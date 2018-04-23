Збагачуватись в Україні допомагають не інновації, а сировина – Яблоновський

Список найбагатших людей України чітко відбиває сировинну структуру економіки, вважає співробітник Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Крім того, він вказує на нерівність в доходах, яка зменшує прошарок середнього класу. На думку ж голови Комітету економістів України Андрія Новака, саме ресурсний характер економіки пояснює той факт, що статки олігархів ростуть швидше, ніж економіка України загалом.

Збагачення олігархів не є негативним явищем, вважає провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослав Жаліло. Він припускає, що ріст показників може й не означати фактичного збільшення статків.

Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товстосум збагачується за рахунок інших

«Ніяких суттєвих змін може в реальних процесах не відбуватися, тобто вони можуть виробляти стільки ж, умовно кажучи, але за рахунок підвищення рівня капіталізації їхні статки починають зростати. А капіталізація зростає, тому що покращуються перспективи економіки, тому що, можливо, покращуються прогнози на наступну перспективу щодо цін на їхню продукцію. В принципі, це складова підвищення капіталізації національного багатства України. Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товстосум збагачується за рахунок інших, а треба сприймати це як ознаку оцінки капіталізації національної економіки», – стверджує економіст.

Заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський погоджується з тим, що збільшення цифр може говорити суто про ріст економіки загалом, однак, вбачає проблему у структурі цієї економіки, що її відбиває список «Фокусу».

Не нові електромобілі або потужний софт допомагають українцям збагачуватись

«Якщо подивитесь на цей перелік, не побачите там українських Ілонів Масків або українських Ворренів Баффетів або українських Білів Гейтсів, на жаль. Про що це нам говорить? Про те, що найбільше статків в Україні робляться за рахунок сировини, бізнесів, які мають зв’язки або прибутковість яких залежить від рішень НКРЕКП, парламенту і таке інше. Що це означає? Що не інноваційність, не якісь унікальні продукти, як, наприклад, нові електромобілі або якийсь потужний софт допомагають українцям збагачуватись», – констатує Яблоновський у студії «Ранкової Свободи».

Крім того, експерт вказує на нерівність доходів в Україні, де між крайнощами – заможний олігархат та малозабезпечене населення – знаходиться достатньо тонкий прошарок середнього класу.

В нас одиниці дуже заможних людей і дуже велика кількість людей, яким іноді не вистачає на харчування

«Якщо подивитись на інші країни, на Європу, на США – так, там живуть найбагатші люди у світі, але, з іншого боку, там є великий прошарок середнього класу, і це теж достатньо успішні люди. Коли ж ми маємо таку структуру, що в нас є дуже маленька кількість, одиниці, навіть не відсотки дуже заможних людей, і дуже велика кількість людей – будемо відверті – яким іноді не вистачає на харчування або вони змушені заощаджувати, щоб придбати одяг або побутову техніку, то така структура теж не сприяє розвитку інклюзивної економіки», – міркує він.

Крім того, додає економіст, частка українських олігархів у ВВП України вища, ніж відповідний показник в економічної верхівки США, не дивлячись на те, що статки американських багатіїв більші.

Вони працюють в галузях природніх монополій, впливають на всю економіку

«Але проблема навіть не в цьому відсотку, якщо, наприклад, поділити їхні статки відносно ВВП, а в тому, що вони працюють в галузях природніх монополій. Це часто галузі інфраструктурні і вони впливають на всю економіку».

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що ріст статків олігархів пов’язаний насамперед із тим, що вони заробили їх у ресурсних галузях.

Ресурси завжди дають величезний оборот

«Чи то метал, чи то зерно, чи то хімічні товари, електроенергія, газ, нафтопродукти – без них не може працювати жодна економіка в жодних умовах, навіть умовах війни. Тому попит на ресурси завжди є і завжди високий. Ресурси завжди дають постійний, щоденний величезний оборот. Саме тому ми спостерігаємо те, що нібито країна в кризі, ВВП падає або не росте чи росте так, що цього росту практично непомітно, як у нас за минулий рік, 2,5%, а активи олігархів ростуть на набагато вищі відсотки», – впевнений економіст.

У розвинених країнах, порівнює він, ситуація інша.

Хто олігархи в розвинених економіках? Там олігархи – це виробники високотехнологічних товарів із високою доданою вартістю

«Хто олігархи в такій економіці, як японська, американська чи німецька, в розвинених економіках? Там олігархи – це виробники, як правило, високотехнологічних товарів із високою доданою вартістю», – пояснює Новак.

Дмитро Яблоновський додає до ресурсного сектору й те, що олігархи часто мають частки в державних підприємствах.

«Наприклад, в пана Фірташа є такий ЗТМК, в пана Коломойського є «Укрнафта», де начебто мажоритарний пакет за державою, але операційний контроль – принаймні, так виглядає – здійснюється саме олігархами», – наводить приклад він.

Це, на думку економіста, робить державний сектор одним із джерел прибутків олігархату в Україні.

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