Гройсман – не єдиний з оточення президента, хто думає про власну кар’єру.

Заява Володимира Гройсмана свідчить про претензію на автономність від президента, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.

В президента такий стиль управління. Якщо різати стрічки – це йому. А всі проблеми – це хтось інший

«Президент вважає, що ця людина повністю залежна від нього: він її привів на першу посаду спікера, фактично зробив прем’єр-міністром, і президент вважає, що він повинен бути йому зобов’язаний до кінця життя. В президента такий бізнесовий стиль управління і керування, тому він вважає, що все позитивне повинно належати йому. Якщо різати стрічки – це йому. А всі проблеми – це хтось інший, зокрема прем’єр-міністр на чолі уряду. Гройсман заявив, що незгоден», – пояснює Кочетков в ефірі «Ранкової Свободи».

Водночас він переконаний, що шансів успішну політичну кар’єру поза командою Порошенка в Гройсмана небагато.

В Гройсмана політичної команди та перспектив немає

«В Гройсмана є (віце-прем’єр Володимир – ред.) Кістіон та (міністр соціальної політики Андрій – ред.) Рева, але це валіза без ручки. Політичної команди та перспектив в нього нема. Якщо пам’ятаєте, достатньо довго прем’єр-міністром був пан Пустовойтенко, і після того, як залишив посаду, виявилось, що нічого собою не являє в політичному сенсі», – порівнює аналітик.

Політолог та експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай вважає, що Володимир Гройсман лише виніс на загал те, що відбувається в оточенні президента із наближенням виборів.

Потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватись, вести тіньові перемовини

«Навіть в оточенні Порошенка є розуміння того, що потрібно думати про власне самостійне політичне життя. А для цього потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватись, вести тіньові перемовини і так далі. Цим займаються активно наші теперішні політики, які формально кажуть Порошенкові, що вони з ним, а неформально ведуть купу різної діяльності, розуміючи, що ймовірність заміни президента наступного року надзвичайно висока», – міркує він.

На думку експерта, ймовірність, що Порошенко цілком може поступитись наступним президентським терміном комусь іншому, доволі висока.

В Порошенка немає шансів переобратись в чесний спосіб, а в нечесний просто не дадуть

«В українців завжди тенденція на зміну президента. З приводу того, яким чином переобрався Кучма – це не тільки технологія, це й кримінал. Тому я думаю, що в Порошенка просто взагалі немає жодних шансів наступного разу переобратись в чесний, легальний, легітимний спосіб, а в нечесний спосіб йому просто не дадуть переобратись. Хто не дасть? Люди не дадуть, ми не дамо всі разом», – переконаний він.

Солонтай вказує на високий попит на нових політиків в українському суспільстві – якщо хтось зможе його задовольнити, то зможе й змінити розпорядок сил наприкінці виборів.

Порошенко не був кандидатом у президенти буквально за рік до президентських виборів, але за півроку під час майданних подій виринає і проривається у перший тур

«Це варіант, коли з’являються такі кандидати в президенти, які всі 40% виборців, незадоволених тими кандидатами, що є, мобілізують і ведуть вперед. Тоді може змінюватись не тільки результат третього, четвертого місць, але й результат першого та другого місць і результат другого туру. Власне, такий випадок, можна сказати, був із Порошенком, бо Порошенко не був кандидатом у президенти буквально за рік до президентських виборів, але за півроку під час майданних подій виринає і настільки мобілізовує виборців навколо себе, що проривається у перший тур», – згадує політичний експерт.

Хоча коаліція та опозиція чітко розмежовані, в цих двох таборах немає єдності, вважає політолог Володимир Цибулько.

БПП має певні зобов’язання перед «Народним Фронтом», оскільки він підігравав на всіх останніх виборах БПП

«Коло прихильників Тимошенко окреслене дуже чітко: це Гриценко, Наливайченко, під другий тур також буде працювати з Тимошенко «Самопоміч». Але «Самопоміч» пробує найти формулу, яка б дозволила їй зберегтися як парламентській партії. БПП має певні зобов’язання перед «Народним Фронтом», оскільки «Фронт» підігравав на всіх останніх виборах БПП, не висуваючи на місцях своїх кандидатів. Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у «Фронту» є резервний сценарій як запустити кілька, дві-три, паралельних колони брендів політичних».

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